21ST November 2026 AP News Live Updates: ప్రకాశం జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదం దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసింది: లోకేశ్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 21, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : November 21, 2026 at 9:35 AM IST
21ST November 2026 AP News Live Updates : ప్రకాశం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పెళ్లూరు సమీపంలో పెళ్లి బృందంతో వెళ్తున్న కారు అదుపు తప్పి కల్వర్టును ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందారు. తిరుపతి నుంచి కారు బాపట్ల వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతులను డ్రైవర్ ప్రవీణ్, వెంకట్రావు, సుజాత, సీతామహాలక్ష్మిగా గుర్తించారు. నూతన వధూవరులు శ్రీతేజ, కౌశల్య స్వల్ప గాయాలతో ప్రమాదం నుంచి బయపపడ్డారు. డ్రైవర్ నిద్రమత్తు వల్లే ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
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ప్రకాశం జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదం దిగ్భ్రాంతి గురిచేసింది: లోకేశ్
ప్రకాశం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం దిగ్భ్రాంతికి గురి చేసిందని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. మృతుల కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు.
కాకినాడలో బాలిక అనుమానాస్పద మృతి కేసులో కీలక పరిణామం
కాకినాడలో బాలిక అనుమానాస్పద మృతి కేసులో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. ఈనెల 12న అనుమానాస్పద స్థితిలో ఇంటర్ విద్యార్థిని మృతి చెందింది. తల్లిదండ్రులు ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఘటన జరిగింది. కుటుంబసభ్యులకు సమాచారం ఇవ్వకుండానే అంత్యక్రియలు చేశారు. బాలిక మృతిపై ఇంద్రపాలెం పీఎస్లో బాబాయ్ ఫిర్యాదు, కేసు నమోదు చేశారు. దర్యాప్తులో భాగంగా నేడు బాలిక మృతదేహానికి పోలీసులు, రెవెన్యూ అధికారుల సమక్షంలో పోస్టుమార్టం చేస్తున్నారు. బాలిక మృతికి గల కారణాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
ప్రకాశం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రుల దిగ్భ్రాంతి
ప్రకాశం జిల్లా పెళ్లూరు వద్ద జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదం నలుగురి ప్రాణాలను బలిగొనడంపై మంత్రులు అనిత, గొట్టిపాటి రవి, డోలా శ్రీ బాల వీరాంజనేయస్వామి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. పెళ్లి వేడుకకు వెళ్లి తిరిగి వస్తున్న బృందం ప్రమాదానికి గురికావడం అత్యంత బాధాకరమన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. నూతన వధూవరులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ప్రకాశం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి తీవ్ర విచారం
ప్రకాశం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. నూతన వధూవరులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. క్షతగాత్రులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని మంత్రి రాంప్రసాద్రెడ్డి సూచించారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 4 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 4 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 6 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 56,695 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.28 కోట్లు సమకూరింది. నిన్న శ్రీవారికి 24,786 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
ప్రకాశం జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు మృతి
ప్రకాశం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. పెళ్లూరు సమీపంలో పెళ్లి బృందంతో వెళ్తున్న కారు అదుపు తప్పి కల్వర్టును ఢీకొంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందారు. తిరుపతి నుంచి కారు బాపట్ల వస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతులను డ్రైవర్ ప్రవీణ్, వెంకట్రావు, సుజాత, సీతామహాలక్ష్మిగా గుర్తించారు. నూతన వధూవరులు శ్రీతేజ, కౌశల్య స్వల్ప గాయాలతో ప్రమాదం నుంచి బయపపడ్డారు. డ్రైవర్ నిద్రమత్తు వల్లే ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.
సీఎం చంద్రబాబును కలిసిన బీజేపీ ఎమ్మెల్యే
సీఎం చంద్రబాబును బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డి కలిశారు. రాజేశ్రెడ్డిని వెంటబెట్టుకుని బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణరెడ్డి సీఎంని కలిశారు. జెడ్పీ ఛైర్మన్ స్థానాన్ని బీజేపీ నేత చదిపిరాళ్ల రాజేశ్రెడ్డి ఆశించారు. అయితే కడప జెడ్పీ స్థానాన్ని బీజేపీ కేటాయించలేక పోయామని సీఎం తెలిపారు. కూటమి మధ్య సీట్ల సర్దుబాటులో భాగంగా ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామన్నారు. బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఆదినారాయణ రెడ్డిని చంద్రబాబు బుజ్జగించారు.
శ్రీవారి ఆలయంలో ఘనంగా కైశిక ద్వాదశి వేడుక
తిరుమల శ్రీవారి ఆలయంలో ఘనంగా కైశిక ద్వాదశి వేడుక జరిగింది. శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీఉగ్ర నరసింహమూర్తి తిరువీధుల్లో ఊరేగారు. ఏడాది ఒకసారి మాత్రమే సూర్యదోయం ముందే వాహన ఊరేగింపు నిర్వహిస్తారు.
మున్సిపల్ తుది పోరులో 3,141 మంది అభ్యర్థులు
మున్సిపల్ తుది పోరులో 3,141 మంది అభ్యర్థులు నిలిచారు. శ్రీకాకుళం, రాజమహేంద్రవరం, కాకినాడ, మంగళగిరి-తాడేపల్లి నగరపాలక సంస్థల్లో నాలుగు మేయర్ స్థానాలకు 36 మంది, 19 పురపాలక సంఘాలు/నగర పంచాయతీల్లో ఛైర్పర్సన్ స్థానాలకు 134 మంది పోటీ చేస్తున్నారు. రెండో దశ మున్సిపల్ ఎన్నికలకు ఈ నెల 26న పోలింగ్, 30న కౌంటింగ్ నిర్వహించనున్నారు.
రాష్ట్రంలోని 659 మండలాధ్యక్ష స్థానాలకుగాను 642 చోట్ల ఎన్నిక పూర్తి
రాష్ట్రంలోని 659 మండలాధ్యక్ష స్థానాలకు గాను 642 చోట్ల ఎన్నిక పూర్తయ్యాయి. 659 మండల ఉపాధ్యక్ష స్థానాలకు గాను 622 చోట్ల ఎన్నిక పూర్తి అయ్యాయి. రాష్ట్రంలో 17 మండలాధ్యక్ష స్థానాలు, 37 మండల ఉపాధ్యక్ష స్థానాలకు ఎన్నికలు జరగలేదు. ఎన్నిక జరగని చోట్ల ఎస్ఈసీ మరోసారి తేదీలు నిర్ణయించనుంది.