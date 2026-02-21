21-02-2026 Telangana News Today Live :హెచ్ఎండీఏ పూర్వ డైరెక్టర్ శివబాలకృష్ణపై మరో అవినీతి కేసు
21-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
నేడు వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరిలో డీసీసీ అధ్యక్షుల శిక్షణ కార్యక్రమం
- నేడు వికారాబాద్ జిల్లా అనంతగిరిలో డీసీసీ అధ్యక్షుల శిక్షణ కార్యక్రమం
- మ.2 గం.కు శిక్షణ తరగతులు ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్ రెడ్డి (CM Revanth Reddy)
- తెలంగాణ, ఏపీ జిల్లా అధ్యక్షులకు ఏఐసీసీ ఆధ్వర్యంలో శిక్షణ తరగతులు
- అనంతగిరి, వికారాబాద్లోని హరిత హోటల్లో శిక్షణ తరగతులు
- ఇవాళ్టి నుంచి మార్చి 2 వరకు శిక్షణ తరగతులు నిర్వహణ
- శిక్షణ తరగతుల కార్యక్రమానికి రాహుల్ గాంధీ హాజరయ్యే అవకాశం
హెచ్ఎండీఏ పూర్వ డైరెక్టర్ శివబాలకృష్ణపై మరో అవినీతి కేసు
- హెచ్ఎండీఏ పూర్వ డైరెక్టర్ శివబాలకృష్ణ (Shiva Balakrishna)పై మరో అవినీతి కేసు
- అధికార దుర్వినియోగానికి పాల్పడ్డారని కేసు నమోదు చేసిన ఏసీబీ
- రెండేళ్ల క్రితం ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో శివబాలకృష్ణ అరెస్టు
ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న ఇమ్రాన్ అక్రమ్
- ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న ఇమ్రాన్ అక్రమ్
- సిరాజ్, సమీర్కు పేలుడు పదార్థాలు తయారుచేసేందుకు సాయం చేసినట్లు గుర్తింపు
- పేలుడు సామగ్రి కొనేందుకు ఇమ్రాన్ ఫండింగ్ చేసినట్లు గుర్తించిన ఎన్ఐఏ
- విదేశాలకు పారిపోతున్న ఆరిఫ్ను గతేడాది దిల్లీలో పట్టుకున్న ఎన్ఐఏ
- సిరాజ్తో కలిసి ఆయుధాలు సరఫరా చేసేందుకు కుట్ర పన్నినట్లు గుర్తింపు
- సరిహద్దుల మీదుగా అక్రమంగా ఆయుధాలు రవాణా చేసినట్లు గుర్తించిన ఎన్ఐఏ
- సోషల్ మీడియా ద్వారా జిహాదీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేసినట్లు గుర్తించిన ఎన్ఐఏ
విజయనగరం ఉగ్ర కుట్ర కేసులో మరో ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
- విజయనగరం ఉగ్ర కుట్ర కేసులో మరో ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
- విశాఖ ఎన్ఐఏ కోర్టులో అనుబంధ ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
- ఆరిఫ్ హుస్సేన్, ఇమ్రాన్ అక్రమ్పై ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
- విజయనగరంలో పేలుళ్ల కుట్ర ఘటనపై సిరాజ్, సయ్యద్ సమీర్పై కేసు
- విజయనగరం పోలీసులు పెట్టిన కేసు ఆధారంగా మరో కేసు నమోదు చేసిన ఎన్ఐఏ
- సిరాజ్, సయ్యద్ సమీర్పై నవంబర్లో తొలి ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
అమెరికా సుప్రీంకోర్టులో అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు ఎదురుదెబ్బ
- అమెరికా సుప్రీంకోర్టులో అధ్యక్షుడు ట్రంప్నకు ఎదురుదెబ్బ
- ట్రంప్ విధించిన సుంకాలను కొట్టివేసిన అమెరికా సుప్రీంకోర్టు
- ట్రంప్ ఏకపక్షంగా సుంకాలు విధించడాన్ని తప్పుబట్టిన అమెరికా సుప్రీంకోర్టు
- సుంకాలు విధించేందుకు అత్యవసర అధికారాల వినియోగం చట్టవిరుద్ధమన్న కోర్టు
- అమెరికా వాణిజ్య భాగస్వాములపై సుంకాల విధింపు చట్టవిరుద్ధమన్న కోర్టు
- సుంకాలు విధించేందుకు అధికార వినియోగాన్ని తప్పుబట్టిన అమెరికా సుప్రీంకోర్టు
- ట్రంప్నకు వ్యతిరేకంగా ఆరుగురు, అనుకూలంగా ముగ్గురు జడ్జిల తీర్పు
సుంకాలు విధించే అధికారం పార్లమెంటుకే ఉంటుందన్న సుప్రీంకోర్టు
- సుంకాలు విధించే అధికారం పార్లమెంటుకే ఉంటుందన్న సుప్రీంకోర్టు
- అధ్యక్షుడు తనకు తానుగా అపరిమితమైన సుంకాలు విధించలేరన్న కోర్టు
- ఇప్పటివరకు వసూలు చేసిన రూ.11 లక్షల కోట్లపై స్పష్టత ఇవ్వని సుప్రీంకోర్టు
- ఆయా సుంకాలు తిరిగి చెల్లించాలా వద్దా అనే అంశంపై స్పష్టత ఇవ్వని కోర్టు
- తిరిగి చెల్లించాలా వద్దా అనేదానిపై నిర్ణయం తీసుకోవాల్సి ఉన్న దిగువ కోర్టులు
- ట్రంప్ రెండోసారి అధ్యక్షుడు అయ్యాక పలు దేశాలపై సుంకాల దాడి
- చైనా, మెక్సికో, కెనడా, భారత్, బ్రెజిల్పై ట్రంప్ సుంకాల దాడి
- దిగుమతులపై 10 నుంచి 50 శాతం సుంకాలు విధించిన ట్రంప్
- కొన్ని సందర్భాల్లో 145 శాతం వరకు సుంకాలు విధించిన ట్రంప్
- ఈ సుంకాలతో సామాన్యులపై పెనుభారం పడుతుందని కోర్టుకెళ్లిన చిరువ్యాపారులు
- కోర్టు తీర్పు.. ట్రంప్ ఆర్థిక అజెండాకు పెద్ద ఎదురుదెబ్బగా భావిస్తున్న నిపుణులు
ప్రతీకార సుంకాల రద్దుతో భారత్పై తొలగనున్న 18 శాతం అదనపు భారం
- ప్రతీకార సుంకాల రద్దుతో భారత్పై తొలగనున్న 18 శాతం అదనపు భారం
- అత్యధిక ప్రాధాన్య దేశాలపై విధించే ప్రామాణిక సుంకాలు భారత్కు వర్తించే అవకాశం
- ఉక్కు, అల్యూమినియంలపై 50శాతం సుంకం వర్తింపు
- కొన్ని ఆటోమెుబైల్ పరికరాలపై 25శాతం సుంకం వర్తింపు
- ఎగుమతుల్లో ఫోన్లు, పెట్రోలియం, ఔషధాల నుంచి సుంకాలు మినహాయింపు
- సుప్రీం తీర్పు నేపథ్యంలో వాణిజ్య ఒప్పందాన్ని సమీక్షించేందుకు భారత్కు వీలు
అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై స్పందించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్
- అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పుపై స్పందించిన డొనాల్డ్ ట్రంప్ (Donald Trump)
- సుంకాలు, ప్రతీకార సుంకాలపై సుప్రీం నిర్ణయం అమెరికాకు అవమానకరం: ట్రంప్
- సుంకాలపై జడ్జీలు ఇచ్చిన తీర్పును చూసి సిగ్గుపడుతున్నాను: ట్రంప్
- వివిధ దేశాలపై టారిఫ్ విధింపులో వెనక్కి తగ్గేదే లేదు: ట్రంప్
- అంతర్జాతీయ ఆర్థిక చట్టంలోని సెక్షన్-122ని ఉపయోగిస్తూ 10శాతం సుంకం విధిస్తా: ట్రంప్
- భారత్తో కుదిరిన ఒప్పందానికి వచ్చే ముప్పేమీ లేదు: ట్రంప్
అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు
- అమెరికా-ఇరాన్ మధ్య కొనసాగుతున్న ఉద్రిక్తతలు
- ఇరాన్పై దాడులకు అవకాశాలు పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపిన ట్రంప్
- ఇరుదేశాల అణు ఒప్పందంపై చర్చలు కొలిక్కి రాకపోవడంతో ట్రంప్ వ్యాఖ్యలకు ప్రాధాన్యం
- ఇరాన్ తమతో కలిస్తే మంచిదని లేకపోతే పరిణామాలు వేరుగా ఉంటాయని ట్రంప్ హెచ్చరిక
- రేపటి నుంచే ఇరాన్పై యుద్ధం మొదలుకావచ్చన్న పెంటగాన్
- అమెరికా దాడులను ధీటుగా ఎదుర్కొనేందుకు సిద్ధమవుతున్న టెహ్రాన్
- యుద్ధానికి ఇరు దేశాలు సన్నాహాలు దాదాపు పూర్తి చేసుకున్నట్లు సమాచారం
ఇవాళ్టి నుంచి టీ20 ప్రపంచకప్లో సూపర్ 8 సమరాలకు రంగం సిద్ధం
- ఇవాళ్టి నుంచి టీ20 ప్రపంచకప్లో సూపర్ 8 సమరాలకు రంగం సిద్ధం (T20 World Cup)
- నేడు సూపర్-8 తొలి పోరులో పాకిస్థాన్, న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్
- కొలంబో: ప్రేమదాసలో రాత్రి 7 గంటల నుంచి పాక్, న్యూజిలాండ్ మ్యాచ్