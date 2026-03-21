21 March 2026 Andhra Pradesh Live News Updates: విజయనగరం జిల్లా వద్ద ట్రావెల్స్‌ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం-ప్రయాణికుల్లో ఓ ఎమ్మెల్యే !

Published : March 21, 2026 at 7:04 AM IST

21 March 2026 Andhra Pradesh Live News Updates: విజయనగరం జిల్లా రామభద్రపురం మం. తారాపురం వద్ద వెనుక టైర్ పేలి బస్సులో చెలరేగిన మంటలు-మంటల ధాటికి పూర్తిగా దగ్ధమైన బస్సు, తప్పిన ప్రాణనష్టం -ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 37మంది ప్రయాణికులు

6:48 AM, 21 Mar 2026 (IST)

బస్సు వెనుక టైర్ పేలి చెలరేగిన మంటలు

  • విజయనగరం జిల్లా ట్రావెల్స్‌ బస్సుకు అగ్నిప్రమాదం
  • రామభద్రపురం మం. తారాపురం వద్ద బస్సులో చెలరేగిన మంటలు
  • బస్సు వెనుక టైర్ పేలి చెలరేగిన మంటలు
  • భువనేశ్వర్ నుంచి మల్కాజిగిరికి వెళ్తున్న ఒడిశా ట్రావెల్స్‌ బస్సు
  • టైర్ పేలగానే అప్రమత్తమై బస్సులోంచి ప్రయాణికులను దించేసిన డ్రైవర్‌
  • మంటల ధాటికి పూర్తిగా దగ్ధమైన బస్సు, తప్పిన ప్రాణనష్టం
  • ప్రమాద సమయంలో బస్సులో 37మంది ప్రయాణికులు
  • ప్రయాణికుల్లో ఒడిశాకు చెందిన ఎమ్మెల్యే ఉన్నట్లు సమాచారం

టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల దాడి

  • అనంతపురం జిల్లా ఉరవకొండ మం. రేణుమాకులపల్లెలో టీడీపీ కార్యకర్తలపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల దాడి
  • నలుగురికి తీవ్రగాయాలు, మహిళ పరిస్థితి విషమం, ఆస్పత్రికి తరలింపు
  • ఉగాది రోజు వైఎస్సార్సీపీ, టీడీపీ కార్యకర్తలు మధ్య మాట పెరగడంతో వివాదం
  • రాత్రి టీడీపీ కార్యకర్తల ఇళ్లలోకి దూరి దాడి చేసిన వైఎస్సార్సీపీ నాయకులు

రూ.40 వేల కోట్లతో రాష్ట్రంలో పీజీసీఐఎల్‌ నెట్‌వర్క్‌

  • రాష్ట్రంలో నెట్‌వర్క్‌ను విస్తరించనున్న పీజీసీఐఎల్‌
  • రూ.40 వేల కోట్లతో రాష్ట్రంలో పీజీసీఐఎల్‌ నెట్‌వర్క్‌
  • రానున్న 4 ఏళ్లలో 53,400 మెగావాట్ల విద్యుత్‌ ట్రాన్స్‌మిషన్‌ లైన్లు
  • పీజీసీఐఎల్‌ నెట్‌వర్క్‌ ప్రాజెక్టుకు సీఈఆర్‌సీ ఆమోదం
  • 5 లక్షల మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ఉత్పత్తే లక్ష్యం
  • ఏపీలో 88వేల మెగావాట్ల పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ప్రాజెక్టులు
  • దక్షిణాది రాష్ట్రాల్లో పునరుత్పాదక విద్యుత్‌ ఉత్పత్తిలో కీలకంగా ఏపీ

మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నం హనుమంతరాయ చౌదరి(81) కన్నుమూత

  • మాజీ ఎమ్మెల్యే ఉన్నం హనుమంతరాయ చౌదరి(81) కన్నుమూత
  • అనంతపురంలోని ప్రైవేటు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ హనుమంతరాయ మృతి
  • నెల రోజులుగా గుండె, శ్వాస కోశ సంబంధిత సమస్యతో బాధపడుతున్న హనుమంతరాయ
  • ఉమ్మడి ఏపీ మార్క్‌ఫెడ్ చైర్మన్‌గా పనిచేసిన హనుమంతరాయ చౌదరి
  • కల్యాణదుర్గం ఎమ్మెల్యేగా పనిచేసిన హనుమంతరాయ చౌదరి
  • ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడిగా 10 ఏళ్లు పనిచేసిన హనుమంతరాయ చౌదరి
  • పంచాయతీ వార్డు సభ్యుడి స్థాయి నుంచి ఎమ్మెల్యేగా ఎదిగిన హనుమంతరాయ చౌదరి
  • రేపు కల్యాణదుర్గం మండలం ఎర్రంపల్లిలో హనుమంతరాయ చౌదరి అంత్యక్రియలు

దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్వామివారి సేవలో సీఎం

  • తిరుమలలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు కుటుంబసభ్యులు
  • సీఎం చంద్రబాబు వెంట లోకేశ్​, భువనేశ్వరి, బ్రాహ్మణి, దేవాన్ష్
  • ఉదయం తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్న సీఎం కుటుంబం
  • దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా స్వామివారి సేవలో పాల్గొననున్న సీఎం
  • ప్రసాదాల కల్తీ గుర్తించే అత్యాధునిక ఫుడ్ ల్యాబ్ ప్రారంభం
  • తిరుమలలో ఫుడ్‌ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • ఇంటిగ్రెటెడ్‌ కమాండ్‍ కంట్రోల్‍ సెంటర్‌ను సందర్శించనున్న సీఎం

ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు

  • నేడు, రేపు పలు జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు
  • ఉపరితల ఆవర్తనం, ద్రోణి ప్రభావంతో రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు
  • నేడు, రేపు తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
  • కొన్ని చోట్ల పిడుగులు పడే అవకాశం ఉందన్న విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ ఎండీ

ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు, నియామకాలు

  • రాష్ట్రంలో పలువురు ఐఏఎస్ అధికారుల బదిలీలు, నియామకాలు
  • సీఆర్‌డీఏ కమిషనర్ కె.కన్నబాబు బదిలీ
  • పౌరసరఫరాల శాఖ కమిషనర్‌గా కె. కన్నబాబు నియామకం
  • పౌరసరఫరాలశాఖ కమిషనర్‌గా ఉన్న సౌరభ్ గౌర్‌ను రిలీవ్ చేయాలని ఆదేశం
  • పాఠశాల విద్యాశాఖ డైరెక్టర్ విజయ్ రామరాజు బదిలీ
  • సీఆర్‌డీఎ కమిషనర్‌గా విజయరామరాజు నియామకం
  • వ్యవసాయ, మార్కెటింగ్‌శాఖ డైరెక్టర్ ఎం.విజయ సునీత బదిలీ
  • మార్కాపురం జిల్లా కలెక్టర్‌గా ఎం.విజయ సునీత నియామకం
  • ఆయుష్ విభాగం డైరెక్టర్ కె. దినేష్ కుమార్ బదిలీ
  • పోలవరం జిల్లా కలెక్టర్‌గా కె. దినేష్ కుమార్ నియామకం
  • ఏపీపీఎస్సీ కార్యదర్శి పఠాన్ శెట్టి రవిసుభాష్‌కు అదనపు బాధ్యతలు
  • వ్యవసాయ మార్కెటింగ్ శాఖ డైరెక్టర్‌గా పూర్తిస్థాయి అదనపు బాధ్యతలు

రంజాన్‌ మీ జీవితాల్లో ఆనందం, శాంతి, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం నింపాలి: సీఎం

  • ముస్లింలకు రంజాన్ శుభాకాంక్షలు తెలిపిన సీఎం చంద్రబాబు
  • ముస్లిం సోదర సోదరీమణులకు హృదయపూర్వక శుభాకాంక్షలు: సీఎం
  • సన్మార్గంలో నడిచేందుకు, పరస్పర ప్రేమాభిమానాలకు మంచి అవకాశం: సీఎం
  • రంజాన్‌ మీ జీవితాల్లో ఆనందం, శాంతి, ఆరోగ్యం, ఐశ్వర్యం నింపాలి: సీఎం
  • మీ కోరికలు నెరవేరాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నా.. ఈద్ ముబారక్..: సీఎం

