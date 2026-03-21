21-03-2026 Telangana News Today Live Updates
తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
- రేపు రైతు భరోసా మొదటి విడత నిధులు విడుదల
- సిద్దిపేట జిల్లా నర్మెట్ట నుంచి రైతు భరోసా నిధులు విడుదల చేయనున్న సీఎం
- ముస్లింలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- రంజాన్ పండుగ లౌకికవాదానికి, మతసామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది: సీఎం
- క్రమశిక్షణతో చేసే ప్రార్థనలు, ధాన ధర్మాలు మానవాళికి ఆదర్శంగా నిలుస్తాయి: సీఎం
- ముస్లింలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన గవర్నర్ శివ్ప్రతాప్ శుక్లా
- పవిత్ర ఖురాన్ బోధనల పట్ల తనకు ఎంతో గౌరవం ఉంది: గవర్నర్
- ఖురాన్ సన్మార్గంలో నడిపిస్తూ మానవత్వం, కరుణకు మార్గదర్శకంగా నిలిచింది : గవర్నర్
- ముస్లింలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కేసీఆర్
- భక్తి శ్రద్ధలతో ముస్లింలు పవిత్ర రంజాన్ మాసాన్ని ఆచరిస్తారు: కేసీఆర్
- రంజాన్ సందర్భంగా శాంతి, సహనం, సౌభ్రాతృత్వం, ప్రేమ పరిమళిస్తాయి: కేసీఆర్
- ప్రజలు సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలతో జీవించాలి: కేసీఆర్
- గంగా-జమున తహజీబ్కు ప్రతీకగా మేం పరిపాలన చేశాం: కేసీఆర్
- ముస్లింల సంక్షేమం, ప్రగతి కోసం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాం: కేసీఆర్
- ముస్లింల జీవన విధానంలో గుణాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చాం: కేసీఆర్
- కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలం ఘన్పూర్లో విషాదం
- నర్మాల వద్ద మానేరులో దూకి నవవరుడు వినయ్ ఆత్మహత్య
- ఈనెల 19న ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లి తిరిగిరాని వినయ్
- గంభీరావుపేట మం. నర్మాల మానేరులో వినయ్ మృతదేహం లభ్యం
- సంగారెడ్డి జిల్లా: చిన్న కంజర్లలో 3,200 కిలోల అల్లం పేస్టు స్వాధీనం
- అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు తయారుచేస్తున్న మహారాణా కంపెనీలో సోదాలు
- కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్ల ఉన్నతీకరణకు అనుమతి
- రూ.1,011 కోట్లతో పనులు చేపట్టేందుకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుమతులు జారీ
- రూ.496.75 కోట్లతో 11 ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్ల నిర్మాణానికి అనుమతి
- రూ.364.60 కోట్లతో ప్రస్తుతం ఉన్న 17 పాఠశాలల ఉన్నతీకరణకు అనుమతి
- 164 పాఠశాలల్లో అదనంగా రూ.105.30 కోట్లతో 501 తరగతి గదుల నిర్మాణం