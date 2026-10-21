21th October 2026 AP News Today Live Updates : ఇవాళ్టి నుంచి ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీల నామినేషన్ల పర్వం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 21, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 8:05 AM IST
21th October 2026 AP News Today Live Updates : తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నెలకొన్న జల వివాదాలు, ప్రాజెక్టుల నిర్వహణపై చర్చించేందుకు వచ్చే వారం రెండు కీలక సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ నెల 26న కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు (కేఆర్ఎంబీ), 30న గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు (జీఆర్ఎంబీ) పూర్తి స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు.
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తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 గంటలు
తిరుమల కొండపై అర్ధరాత్రి నుంచి ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తుండటంతో భక్తులు ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. టోకెన్లు లేని భక్తులకు 'సర్వదర్శనం' కోసం ప్రస్తుతం 6 గంటల సమయం పడుతోంది. భక్తులు 9 కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న 83,745 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, ఆలయ హుండీ ఆదాయం రూ. 2.99 కోట్లుగా నమోదైంది. అలాగే నిన్న 19,391 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో నాగావళి నదిలో కొనసాగుతున్న గాలింపు
శ్రీకాకుళం గ్రామీణ మండలం పెద్దగనగళ్లవానిపేట సముద్రతీరంలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. విజయనగరం జిల్లాకు చెందిన 25 మంది ప్రైవేటు ఉద్యోగులు విహారయాత్ర కోసం ఇక్కడికి వచ్చారు. పీజీ పేట సమీపంలోని నాగావళి నది, సముద్రం కలిసే చోట (సంగమ ప్రాంతం) వీరంతా సరదాగా గడుపుతూ ఈతకు వెళ్లారు. నది, సముద్రపు పోటుపాట్ల తీవ్రతను గమనించని నలుగురు ఉద్యోగులు నీటి ఉధృతికి కొట్టుకుపోయి గల్లంతయ్యారు. వీరిలో విజయనగరం జిల్లా రామభద్రాపురం ప్రాంతానికి చెందిన మహి (19), పావని (19) అనే ఇద్దరు యువతులు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. వీరి మృతదేహాలు తీరానికి కొట్టుకురావడంతో తోటి ఉద్యోగులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. గల్లంతైన మాధవి, విక్రమ్ కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు.
గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్రెడ్డిని గృహనిర్బంధం చేసిన పోలీసులు
గురజాల మాజీ ఎమ్మెల్యే కాసు మహేష్రెడ్డిని పోలీసులు గృహనిర్బంధం చేశారు. అర్ధరాత్రి పిడుగురాళ్ల వైఎస్సార్సీపీ కార్యాలయంలో మహేష్రెడ్డిని అరెస్టు చేసి,నరసరావుపేటలోని ఆయన నివాసానికి తరలించారు. నేడు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల దృష్ట్యా పోలీసులు ముందస్తు చర్యలు తీసుకున్నారు .
మన్యం జిల్లా మక్కువ మం. పాపయ్యవలసలో రోడ్డు ప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
మన్యం జిల్లా మక్కువ మండలంలో పాపయ్యవలసలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఆ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు.
ఇవాళ్టి నుంచి ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీల నామినేషన్ల పర్వం
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా మండల, జిల్లా పరిషత్ ప్రాదేశిక నియోజకవర్గ (ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ) ఎన్నికల నామినేషన్ల స్వీకరణ ఉదయం 11 గంటల నుంచి ప్రారంభమైంది. మొత్తం 28 జిల్లా పరిషత్ల పరిధిలోని 659 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు, 659 మండల పరిషత్ల పరిధిలోని 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు అధికారులు నామినేషన్లను స్వీకరిస్తున్నారు. పురపాలక నామినేషన్ల సమయంలో చోటుచేసుకున్న ఉద్రిక్తతల దృష్ట్యా, ఈ విడత నామినేషన్ల ప్రక్రియలో ఎలాంటి ఘర్షణలు, అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా కట్టుదిట్టమైన భద్రతా చర్యలు తీసుకోవాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పోలీస్, రెవెన్యూ యంత్రాంగాన్ని ఆదేశించింది.
కర్నూలు జిల్లాలో దేవరగట్టు కర్రల సమరానికి సర్వం సిద్ధం
దసరా పండుగను పురస్కరించుకుని కర్నూలు జిల్లా హాలహర్వి మండలంలోని ప్రసిద్ధ దేవరగట్టులో జరిగే సాంప్రదాయ కర్రల సమరం (బన్నీ ఉత్సవం) కోసం జిల్లా యంత్రాంగం భారీ ఏర్పాట్లు పూర్తి చేసింది. శ్రీ మాలమల్లేశ్వర స్వామి కల్యాణం అనంతరం అర్ధరాత్రి వేళ ఉత్సవ విగ్రహాల ఊరేగింపులో వాటిని దక్కించుకునేందుకు భక్తులు కర్రలతో తలపడనున్నారు. ఈ క్రమంలో ఘర్షణలు తలెత్తకుండా జిల్లా ఎస్పీ విక్రాంత్ పాటిల్ పర్యవేక్షణలో వెయ్యి మంది పోలీసులతో పటిష్ట బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు. ముందుజాగ్రత్త చర్యగా పరిసర గ్రామాల్లో 40 కార్డన్ అండ్ సెర్చ్ ఆపరేషన్లు నిర్వహించి 300 కర్రలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. తీవ్ర గాయాలయ్యే వారికి తక్షణ వైద్యం అందించేందుకు ఘటనా స్థలంలో 30 పడకల తాత్కాలిక ఆసుపత్రిని సిద్ధం చేశారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల నీటి అంశాలకు సంబంధించి వచ్చే వారం 2 కీలక సమావేశాలు
తెలుగు రాష్ట్రాల మధ్య నెలకొన్న జల వివాదాలు, ప్రాజెక్టుల నిర్వహణపై చర్చించేందుకు వచ్చే వారం రెండు కీలక సమావేశాలు జరగనున్నాయి. ఈ నెల 26న కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు (కేఆర్ఎంబీ), 30న గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు (జీఆర్ఎంబీ) పూర్తి స్థాయి సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల నీటిపారుదల శాఖ ఉన్నతాధికారులు, ఇంజినీర్లు హాజరయ్యే ఈ భేటీల్లో కృష్ణా జలాల్లో వాటాల ఖరారు, ఉమ్మడి ప్రాజెక్టుల అనుమతులపై ఇరు రాష్ట్రాల పరస్పర ఫిర్యాదులు, నీటి వినియోగం, విద్యుత్ ఉత్పత్తి అభ్యంతరాలు, బోర్డుల నిర్వహణ నిధుల విడుదలకు సంబంధించిన అంశాలపై విస్తృతంగా చర్చించనున్నారు.