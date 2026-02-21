ETV Bharat / state

21-02-2026 AndhraPradesh News Today Live - నేడు పల్నాడు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

ap live news updates
ap live news updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 21, 2026 at 7:12 AM IST

Choose ETV Bharat

21-02-2026 Andhra Pradesh News Live - వినుకొండలో 'స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర'లో పాల్గొననున్న సీఎం

LIVE FEED

6:40 AM, 21 Feb 2026 (IST)

నేడు పల్నాడు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన

  • నేడు పల్నాడు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
  • వినుకొండలో 'స్వచ్ఛాంధ్ర-స్వర్ణాంధ్ర'లో పాల్గొననున్న సీఎం
  • ప్రభుత్వ జూనియర్ కళాశాల మైదానంలో వినతులు స్వీకరించనున్న సీఎం
  • ప్రజా వేదికలో స్వచ్ఛ రథాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం
  • ప్రజా వేదిక బహిరంగసభలో ప్రసంగించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • సభ ముగిసిన తర్వాత నియోజకవర్గ టీడీపీ నేతలతో విడివిడిగా సీఎం సమావేశం
  • కమ్యూనిటీ హెల్త్‌లో బయో మెడికల్ వేస్ట్ మేనేజ్‌మెంట్‌ ప్రతినిధులతో సీఎం ముఖాముఖి

6:39 AM, 21 Feb 2026 (IST)

భవానీపురంలో ఇద్దరు పిల్లల మిస్సింగ్ కేసులో పురోగతి

  • విజయవాడ: భవానీపురంలో ఇద్దరు పిల్లల మిస్సింగ్ కేసులో పురోగతి
  • ట్యూషన్‌ వెళ్లకుండా ఆటోలో బస్టాండ్‌కు వెళ్లిపోయిన ఇద్దరు పిల్లలు
  • మేరారామ్(12), ఉమారామ్(13) డబ్బులు వెంట తీసుకుని వెళ్లినట్లు సమాచారం
  • నిన్న విజయవాడ బస్టాండ్ నుంచి ముంబయి వెళ్లిన ఇద్దరు పిల్లలు
  • పిల్లలు గుజరాత్‌లోని సూరత్‌కు వెళ్తుండగా గుర్తించిన పోలీసులు
  • పిల్లలను క్షేమంగా తల్లిదండ్రులకు అప్పగించిన పోలీసులు

6:39 AM, 21 Feb 2026 (IST)

విజయనగరం ఉగ్ర కుట్ర కేసులో మరో ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ

  • విజయనగరం ఉగ్ర కుట్ర కేసులో మరో ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
  • విశాఖ ఎన్‌ఐఏ కోర్టులో అనుబంధ ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
  • ఆరిఫ్ హుస్సేన్, ఇమ్రాన్ అక్రమ్‌పై ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసిన ఎన్‌ఐఏ
  • విజయనగరంలో పేలుళ్ల కుట్ర ఘటనపై సిరాజ్, సయ్యద్ సమీర్‌పై కేసు
  • విజయనగరం పోలీసులు పెట్టిన కేసు ఆధారంగా మరో కేసు నమోదు చేసిన ఎన్ఐఏ
  • సిరాజ్, సయ్యద్ సమీర్‌పై నవంబర్‌లో తొలి ఛార్జ్‌షీట్‌ దాఖలు చేసిన ఎన్ఐఏ
  • ప్రస్తుతం పరారీలో ఉన్న ఇమ్రాన్ అక్రమ్‌
  • సిరాజ్, సమీర్‌కు పేలుడు పదార్థాలు తయారుచేసేందుకు సాయం చేసినట్లు గుర్తింపు
  • పేలుడు సామగ్రి కొనేందుకు ఇమ్రాన్ ఫండింగ్ చేసినట్లు గుర్తించిన ఎన్‌ఐఏ
  • విదేశాలకు పారిపోతున్న ఆరిఫ్‌ను గతేడాది దిల్లీలో పట్టుకున్న ఎన్ఐఏ
  • సిరాజ్‌తో కలిసి ఆయుధాలు సరఫరా చేసేందుకు కుట్ర పన్నినట్లు గుర్తింపు
  • సరిహద్దుల మీదుగా అక్రమంగా ఆయుధాలు రవాణా చేసినట్లు గుర్తించిన ఎన్‌ఐఏ
  • సోషల్ మీడియా ద్వారా జిహాదీ సిద్ధాంతాన్ని ప్రచారం చేసినట్లు గుర్తించిన ఎన్‌ఐఏ

TAGGED:

ANDHRA PRADESH NEWS
TODAY TELUGU BREAKING NEWS
ETV BHARAT LATES NEWS
ANDHRA PRADESH TOP NEWS
AP LIVE NEWS UPDATES TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.