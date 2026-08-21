21st August 2026 News Today AP Live News Updates : ఇరవై ఏళ్ల సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటంలో గెలిచిన మార్గదర్శి
21st August 2026 News Today AP Live News Updates : మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్పై మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్కుమార్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టేయడంతో ఇరవై ఏళ్ల సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం ముగిసింది.
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ఇరవై ఏళ్ల సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటంలో గెలిచిన మార్గదర్శి
మార్గదర్శి ఫైనాన్షియర్స్పై మాజీ ఎంపీ ఉండవల్లి అరుణ్కుమార్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను సుప్రీంకోర్టు కొట్టేయడంతో ఇరవై ఏళ్ల సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటం ముగిసింది. నిబంధనలకు విరుద్ధంగా డిపాజిట్లు సేకరిస్తున్నారని 2008లో అప్పటి వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రభుత్వం ఈ కేసును నమోదు చేయగా, దీనిపై సుదీర్ఘ విచారణ జరిగింది. తాజాగా ఈ పిటిషన్ను పరిశీలించిన దేశ అత్యున్నత న్యాయస్థానం, ఇందులో వ్యక్తిగత తగాదా తప్ప ప్రజాప్రయోజనాలు గానీ, ఇంకేమీ కనిపించలేదని సంచలన వ్యాఖ్యలు చేస్తూ కేసును కొట్టివేసింది. దీంతో ఈ సుదీర్ఘ న్యాయపోరాటంలో మార్గదర్శి సంస్థకు భారీ ఉపశమనం లభించినట్లయింది.
రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. ముఖ్యంగా పోలవరం, ఏలూరు జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అలాగే కాకినాడ, కోనసీమ జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందన్న వాతావరణశాఖ, తూర్పుగోదావరి, పశ్చిమగోదావరి జిల్లాల్లో కూడా మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని స్పష్టం చేసింది. మొత్తంగా రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు.