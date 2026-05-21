21-05-2026 Telangana News Today Live Updates : కాళేశ్వరంలో వైభవంగా సరస్వతి అంత్యపుష్కరాలు ప్రారంభం

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 21, 2026 at 7:01 AM IST

6:51 AM, 21 May 2026 (IST)

కాళేశ్వరంలో వైభవంగా సరస్వతి అంత్యపుష్కరాలు ప్రారంభం

కాళేశ్వరంలో వైభవంగా ఇవాళ తెల్లవారుజామున 5.43 గం.కు సరస్వతి అంత్యపుష్కరాలు ప్రారంభమయ్యాయి. సరస్వతి అంత్య పుష్కరాలలో కంచి కామకోటి పీఠాధిపతి శంకరవిజయేంద్ర సరస్వతి మొదటి రోజు పవిత్ర స్నానం ఆచరించారు. పుష్కరపూజల్లో మంత్రులు శ్రీధర్‌బాబు, కొండా సురేఖ పాల్గొన్నారు.

6:48 AM, 21 May 2026 (IST)

కాళేశ్వరంలో వైభవంగా సరస్వతి అంత్య పుష్కరాలు ఇవాళ్టి నుంచి జూన్​ 1వ తేదీ వరకు అత్యంత వైభవంగా జరగనున్నాయి. పుష్కరాలకు 30 లక్షల మంది హాజరవుతారని ప్రభుత్వం అంచనా. సరస్వతీ పుష్కరాలకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం భారీ ఏర్పాట్లు చేసింది. భక్తులకు ఇబ్బందులు లేకుండా పటిష్ట చర్యలు చేపట్టింది. ఈ ఏర్పాట్ల కోసం రాష్ట్ర సర్కారు రూ. 30 కోట్లు కేటాయించింది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వివిధ బస్‌స్టేషన్ల నుంచి 3,360 బస్సులు ఏర్పాటు చేసింది.

6:47 AM, 21 May 2026 (IST)

ఐపీఎల్: నేడు గుజరాత్, చెన్నై సుపర్‌కింగ్స్‌ మధ్య మ్యాచ్

ఐపీఎల్ నేడు అహ్మదాబాద్‌లో రాత్రి 7.30 గంటలకు గుజరాత్, చెన్నై సుపర్‌కింగ్స్‌ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.

