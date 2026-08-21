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21-08-2026 Telangana News Today Live Updates : కడప జిల్లా పులివెందులలోనూ ఈడీ అధికారుల సోదాలు

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 21, 2026 at 7:04 AM IST

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Updated : August 21, 2026 at 8:17 AM IST

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21-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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8:16 AM, 21 Aug 2026 (IST)

కడప జిల్లా పులివెందులలోనూ ఈడీ అధికారుల సోదాలు

కడప జిల్లా పులివెందులలోనూ ఈడీ అధికారుల సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. వివేకా హత్య కేసు నిందితులు సునీల్‌ యాదవ్‌, దేవిరెడ్డి శివశంకర్‌రెడ్డి ఇళ్లలో సోదాలు నిర్వహిస్తున్నారు. కడప ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్‌రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లిన ఈడీ అధికారులు, అవినాష్‌రెడ్డి ఇంటికి తాళం వేసి ఉండటంతో బయటే వేచి ఉన్నారు.

8:15 AM, 21 Aug 2026 (IST)

వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో కొనసాగుతున్న ఈడీ సోదాలు

వివేకానందరెడ్డి హత్య కేసులో ఈడీ సోదాలు కొనసాగుతున్నాయి. హైదరాబాద్, కడపలో మొత్తం 6చోట్ల ఈడీ సోదాలు చేస్తోంది. అవినాష్‌రెడ్డి ఇల్లు సహా పలుచోట్ల సోదాలు చేస్తున్నారు. సీబీఐ కేసు ఆధారంగా మరో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్న ఈడీ, కేసులో రాజకీయ నేతల ప్రమేయం, మనీలాండరింగ్‌పై ఆరా తీస్తోంది. హత్యకు ముందు నగదు లావాదేవీల వ్యవహారం బయటకు రావడంతో దర్యాప్తు చేపట్టింది. సీబీఐ దర్యాప్తు సమయంలో బయటకొచ్చిన అంశాలపై మరింత విచారణ చేస్తోంది. హైదరాబాద్‌ కోకాపేటలోని ఓపెన్ స్కైస్‌లోని అవినాష్‌రెడ్డి నివాసంలో సోదాలు జరుగుతున్నాయి.

6:48 AM, 21 Aug 2026 (IST)

మార్గదర్శి కేసులో అంతిమ విజయం న్యాయానిదే

20 ఏళ్ల సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటంలో మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్‌ అంతిమ విజయం సాధించింది. ఆ సంస్థ ఆర్‌బీఐ నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ప్రజల నుంచి డిపాజిట్లు వసూలు చేస్తోందంటూ అప్పటి ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్‌కుమార్‌ చేసిన ఆరోపణల ఆధారంగా వైఎస్‌ రాజశేఖరరెడ్డి నేతృత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్‌ ప్రభుత్వం 2008లో నమోదు చేసిన క్రిమినల్‌ కేసును కొట్టేస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు 2025 ఆగస్టు 4న ఇచ్చిన తీర్పును సుప్రీంకోర్టు సమర్థించింది. హైకోర్టు తీర్పును సవాల్‌ చేస్తూ ఉండవల్లి అరుణ్‌కుమార్‌ దాఖలు చేసిన ఎస్‌ఎల్‌పీని జస్టిస్‌ ఎం.ఎం.సుందరేష్, జస్టిస్‌ ప్రసన్న బాలచంద్ర వరాలేలతో కూడిన ధర్మాసనం గురువారం కొట్టేసింది. ఈ కేసును తరచిచూస్తే ఇది పూర్తిగా వ్యక్తిగత తగాదాకు సంబంధించిన వ్యవహారంలా కనిపిస్తోందని, పిటిషనర్‌ వాదనలు వినిపించేకొద్దీ వారిపై అనుమానాలు పెరిగిపోతున్నాయని వ్యాఖ్యానించింది.

6:45 AM, 21 Aug 2026 (IST)

లండన్‌లో నేడు ఆక్స్‌ఫర్డ్ యూనివర్సిటీని సందర్శించనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి లండన్‌లో నేడు ప్రఖ్యాత ఆక్స్‌ఫర్డ్ యూనివర్సిటీలోని బ్లావట్నిక్ స్కూల్ ఆఫ్ గవర్నెన్స్‌ను సందర్శించనున్నారు. ఎమిరేట్స్‌ స్టేడియంలో జరిగే ఈపీఎల్‌ ప్రజెంటేషన్‌ కార్యక్రమానికి ఆయన హాజరుకానున్నారు. ప్రముఖ విశ్వవిద్యాలయాలు, విద్యాసంస్థలు, బిజినెస్‌ స్కూళ్లను సందర్శించనున్నారు.

6:40 AM, 21 Aug 2026 (IST)

దక్షిణ పెరూలో 6.7 తీవ్రతతో భూకంపం

దక్షిణ పెరూలో గురువారం రిక్టర్‌ స్కేల్‌పై 6.7 తీవ్రతతో శక్తివంతమైన భూకంపం సంభవించింది.

6:39 AM, 21 Aug 2026 (IST)

ఎస్​బీఐలో కొత్త నిబందన - నెలకు 4 విత్​డ్రాయల్స్​ దాటితే రూ.15 ఛార్జీ

స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా తన బేసిక్ సేవింగ్స్ బ్యాంక్ డిపాజిట్ ఖాతాదారుల నగదు ఉపసంహరణ ఛార్జీలను సవరిస్తూ కీలక ప్రకటన చేసింది. ఈ కొత్త నిబంధనలు 2026 అక్టోబర్ 1 నుంచి అమల్లోకి రానున్నాయి. నెలకు 4 నగదు ఉపసంహరణలు మాత్రమే ఉచితమని ఎస్‌బీఐ తెలిపింది. 4 విత్‌డ్రాయల్స్‌ దాటితే ప్రతి ఉపసంహరణకు రూ.15 ఛార్జీ, ప్లస్‌ జీఎస్టీ విధించనున్నట్లు ప్రకటించింది.

6:37 AM, 21 Aug 2026 (IST)

హనుమకొండలో దారుణం - కారులో వ్యక్తి మృతదేహం లభ్యం

హనుమకొండ జిల్లా ఎల్కతుర్తి మండల కేంద్రంలో రెండు రోజులుగా ఆగి ఉన్న కారు డిక్కీలో కుళ్లిన స్థితిలో ఉన్న మృతదేహం లభించడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. కారు నుంచి తీవ్రమైన దుర్వాసన రావడంతో అనుమానం వచ్చిన స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు.

6:36 AM, 21 Aug 2026 (IST)

చక్కెర నిల్వలపై ఆంక్షలు విధించిన కేంద్రం

చక్కెర నిల్వలపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆంక్షలు విధించింది. సుంకం లేకుండా 10 లక్షల టన్నుల ముడిపంచదార దిగుమతికి అనుమతిని ఇచ్చింది. నవంబరు 30 వరకు ఆంక్షలు అమల్లో ఉంటాయని వెల్లడించింది.

Last Updated : August 21, 2026 at 8:17 AM IST

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