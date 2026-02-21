ETV Bharat / state

21-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

6:44 AM, 21 Feb 2026 (IST)

నేడు వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరిలో డీసీసీ అధ్యక్షుల శిక్షణ కార్యక్రమం

6:43 AM, 21 Feb 2026 (IST)

హెచ్‌ఎండీఏ పూర్వ డైరెక్టర్ శివబాలకృష్ణపై మరో అవినీతి కేసు

6:43 AM, 21 Feb 2026 (IST)

ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న ఇమ్రాన్ అక్రమ్‌

6:42 AM, 21 Feb 2026 (IST)

విజయనగరం ఉగ్ర కుట్ర కేసులో మరో ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ

6:42 AM, 21 Feb 2026 (IST)

అమెరికా సుప్రీంకోర్టులో అధ్యక్షుడు ట్రంప్‌నకు ఎదురుదెబ్బ

6:41 AM, 21 Feb 2026 (IST)

సుంకాలు విధించే అధికారం పార్లమెంటుకే ఉంటుందన్న సుప్రీంకోర్టు

6:41 AM, 21 Feb 2026 (IST)

ప్రతీకార సుంకాల రద్దుతో భారత్‌పై తొలగనున్న 18 శాతం అదనపు భారం

6:40 AM, 21 Feb 2026 (IST)

అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై స్పందించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్‌

6:40 AM, 21 Feb 2026 (IST)

అమెరికా-ఇరాన్‌ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు

6:39 AM, 21 Feb 2026 (IST)

ఇవాళ్టి నుంచి టీ20 ప్రపంచకప్‌లో సూపర్‌ 8 సమరాలకు రంగం సిద్ధం

