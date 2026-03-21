21 March 2026 Andhra Pradesh Live News Updates: విజయనగరం జిల్లా వద్ద ట్రావెల్స్ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం-ప్రయాణికుల్లో ఓ ఎమ్మెల్యే !
21 March 2026 Andhra Pradesh Live News Updates (ETV Bharat)
21 March 2026 Andhra Pradesh Live News Updates: విజయనగరం జిల్లా రామభద్రపురం మం. తారాపురం వద్ద వెనుక టైర్ పేలి బస్సులో చెలరేగిన మంటలు-మంటల ధాటికి పూర్తిగా దగ్ధమైన బస్సు, తప్పిన ప్రాణనష్టం -ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 37మంది ప్రయాణికులు
బస్సు వెనుక టైర్ పేలి చెలరేగిన మంటలు
- విజయనగరం జిల్లా ట్రావెల్స్ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం
- రామభద్రపురం మం. తారాపురం వద్ద బస్సులో చెలరేగిన మంటలు
- బస్సు వెనుక టైర్ పేలి చెలరేగిన మంటలు
- భువనేశ్వర్ నుంచి మల్కాజిగిరికి వెళ్తున్న ఒడిశా ట్రావెల్స్ బస్సు
- టైర్ పేలగానే అప్రమత్తమై బస్సులోంచి ప్రయాణికులను దించేసిన డ్రైవర్
- మంటల ధాటికి పూర్తిగా దగ్ధమైన బస్సు, తప్పిన ప్రాణనష్టం
- ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 37మంది ప్రయాణికులు
- ప్రయాణికుల్లో ఒడిశాకు చెందిన ఎమ్మెల్యే ఉన్నట్లు సమాచారం
టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల దాడి
- అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ మం. రేణుమాకులపల్లెలో టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల దాడి
- నలుగురికి తీవ్రగాయాలు, మహిళ పరిస్థితి విషమం, ఆస్పత్రికి తరలింపు
- ఉగాది రోజు వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ కార్యకర్తలు మధ్య మాట పెరగడంతో వివాదం
- రాత్రి టీడీపీ కార్యకర్తల ఇళ్లలోకి దూరి దాడి చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు
రూ.40 వేల కోట్లతో రాష్ట్రంలో పీజీసీఐఎల్ నెట్వర్క్
- రాష్ట్రంలో నెట్వర్క్ను విస్తరించనున్న పీజీసీఐఎల్
- రూ.40 వేల కోట్లతో రాష్ట్రంలో పీజీసీఐఎల్ నెట్వర్క్
- రానున్న 4 ఏళ్లలో 53,400 మెగావాట్ల విద్యుత్ ట్రాన్స్మిషన్ లైన్లు
- పీజీసీఐఎల్ నెట్వర్క్ ప్రాజెక్టుకు సీఈఆర్సీ ఆమోదం
- 5 లక్షల మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తే లక్ష్యం
- ఏపీలో 88వేల మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్ ప్రాజెక్టులు
- దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పునరుత్పాదక విద్యుత్ ఉత్పత్తిలో కీలకంగా ఏపీ
మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నం హనుమంతరాయ చౌదరి(81) కన్నుమూత
- మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నం హనుమంతరాయ చౌదరి(81) కన్నుమూత
- అనంతపురంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ హనుమంతరాయ మృతి
- నెల రోజులుగా గుండె, శ్వాస కోశ సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతున్న హనుమంతరాయ
- ఉమ్మడి ఏపీ మార్క్ఫెడ్ చైర్మన్గా పనిచేసిన హనుమంతరాయ చౌదరి
- కల్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన హనుమంతరాయ చౌదరి
- ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడిగా 10 ఏళ్లు పనిచేసిన హనుమంతరాయ చౌదరి
- పంచాయతీ వార్డు సభ్యుడి స్థాయి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎదిగిన హనుమంతరాయ చౌదరి
- రేపు కల్యాణదుర్గం మండలం ఎర్రంపల్లిలో హనుమంతరాయ చౌదరి అంత్యక్రియలు
దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్వామివారి సేవలో సీఎం
- తిరుమలలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కుటుంబసభ్యులు
- సీఎం చంద్రబాబు వెంట లోకేశ్, భువనేశ్వరి, బ్రాహ్మణి, దేవాన్ష్
- ఉదయం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్న సీఎం కుటుంబం
- దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొననున్న సీఎం
- ప్రసాదాల కల్తీ గుర్తించే అత్యాధునిక ఫుడ్ ల్యాబ్ ప్రారంభం
- తిరుమలలో ఫుడ్ ల్యాబ్ను ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- ఇంటిగ్రెటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్ను సందర్శించనున్న సీఎం
ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు
- నేడు, రేపు పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు
- ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు
- నేడు, రేపు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
- కొన్ని చోట్ల పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందన్న విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ
ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు, నియామకాలు
- రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు, నియామకాలు
- సీఆర్డీఏ కమిషనర్ కె.కన్నబాబు బదిలీ
- పౌరసరఫరాల శాఖ కమిషనర్గా కె. కన్నబాబు నియామకం
- పౌరసరఫరాలశాఖ కమిషనర్గా ఉన్న సౌరభ్ గౌర్ను రిలీవ్ చేయాలని ఆదేశం
- పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ విజయ్ రామరాజు బదిలీ
- సీఆర్డీఎ కమిషనర్గా విజయరామరాజు నియామకం
- వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్శాఖ డైరెక్టర్ ఎం.విజయ సునీత బదిలీ
- మార్కాపురం జిల్లా కలెక్టర్గా ఎం.విజయ సునీత నియామకం
- ఆయుష్ విభాగం డైరెక్టర్ కె. దినేష్ కుమార్ బదిలీ
- పోలవరం జిల్లా కలెక్టర్గా కె. దినేష్ కుమార్ నియామకం
- ఏపీపీఎస్సీ కార్యదర్శి పఠాన్ శెట్టి రవిసుభాష్కు అదనపు బాధ్యతలు
- వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ శాఖ డైరెక్టర్గా పూర్తిస్థాయి అదనపు బాధ్యతలు
రంజాన్ మీ జీవితాల్లో ఆనందం, శాంతి, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం నింపాలి: సీఎం
- ముస్లింలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు
- ముస్లిం సోదర సోదరీమణులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు: సీఎం
- సన్మార్గంలో నడిచేందుకు, పరస్పర ప్రేమాభిమానాలకు మంచి అవకాశం: సీఎం
- రంజాన్ మీ జీవితాల్లో ఆనందం, శాంతి, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం నింపాలి: సీఎం
- మీ కోరికలు నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా.. ఈద్ ముబారక్..: సీఎం