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20-09-2026 Telangana News Today Live Updates : పలు జిల్లాలకు డీసీసీ అధ్యక్షులను ప్రకటించిన ఏఐసీసీ

telangana live updates
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 20, 2026 at 6:41 AM IST

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Updated : September 20, 2026 at 6:52 AM IST

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20-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:49 AM, 20 Sep 2026 (IST)

కరీంనగర్ మండలం దుర్శేడులో ఏటీఎం చోరీ

కరీంనగర్ మండలం దుర్శేడులో ఏటీఎంలో చోరీ జరిగింది. గ్యాస్ కట్టర్‌తో ఏటీఎం పగలగొట్టిన దుండగులు నగదును అపహరించారు. ఏటీఎం చోరీ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో నమోదయ్యాయి.

6:48 AM, 20 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ అజీజ్‌నగర్‌, మొయినాబాద్‌లో కాంగ్రెస్‌ నేతల పర్యటన

ఇవాళ అజీజ్‌నగర్‌, మొయినాబాద్‌లో కాంగ్రెస్‌ నేతల పర్యటించనున్నారు. బీఆర్‌ఎస్‌ నేతల భూములను క్షేత్రస్థాయిలో సందర్శించే అవకాశముంది. సర్వే నంబర్లు, పాత రెవెన్యూ రికార్డులు, రిజిస్ట్రేషన్‌ వివరాలును పరిశీలించే అవకాశమున్నట్లు తెలుస్తోంది. భూసేకరణ పత్రాలు, శాటిలైట్‌ చిత్రాలను కాంగ్రెస్‌ నేతలు పరిశీలించనున్నట్లు సమాచారం.

6:46 AM, 20 Sep 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: ఐఎస్ సదన్ పరిధిలో రాత్రి హిట్ అండ్ రన్

హైదరాబాద్‌ ఐఎస్ సదన్ పరిధిలో రాత్రి హిట్ అండ్ రన్ కేసు నమోదైంది. కారు ఢీకొట్టడంతో బాలుడు ఇజాన్‌ ఉద్దీన్(5) అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. సీసీ కెమెరాలో ప్రమాద దృశ్యాలు రికార్డయ్యాయి. కేసు నమోదు చేసుకున్న ఐఎస్ సదన్ పోలీసులు దర్యాప్తు చేపడుతున్నారు.

6:45 AM, 20 Sep 2026 (IST)

పలు జిల్లాలకు డీసీసీ అధ్యక్షులను ప్రకటించిన ఏఐసీసీ

ఏఐసీసీ పలు జిల్లాలకు డీసీసీ అధ్యక్షులను ప్రకటించింది. రామగుండం జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షుడిగా ఎండీ ముస్తఫాను నియమించింది. రంగారెడ్డి జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షురాలిగా చిగిరింత పారిజాతాన్ని ఎంపికచేసుకుంది. సంగారెడ్డి జిల్లా డీసీసీ అధ్యక్షుడిగా పటోళ్ల చంద్రశేఖర్‌రెడ్డిని నియమించింది.

6:42 AM, 20 Sep 2026 (IST)

హరిబాబు హత్యకేసు నిందితుడు సంతోష్‌ రిమాండ్‌కు తరలింపు

హరిబాబు హత్యకేసు నిందితుడు సంతోష్‌ను నిజామాబాద్ పోలీసులు రిమాండ్‌కు తరలించారు. సంతోష్‌ ఈనెల 17న నిజామాబాద్‌లో నడిరోడ్డుపై హరిబాబును హత్యచేశారు. యూట్యూబర్ వైష్ణని హత్య కేసు నిందితుడు హరిబాబును చంపారు. వైష్ణవి హత్యకు ప్రతీకారంగానే చంపినట్లు ఆయన వీడియోలో పేర్కొన్నారు. తల్లి, బంధువుల సహకారంతో హరిబాబును హత్యచేశారు. హత్యకు ఉపయోగించిన రెండు కత్తులు, రెండు కర్రలు, కారును పోలీలుసు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

6:38 AM, 20 Sep 2026 (IST)

సౌదీ రాజధాని రియాద్‌పై హూతీల బాలిస్టిక్ క్షిపణి దాడులు

సౌదీ రాజధాని రియాద్‌పై హూతీల బాలిస్టిక్ క్షిపణి దాడులు జరిపారు. ఈ దాడులను సౌదీ నేతృత్వంలోని సంకీర్ణ దళాలు అడ్డుకున్నాయి. హూతీల దాడులను సౌదీ సంకీర్ణ దళాలు సమర్ధంగా తిప్పికొట్టాయి. సౌదీఅరేబియాకు సైనిక మద్దతు ఇవ్వనున్నట్లు తుర్కియే తెలిపింది.

Last Updated : September 20, 2026 at 6:52 AM IST

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