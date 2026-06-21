21st June 2026 AP Live Updates: విజయవాడ సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సిట్ ఏర్పాటు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 21, 2026 at 7:23 AM IST|
Updated : June 21, 2026 at 10:28 AM IST
21st June 2026 AP Live Updates : ఈరోజు ఏపీ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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సాయికృష్ణ విషయంలో విచారణకు ప్రత్యేక సిట్ ఏర్పాటు చేసిన ప్రభుత్వం
విజయవాడ సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. సాయికృష్ణ విషయంలో విచారణకు ప్రత్యేక సిట్ను ప్రభుత్వం ఏర్పాటు చేసింది.
సిట్ చీఫ్గా ఐజీ రవిప్రకాశ్తో పాటు మరో ముగ్గురు సభ్యులను నియమించింది. ఇందులో ప.గో. ఎస్పీ, అల్లూరి జిల్లా ఎస్పీ, బాపట్ల అదనపు ఎస్పీ ఉన్నారు.
జాతీయరహదారిపై లారీలో మంటలు - అప్రమత్తమైన డ్రైవర్, క్లీనర్
తూర్పుగోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి జాతీయ రహదారిపై కడియం నుంచి రాజస్థాన్కు మొక్కలతో వెళ్తున్న లారీలో షార్ట్సర్క్యూట్ వల్ల మంటలు చెలరేగి వాహనం దగ్ధమైంది. డ్రైవర్, క్లీనర్ వెంటనే అప్రమత్తమై కిందకు దిగడంతో తృటిలో ప్రాణాపాయం తప్పింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకున్నారు. ఫైర్ సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు.
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యోగాంధ్ర పేరిట యోగా దినోత్సవం నిర్వహించిన ప్రభుత్వం
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా కూటమి ప్రభుత్వం 'యోగాంధ్ర' పేరిట రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఘనంగా యోగా వేడుకలను నిర్వహించింది. జిల్లాకో ప్రత్యేక థీమ్తో పాటు ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రాలు, పర్యాటక ప్రదేశాల వద్ద యోగా కార్యక్రమాలను సర్కార్ నిర్వహించింది.
విజయనగరం బాలాజీ జంక్షన్లో యోగాంధ్ర కార్యక్రమం
విజయనగరం బాలాజీ జంక్షన్లో ‘యోగాంధ్ర’ కార్యక్రమాన్ని వేలాది మందితో అత్యంత వైభవంగా నిర్వహించారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీ కలిశెట్టి అప్పలనాయుడు, ఎమ్మెల్యే అదితి విజయలక్ష్మి పాల్గొన్నారు. "యోగా చేద్దాం-ఆరోగ్యాన్ని పొందుదాం" అనే నినాదంతో యోగా సాధన చేశారు.
సీఐ నాగరాజును విచారిస్తున్న టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు
విజయవాడ సీఐ నాగరాజును టాస్క్ఫోర్స్ పోలీసులు విచారిస్తున్నారు. విజయవాడ సింగ్ నగర్లోని ఇంట్లో ఏడీసీపీ లత ఆధ్వర్యంలో విచారణ కొనసాగుతోంది. సస్పెండ్ అయిన సీఐ నాగరాజును అరెస్టు చేసే అవకాశముంది.
శ్రీశైలంలో అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం
అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం పురస్కరించుకుని శ్రీశైలంలో యోగా కార్యక్రమం నిర్వహించారు. ఈ సందర్బంగా ఈవో శ్రీనివాసరావు, ధర్మకర్తల మండలి సభ్యులు, ఉద్యోగులు గంగాధర మండపం నుంచి నంది మండపం వరకు యోగాసనాలు ప్రదర్శించారు.
శ్రీశైలంలో ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం
నేడు శ్రీశైలంలో ఛైర్మన్ రమేష్ నాయుడు ఆధ్వర్యంలో ధర్మకర్తల మండలి సమావేశం కానుంది. శ్రీశైలం ఆలయ శాశ్వత అభివృద్ధి పనులు, భక్తులకు సౌకర్యాల కల్పనపై చర్చంచునున్నారు.
విశాఖ బీచ్ రోడ్లో అంతర్జాతీయ యోగా వేడుకలు
విశాఖ బీచ్ రోడ్లో అంతర్జాతీయ యోగా వేడుకలు నిర్వహించారు. ఈ క్రమంలో హోంమంత్రి అనిత, ప్రభుత్వ విప్ గణబాబు, ఎమ్మెల్యే పల్లా శ్రీనివాసరావు, కలెక్టర్, సీపీ, జీవీఎంసీ కమిషనర్ యోగాసనాలు వేశారు.
విశాఖకు రావాల్సిన ఇండిగో విమానాలు మళ్లింపు
విశాఖపట్నంలో ప్రతికూల వాతావరణం, తక్కువ విజిబిలిటీ కారణంగా ముంబయి, బెంగళూరు, హైదరాబాద్ నుంచి రావాల్సిన 3 ఇండిగో విమానాలను అధికారులు శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి దారి మళ్లించారు. అధికారులు ల్యాండింగ్కు అనుమతి నిరాకరించడంతో, ఆ విమానాలు శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో సురక్షితంగా ల్యాండ్ అయ్యాయి.
రాందేవ్ బాబా సేవలను కొనియాడిన సీఎం చంద్రబాబు
సంక్లిష్టమైన యోగాసనాలను సీఎం చంద్రబాబు సునాయసంగా చేశారు. రాందేవ్ బాబాతో కలిసి ముప్పావు గంట సీఎం యోగాసనాలు వేశారు. నేను 30 ఏళ్లుగా యోగా సాధన చేస్తున్నా అన్నారు. అనేక ఒత్తిళ్లు ఉంటాయి, యోగాతోనే వాటిని అధిగమిస్తున్నా అని తెలిపారు. సాంకేతికతతో పాటు యోగా ఆధ్యాత్మిక సాధన చేయాలిని పిలుపునిచ్చారు. ఆస్పత్రులకు వెళ్లకుండా ఉండేందుకు యోగా దోహదం చేస్తుందన్నారు. రాందేవ్ బాబా 40 ఏళ్లుగా యోగా సేవలందిస్తున్నారు. యోగాలో దేశానికే కాదు ప్రపంచానికే ఆయన మార్గదర్శకుడు అని రాందేవ్ బాబా సేవలను సీఎం చంద్రబాబు కొనియాడారు.
నీట్ యూజీ అభ్యర్థులందరికీ 'ఆల్ ది బెస్ట్'
నేడు దేశవ్యాప్తంగా నీట్ యూజీ రీఎగ్జామ్ను నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అభ్యర్థులందరికీ 'ఆల్ ది బెస్ట్' అంటూ ఎన్టీఏ ఎక్స్లో పోస్ట్ చేసింది. నీట్ యూజీ అభ్యర్థులకు కీలక సూచనలు ఎన్టీఏ చేసింది. ఉ.11 నుంచి మ.1.30 వరకు అభ్యర్థులను పరీక్ష కేంద్రంలోకి అనుమతించనున్నారు. మ.1.30 తర్వాత ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ అనుమతి లేదని ఎన్టీఏ స్పష్టం చేసింది. ట్రాఫిక్ దృష్ట్యా ముందుగానే కేంద్రానికి చేరుకోవాలని సూచించింది.
తిరుమల సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
తిరుమల: టోకెన్లు లేని శ్రీవారి భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 93,303 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.49 కోట్లు రాగా, 41,688 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న 4.58 లక్షల లడ్డు ప్రసాదాల విక్రయాలు జరిగాయి.
యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలు: సీఎం చంద్రబాబు
'ఆరోగ్యానికి కంటే మించింది లేదు. రోజూ అరగంట యోగా చేయాలి. ప్రతిరోజూ మెడిటేషన్, ప్రాణాయామం చేయాలి. ఆస్పత్రికి వెళ్లే అవసరం లేకుండా జీవించవచ్చు. యోగా దినోత్సవం సందర్భంగా అందరికీ శుభాకాంక్షలని' చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
ప్రపంచ యోగా దినోత్సవంలో పాల్గొన్న సీఎం చంద్రబాబు
నేడు 12వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం పురస్కరించుకుని రాష్ట్రవ్యాప్తంగా యోగా వేడుకలు నిర్వహిస్తున్నారు. 'వయసుతో పాటు ఆరోగ్యానికి యోగా' అనే ఇతివృత్తంతో విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ స్టేడియంలో రాష్ట్రస్థాయి కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేశారు. ప్రముఖ యోగా గురువు బాబా రాందేవ్ సమక్షంలో సీఎం చంద్రబాబు యోగసనాలు వేశారు.
పలు జిల్లాలకు పిడుగుపాటు హెచ్చరిక
రాష్ట్రంలో పలు జిల్లాలో రాగల మూడు గంటల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. ఈ మేరకు పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, ఎన్టీఆర్, కృష్ణా జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్ జారీ చేసింది. మచిలీపట్నం, ఏలూరు, నర్సాపూరం, దివిసీమ, గుడివాడ, భీమడోలు పరిసర ప్రాంతాల్లో అక్కడక్కడా పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశముందని పేర్కొంది. కాకినాడ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలకు ఎల్లో అలెర్ట్ ప్రకటించింది. ఆయా జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలతో పాటు ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశముందని ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. ఉరుములు, మెరుపులు వచ్చే సమయంలో ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ చెట్లు, హోర్డింగ్స్ వద్ద నిలబడవద్దని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.