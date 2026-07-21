21st July 2026 AP News Today Live Updates : నేటి నుంచి విజయవాడలో 'ఫ్యూచర్-రెడీ ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్-2026'
21st July 2026 AP News Today Live Updates: నేటి నుంచి విజయవాడలోని అంబేడ్కర్ కన్వెన్షన్ హాల్లో రెండు రోజుల పాటు 'ఫ్యూచర్-రెడీ ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్-2026' జరగనుంది.
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నేటి నుంచి విజయవాడలో 'ఫ్యూచర్-రెడీ ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్-2026'
నేటి నుంచి విజయవాడలోని అంబేడ్కర్ కన్వెన్షన్ హాల్లో రెండు రోజుల పాటు 'ఫ్యూచర్-రెడీ ఏపీ పోలీస్ రిట్రీట్-2026' జరగనుంది. తొలి రోజు రిట్రీట్ను హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత ప్రారంభించనున్నారు. రేపు ముగింపు కార్యక్రమానికి సీఎం చంద్రబాబు హాజరుకానున్నారు. పెరుగుతున్న సైబర్ నేరాలు, ఏఐ టెక్నాలజీపై ప్రత్యేక చర్చలు జరగనున్నాయి.
పోలీసులు తనపై కేసు నమోదు చేశారని మనస్థాపం చెందిన ఓ వ్యక్తి పురుగు మందుతాగి బలవన్మరణానికి యత్నించాడు. ఈ ఘటన మార్కాపురం జిల్లా త్రిపురాంతకంలో చోటు చేసుకుంది. మాటా చిన్న భూషయ్య బంధువులతో జరిగిన ఓ వివాదంలో స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్లో పరస్పరం ఫిర్యాదు చేసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు స్థానిక తహసీల్దార్ ఎదుట సోమవారం బైండోవర్ చేశారు. దీనిని అవమానంగా భావించిన భూషయ్య పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడ్డాడు. విషయం తెలుసుకున్న కుటుంబ సభ్యులు బాధితుడిని స్థానికంగా ఓ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అనంతరం మెరుగైన వైద్యం కోసం యర్రగొండపాలెం ప్రభుత్వాసుపత్రికి తరలించారు.