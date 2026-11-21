21-11-2026 Telangana News Today Live Updates : రేపు హైదరాబాద్కు రానున్న ఏఐసీసీ కొత్త ఇన్ఛార్జి సందీప్
Published : November 21, 2026 at 6:42 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 6:49 AM IST
21-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
అమెరికా టెక్నాలజీ కంపెనీలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగ్రహం
అమెరికా టెక్నాలజీ కంపెనీలపై డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. విదేశాల్లో ఏఐ డేటా సెంటర్లు ఏర్పాటు చేయొద్దని ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇతర దేశాల్లో డేటా సెంటర్లు నిర్మించే అమెరికా టెక్ కంపెనీలకు ట్రంప్ హెచ్చరించారు. ఇతర దేశాల్లో డేటా సెంటర్లు నిర్మిస్తే భారీగా పన్ను విధిస్తానని ట్రంప్ బెదిరించారు. అమెరికాలో టెక్ సంస్థలు చేపట్టిన డేటా సెంటర్లను అమెరికన్లు అడ్డుకోవద్దన్నారు. వాటి వల్ల ఉద్యోగాలు, ప్రభుత్వానికి పన్ను రూపంలో ఆదాయం వస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
భారత్లో అందుబాటులోకి వచ్చిన దేశీయ బర్డ్ ఫ్లూ టీకా
దేశీయ బర్డ్ ఫ్లూ టీకా భారత్లో అందుబాటులోకి వచ్చింది. భోపాల్లో హెచ్5ఎన్1 బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ను ఆవిష్కరించారు. కేంద్ర మంత్రి చౌహాన్ హెచ్5ఎన్1 బర్డ్ ఫ్లూ వ్యాక్సిన్ ఆవిష్కరించారు.
రేపు హైదరాబాద్కు రానున్న ఏఐసీసీ కొత్త ఇన్ఛార్జి సందీప్
ఏఐసీసీ కొత్త ఇన్ఛార్జి సందీప్ రేపు హైదరాబాద్కు రానున్నారు. రేపు గాంధీభవన్లో పీఏసీ, పీసీసీల ఉమ్మడి సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. రేపు ఈ ఉమ్మడి సమావేశంలో ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జి సందీప్ పాల్గొననున్నారు. ఎల్లుండి ఉదయం గాంధీభవన్లో మంత్రులతో భేటీ కానున్నారు. ఎల్లుండి మధ్యాహ్నం డీసీసీ అధ్యక్షులు, పీసీసీ అనుబంధ సంఘాల అధ్యక్షులతో భేటీ కానున్నారు.
నేడు చెన్నైకి వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నేడు చెన్నైకి వెళ్లనున్నారు. కావ్య మారన్, అనిరుధ్ వివాహ రిసెప్షన్కు సీఎం హాజరుకానున్నారు. ఇవాళ రాత్రికి తిరిగి హైదరాబాద్కు చేరుకోనున్నారు.