21-04-2026 Telangana News Today Live Updates : బీఆర్ఎస్ రాగానే హైడ్రాను ఎత్తి అవతల పడేస్తాం - కేసీఆర్
21-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
కాంగ్రెస్పై పోరాటం చేయాల్సిందే జనం గెలిచి నిలవాల్సిందే - కేసీఆర్
హైడ్రా తెచ్చింది కాక దాన్ని జిల్లాలకూ తెస్తామంటున్నారని, బీఆర్ఎస్ రాగానే హైడ్రాను ఎత్తి అవతల పడేస్తామని, పనికిమాలిన హైడ్రాను పీకేసేందుకే తొలి సంతకం పెడతాని కేసీఆర్ తెలిపారు. మూసీని సక్కగ చేయాల్సిందే ఎవరూ కాదనరని, మూసీని సక్కగ చేయాలంటే 10 వేల ఇళ్లు కూల్చాలా? అని ప్రశ్నించారు. మూసీ పేరుతో భూములు కబ్జా పెట్టేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని విమర్శిచారు. రైతుబంధు మూడో కిస్తీ రావాలంటే మరోసారి కేసీఆర్ సభ పెట్టాలా?, కాంగ్రేసోళ్లు మన జీవితాల్లో బాంబులు పెడుతున్నారు. రైతు మోటార్లకు మీటర్లు పెట్టాలని ఒత్తిడి తెచ్చినా నేను లొంగలేదు అంటూ కేసీఆర్ మాట్లాడారు. రాష్ట్రానికి వచ్చే నిధులు ఆపుతానని బెదిరించినా నేను లొంగలేదు, తెలంగాణ పునర్నిర్మాణ యజ్ఞం మళ్లీ మొదలు కావాల్సిందే అని కేసీఆర్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్పై పోరాటం చేయాల్సిందే జనం గెలిచి నిలవాల్సిందే అంటూ కేసీఆర్ మాట్లాడారు.
రాష్ట్రంలో నేడు ఉత్తర, దక్షిణ జిల్లాల్లో అధిక ఎండ తీవ్రతకు అవకాశం
రాష్ట్రంలో నేడు ఉత్తర, దక్షిణ జిల్లాల్లో అధిక ఎండ తీవ్రతకు అవకాశం ఉంది. ద్రోణి, క్యూములోనింబస్ ప్రభావంతో పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం ఉంది.
రైతుభరోసా రెండోవిడత నిధులు విడుదల
రైతుభరోసా రెండో విడత నిధులు విడుదల చేసింది. రెండోవిడతలో 45,11,947 మంది రైతుల ఖాతాల్లో నిధులు జమ అయ్యాయి. మొత్తం రెండు విడతల్లో కలిపి రూ.5,653 కోట్లను రైతుల ఖాతాల్లో ప్రభుత్వం జమ చేసింది.
పాలిసెట్ దరఖాస్తు గడువు రేపటి వరకు పొడిగింపు
రాష్ట్ర సాంకేతిక విద్య, శిక్షణ మండలి పాలిసెట్ దరఖాస్తు గడువు రేపటి వరకు పెంచింది. అపరాధ రుసుం లేకుండా రేపటి వరకు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు అవకాశం కల్పించింది. మే 13న పాలిసెట్ పరీక్ష జరగనుంది.
ఐపీఎల్ : నేడు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ మ్యాచ్
ఐపీఎల్ మ్యాచ్ నేడు ఉప్పల్లో రాత్రి 7.30 గంటలకు సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్, దిల్లీ క్యాపిటల్స్ మ్యాచ్ జరగనుంది.