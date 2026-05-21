ETV Bharat / state

21 May 2026 News Today AP Live News Updates: నేడు, రేపు కడప జిల్లాలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పర్యటన

AP_Live_News
AP_Live_News (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 21, 2026 at 7:18 AM IST

|

Updated : May 21, 2026 at 10:15 AM IST

Choose ETV Bharat

21 May 2026 Today AP Live News Updates: సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు తెలుగుదేశం పార్టీ పొలిట్ బ్యూరో సమావేశం కానుంది. పొదుపు చర్యల్లో భాగంగా ఆన్‌లైన్‌లో పొలిట్ బ్యూరో భేటీ జరగనుంది. రెండేళ్ల పాలనా విజయాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేలా అలానే ఎమ్మెల్యేలు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్సీలు క్షేత్రస్థాయిలో ఇంటింటికీ వెళ్లేలా కార్యాచరణ రూపొందించారు. పశ్చిమాసియా యుద్ధప్రభావం వల్ల తలెత్తుతున్న ఆర్థిక ఇబ్బందులపై ఈ సమావేశంలో చర్చించనున్నారు.

LIVE FEED

10:13 AM, 21 May 2026 (IST)

కడప జిల్లాలో పర్యటించనున్న మంత్రి లోకేశ్‌

నేడు, రేపు కడప జిల్లాలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం కడప చేరుకోనున్న లోకేశ్‌ సాయంత్రం కడప నియోజకవర్గ కార్యకర్తలు, నాయకులతో సమావేశం కానున్నారు. రేపు ఉదయం జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గం పెనికలపాడులో సేంద్రియ రైతులతో సమావేశం అవుతారు. తర్వాత మధ్యాహ్నం టి.కోడూరులో 600 మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్‌ను ప్రారంభిస్తారు. అనంతరం సాయంత్రం దత్తాపురంలో జమ్మలమడుగు నియోజకవర్గ కార్యకర్తలు, నేతలతో సమావేశం అవుతారు. ఆ తర్వాత పర్యటన ముగించుకొని తిరుగుపయనం కానున్నారు.

10:13 AM, 21 May 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న మంత్రి ఆనం

తిరుమల శ్రీవారిని మంత్రి ఆనం రామనారామణరెడ్డి దర్శించుకున్నారు. కూటమి ప్రభుత్వం హిందూ ధర్మం, సనాతన ఆచారానికి పెద్దపీట వేసిందని చెప్పారు. సీఎం నాయకత్వంలో అన్ని వర్గాలకు సంక్షేమ, అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారని సీఎం చంద్రబాబుకు, ప్రభుత్వానికి శ్రీవారి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకున్నామని మంత్రి ఆనం తెలిపారు.

10:13 AM, 21 May 2026 (IST)

3 ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం ఆమోదం

విశాఖ మౌలిక సదుపాయాలు, పట్టణాభివృద్ధికి 3 ప్రాజెక్టులకు కేంద్రం ఆమోదం తెలిపింది. జీవీఎంసీ ప్రతిపాదించిన 3 కీలక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులకు అంగీకారం తెలిపింది. అర్బన్ ఛాలెంజ్ ఫండ్ పథకం కింద నేషనల్‌ అపెక్స్‌ కమిటీ ఆమోదం తెలిపింది. రూ.1,501.03 కోట్ల అంచనా వ్యయంతో 3 ప్రాజెక్టుల అమలు కానుంది. మధురవాడ జోన్‌ అండర్‌గ్రౌండ్ డ్రైనేజ్ వ్యవస్థ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుకు రూ.658.61 కోట్లు, మధురవాడ జోన్‌లో స్మార్ట్ తాగునీటి సరఫరా వ్యవస్థ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుకు రూ.725.18 కోట్లు, బల్క్ అండ్ సెమీ-బల్క్ నీటిసరఫరా వ్యవస్థ ఆధునీకరణ, పునరుద్ధరణ ప్రాజెక్టుకు రూ. 117.24 కోట్లతో ఈ ప్రాజెక్టులు నిర్మాణం కానున్నాయి. ఈ సందర్భంగా వీటి వివరాలను ఎంపీ శ్రీభరత్ సామాజిక మాధ్యమాల వెల్లడించారు.

9:32 AM, 21 May 2026 (IST)

టీచర్స్ కాలనీలో అగ్నిప్రమాదం

గుంటూరు ఇన్నర్ రింగ్ రోడ్డులోని టీచర్స్ కాలనీలో అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఖాళీ ప్రదేశంలో డ్రైనేజ్ పైపులు నిల్వ చేసిన ప్రాంతంలో ప్రమాదం జరిగింది. మంటలు ఎగిసిపడి భారీగా పొగలు అలుముకున్నాయి. స్థానికులు అగ్నిమాపక సిబ్బందికి సమాచారం అందించడంతో సంఘటనాస్థలికి చేరుకున్న సిబ్బంది మంటలను అదుపుచేశారు.

8:53 AM, 21 May 2026 (IST)

గొడిచెర్లలో జ్వరాలపై స్పందించిన హోంమంత్రి అనిత

అనకాపల్లి జిల్లా నక్కపల్లి మండలం గొడిచెర్లలో జ్వరాలపై హోంమంత్రి అనిత స్పందించారు. వైద్య ఆరోగ్యశాఖ అధికారులతో ఫోనులో మాట్లాడిన హోంమంత్రి అధికారులకు పలు ఆదేశాలు జారీచేశారు. గొడిచెర్లలో మెడికల్ క్యాంపులు ఏర్పాటు చేయాలని గ్రామాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచాలని అధికారులకు మంత్రి అనిత సూచించారు.

8:53 AM, 21 May 2026 (IST)

విద్యుత్‌ షాక్‌తో చిన్నారి మృతి

చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం మండలం మంకలదొడ్డి పంచాయతీ అగ్రహారంలో విద్యుత్‌ షాక్‌తో చిన్నారి మృతి చెందింది. ఇంటి ముందు ఆడుకుంటూ విద్యుత్ స్తంభం ఎర్త్‌ వైర్‌ను తాకి నేత్రశ్రీ(6) మృతి చెందింది. వర్షాలకు నేల తడిగా ఉండటంతో పాటు విద్యుత్ సరఫరా కావడంతో ఘటన చోటుచేసుకుంది.

8:50 AM, 21 May 2026 (IST)

సెయిల్ థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రం ఎదుట కార్మికుల ఆందోళన

నెల్లూరు జిల్లా నేలటూరులోని సెయిల్ థర్మల్ విద్యుత్ కేంద్రం ఎదుట కార్మికుల ఆందోళన చేపట్టారు. కోల్ హ్యాండ్లింగ్ ప్లాంట్‌లో పనిచేస్తున్న కార్మికులకు జీతాలు పెంచాలని డిమాండ్‌ చేశారు. యాజమాన్యం స్పందించకపోవడంతో డిమాండ్ల సాధన కోసం కార్మికుల ఆందోళన చేపట్టారు. తెల్లవారుజాము నుంచే ప్రధాన గేటు ఎదుట సీహెచ్‌పీ విభాగం కార్మికులు నిరసన చేస్తున్నారు.

7:11 AM, 21 May 2026 (IST)

కడపలో సోలార్ విద్యుదుత్పత్తి ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు

కడపలో 2,400 కోట్లతో సోలార్ విద్యుదుత్పత్తి ప్రాజెక్టు ఏర్పాటు కానుంది. 11 నెలల్లో 600 మెగావాట్ల సోలార్‌ ప్లాంట్స్‌ను ఎస్‌ఏఈఎల్‌ సంస్థ సిద్ధం చేసింది. రేపు ఈ సోలార్‌ ప్లాంట్లను మంత్రి లోకేశ్‌ ప్రారంభించనున్నారు.

7:11 AM, 21 May 2026 (IST)

సర్వేయర్, వీఆర్వోపై అధికారులు చర్యలు

పల్నాడు జిల్లా జిల్లాలోని అచ్చంపేట మండంలం కోనూరు సర్వేయర్, వీఆర్వోపై అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు. సర్వేయర్ కిరణ్ కుమార్, వీఆర్‌వో వెంకయ్యను ఇన్‌ఛార్జ్‌ కలెక్టర్‌ సస్పెండ్ చేశారు. పెదకూరపాడు నియోజకవర్గస్థాయి సమీక్షలో సర్వేయర్, వీఆర్వోపై కలెక్టర్‌కు గ్రామస్థులు, రైతులు ఫిర్యాదు చేశారు. ప్రతి పనికీ లంచాలు డిమాండ్ చేస్తున్నారని గ్రామస్థులు వాపోయారు.

7:11 AM, 21 May 2026 (IST)

కారంచేడు- చీరాల మధ్య రోడ్డు ప్రమాదం - యువకుడు మృతి

బాపట్ల జిల్లాలో రాత్రి కారంచేడు- చీరాల మధ్య రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదాంలో యువకుడు మృతి చెందాడు. అదుపుతప్పి కారు కాలువలోకి దూసికెళ్లగా మనోజ్‌ అనే యువకుడు మృతి చెందాడు. కాగా ఈ ప్రమాదంలో మరో ఇద్దరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను ఆస్పత్రికి తరలించారు.

Last Updated : May 21, 2026 at 10:15 AM IST

TAGGED:

AP LIVE NEWS UPDATES
AP NEWS LIVE UPDATES
ANDHRA PRADESH NEWS TODAY
ANDHRA PRADESH NEWS
AP LIVE NEWS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.