21-02-2026 AndhraPradesh News Today Live - నేడు పల్నాడు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
21-02-2026 Andhra Pradesh News Live - వినుకొండలో 'స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర'లో పాల్గొననున్న సీఎం
నేడు పల్నాడు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
- వినుకొండలో 'స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర'లో పాల్గొననున్న సీఎం
- ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో వినతులు స్వీకరించనున్న సీఎం
- ప్రజా వేదికలో స్వచ్ఛ రథాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం
- ప్రజా వేదిక బహిరంగసభలో ప్రసంగించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- సభ ముగిసిన తర్వాత నియోజకవర్గ టీడీపీ నేతలతో విడివిడిగా సీఎం సమావేశం
- కమ్యూనిటీ హెల్త్లో బయో మెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్మెంట్ ప్రతినిధులతో సీఎం ముఖాముఖి
భవానీపురంలో ఇద్దరు పిల్లల మిస్సింగ్ కేసులో పురోగతి
- ట్యూషన్ వెళ్లకుండా ఆటోలో బస్టాండ్కు వెళ్లిపోయిన ఇద్దరు పిల్లలు
- మేరారామ్(12), ఉమారామ్(13) డబ్బులు వెంట తీసుకుని వెళ్లినట్లు సమాచారం
- నిన్న విజయవాడ బస్టాండ్ నుంచి ముంబయి వెళ్లిన ఇద్దరు పిల్లలు
- పిల్లలు గుజరాత్లోని సూరత్కు వెళ్తుండగా గుర్తించిన పోలీసులు
- పిల్లలను క్షేమంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించిన పోలీసులు
విజయనగరం ఉగ్ర కుట్ర కేసులో మరో ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
- విశాఖ ఎన్ఐఏ కోర్టులో అనుబంధ ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
- ఆరిఫ్ హుస్సేన్, ఇమ్రాన్ అక్రమ్పై ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
- విజయనగరంలో పేలుళ్ల కుట్ర ఘటనపై సిరాజ్, సయ్యద్ సమీర్పై కేసు
- విజయనగరం పోలీసులు పెట్టిన కేసు ఆధారంగా మరో కేసు నమోదు చేసిన ఎన్ఐఏ
- సిరాజ్, సయ్యద్ సమీర్పై నవంబర్లో తొలి ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
- ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న ఇమ్రాన్ అక్రమ్
- సిరాజ్, సమీర్కు పేలుడు పదార్థాలు తయారుచేసేందుకు సాయం చేసినట్లు గుర్తింపు
- పేలుడు సామగ్రి కొనేందుకు ఇమ్రాన్ ఫండింగ్ చేసినట్లు గుర్తించిన ఎన్ఐఏ
- విదేశాలకు పారిపోతున్న ఆరిఫ్ను గతేడాది దిల్లీలో పట్టుకున్న ఎన్ఐఏ
- సిరాజ్తో కలిసి ఆయుధాలు సరఫరా చేసేందుకు కుట్ర పన్నినట్లు గుర్తింపు
- సరిహద్దుల మీదుగా అక్రమంగా ఆయుధాలు రవాణా చేసినట్లు గుర్తించిన ఎన్ఐఏ
- సోషల్ మీడియా ద్వారా జిహాదీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేసినట్లు గుర్తించిన ఎన్ఐఏ