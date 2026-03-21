21-03-2026 Telangana News Today Live Updates : ముస్లింలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

Published : March 21, 2026 at 6:44 AM IST

21-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

6:41 AM, 21 Mar 2026 (IST)

రేపు రైతు భ‌రోసా మొద‌టి విడ‌త నిధులు విడుద‌ల‌

  • రేపు రైతు భ‌రోసా మొద‌టి విడ‌త నిధులు విడుద‌ల‌
  • సిద్దిపేట జిల్లా న‌ర్మెట్ట నుంచి రైతు భ‌రోసా నిధులు విడుద‌ల చేయ‌నున్న సీఎం

6:36 AM, 21 Mar 2026 (IST)

ముస్లింలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

  • ముస్లింలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి
  • రంజాన్ పండుగ లౌకికవాదానికి, మతసామరస్యానికి ప్రతీకగా నిలుస్తుంది: సీఎం
  • క్రమశిక్షణతో చేసే ప్రార్థనలు, ధాన ధర్మాలు మానవాళికి ఆదర్శంగా నిలుస్తాయి: సీఎం
  • ముస్లింలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన గవర్నర్‌ శివ్‌ప్రతాప్‌ శుక్లా
  • పవిత్ర ఖురాన్‌ బోధనల పట్ల తనకు ఎంతో గౌరవం ఉంది: గవర్నర్‌
  • ఖురాన్‌ సన్మార్గంలో నడిపిస్తూ మానవత్వం, కరుణకు మార్గదర్శకంగా నిలిచింది : గవర్నర్‌

6:36 AM, 21 Mar 2026 (IST)

ముస్లింలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కేసీఆర్

  • ముస్లింలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన కేసీఆర్
  • భక్తి శ్రద్ధలతో ముస్లింలు పవిత్ర రంజాన్ మాసాన్ని ఆచరిస్తారు: కేసీఆర్
  • రంజాన్‌ సందర్భంగా శాంతి, సహనం, సౌభ్రాతృత్వం, ప్రేమ పరిమళిస్తాయి: కేసీఆర్
  • ప్రజలు సుఖసంతోషాలు, ఆయురారోగ్యాలతో జీవించాలి: కేసీఆర్
  • గంగా-జమున తహజీబ్‌కు ప్రతీకగా మేం పరిపాలన చేశాం: కేసీఆర్
  • ముస్లింల సంక్షేమం, ప్రగతి కోసం అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాం: కేసీఆర్
  • ముస్లింల జీవన విధానంలో గుణాత్మక మార్పులు తీసుకొచ్చాం: కేసీఆర్

6:35 AM, 21 Mar 2026 (IST)

కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలం ఘన్‌పూర్‌లో విషాదం

  • కామారెడ్డి జిల్లా మాచారెడ్డి మండలం ఘన్‌పూర్‌లో విషాదం
  • నర్మాల వద్ద మానేరులో దూకి నవవరుడు వినయ్ ఆత్మహత్య
  • ఈనెల 19న ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లి తిరిగిరాని వినయ్
  • గంభీరావుపేట మం. నర్మాల మానేరులో వినయ్ మృతదేహం లభ్యం

6:35 AM, 21 Mar 2026 (IST)

సంగారెడ్డి జిల్లా : చిన్న కంజర్లలో 3,200 కిలోల అల్లం పేస్టు స్వాధీనం

  • సంగారెడ్డి జిల్లా: చిన్న కంజర్లలో 3,200 కిలోల అల్లం పేస్టు స్వాధీనం
  • అల్లం వెల్లుల్లి పేస్టు తయారుచేస్తున్న మహారాణా కంపెనీలో సోదాలు

6:34 AM, 21 Mar 2026 (IST)

కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్ల ఉన్నతీకరణకు అనుమతి

  • కోర్ అర్బన్ రీజియన్ ఎకానమీలో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్ల ఉన్నతీకరణకు అనుమతి
  • రూ.1,011 కోట్లతో పనులు చేపట్టేందుకు అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనుమతులు జారీ
  • రూ.496.75 కోట్లతో 11 ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూల్ కాంప్లెక్స్‌ల నిర్మాణానికి అనుమతి
  • రూ.364.60 కోట్లతో ప్రస్తుతం ఉన్న 17 పాఠశాలల ఉన్నతీకరణకు అనుమతి
  • 164 పాఠశాలల్లో అదనంగా రూ.105.30 కోట్లతో 501 తరగతి గదుల నిర్మాణం

