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20th September 2026 AP News Today Live Updates: విశాఖ నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్లాల్సిన వందే భారత్‌లో సాంకేతిక లోపం

20th September 2026 AP News Today Live Updates
ఏపీ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 20, 2026 at 7:17 AM IST

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20th September 2026 AP News Today Live Updates : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు బెంగళూరులో పర్యటించనున్నారు. బెంగళూరులో పలు కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొననున్నారు. "ది ఎర్త్ సెంటర్, విస్టా స్పేసెస్" ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. రేపు బెంగళూరు నుంచి కుప్పం వెళ్లనున్నారు. ఈనెల 21, 22 తేదీల్లో కుప్పంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. గుండిశెట్టిపల్లి హంద్రీనీవా జలహారతిలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. కొత్తపేటలో పలు పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

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6:59 AM, 20 Sep 2026 (IST)

విశాఖ నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్లాల్సిన వందే భారత్‌లో సాంకేతిక లోపం

విశాఖ నుంచి సికింద్రాబాద్ వెళ్లాల్సిన వందే భారత్‌లో సాంకేతిక లోపం తలెత్తింది. ఉదయం 5:35కు బయల్దేరవలసిన వందే భారత్‌ రైలులో సాంకేతిక లోపం కారణంగా అంతరాయం ఏర్పడింది. విశాఖ రైల్వేస్టేషన్‌లోని 8వ ప్లాట్‌ఫాంపై వందే భారత్‌ రైలును అధికారులు నిలిపివేశారు. సాంకేతిక లోపానికి గల కారణాలపై రైల్వే సిబ్బంది దర్యాప్తు చేపట్టింది.

6:57 AM, 20 Sep 2026 (IST)

అనంతపురంలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం

అనంతపురం జిల్లా తాడిపత్రి మండలంలో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. గంగాదేవిపల్లి బైపాస్ రోడ్డులో ఢీకొన్న పాల ట్యాంకర్-వ్యాన్, డ్రైవర్‌ మృతి చెందారు. టైరు పంక్చర్ కావడంతో రోడ్డుపక్కన వాహనాన్ని వ్యాన్‌ డ్రైవర్ నిలిపారు. టైరు మార్చుకుంటుండగా వెనక నుంచి పాల వ్యాన్ ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో వాహనం డ్రైవర్ అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు.

6:57 AM, 20 Sep 2026 (IST)

అనంతపురం జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో భారీ వర్షాలు

అనంతపురం జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. భారీ వానతో రోడ్లపై పోటెత్తిన వరదనీరు, మురుగునీరు పారుతోంది. ఉరవకొండ, తాడిపత్రి, కల్యాణదుర్గంలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది.

6:54 AM, 20 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ బెంగళూరు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు బెంగళూరులో పర్యటించనున్నారు. బెంగళూరులో పలు కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొననున్నారు. "ది ఎర్త్ సెంటర్, విస్టా స్పేసెస్" ప్రారంభోత్సవ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు. రేపు బెంగళూరు నుంచి కుప్పం వెళ్లనున్నారు. ఈనెల 21, 22 తేదీల్లో కుప్పంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. గుండిశెట్టిపల్లి హంద్రీనీవా జలహారతిలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. కొత్తపేటలో పలు పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.

6:52 AM, 20 Sep 2026 (IST)

నేడు కాకినాడ జిల్లాలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పర్యటన

మంత్రి లోకేశ్ నేడు కాకినాడ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. కాకినాడ రూరల్ అచ్చంపేటలోని ఆకుండి లక్ష్మీ స్మారక గోశాలలో నిర్వహించనున్న ‘భారతీయం' కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా హాజరుకానున్నారు. ప్రముఖ ప్రవచనకర్త చాగంటి కోటేశ్వరరావు ఆధ్వర్యంలో ఈ కార్యక్రమం జరగనుంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలకు చెందిన విద్యార్థులు పాల్గొననున్నారు. విద్యార్థుల్లో దేశభక్తి స్ఫూర్తి, నైతిక విలువలను పెంపొందించేలా చాగంటి కోటేశ్వరరావు సందేశం ఇవ్వనున్నారు. అనంతరం విద్యార్థులతో మంత్రి నారా లోకేశ్ కాసేపు ముచ్చటించనున్నారు. ఉదయం ఎనిమిదిన్న గంటల నుంచి సాయంత్రం 6 వరకు మంత్రి లోకేష్‌ వివిధ కార్యక్రమాల్లో పాల్గొననున్నారు. లోకేశ్ పర్యటన నేపథ్యంలో ఆకుండి లక్ష్మీ స్మారక గోశాల వద్ద భద్రతా ఏర్పాట్లను కాకినాడ జిల్లా ఎస్పీ బిందు మాధవ్ పరిశీలించారు.

6:52 AM, 20 Sep 2026 (IST)

బంగాళాఖాతం ఉత్తర అండమాన్ సమీపంలో అల్పపీడనం

ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో అండమాన్ సముద్ర సమీపంలో అల్ప పీడనం ఏర్పడింది. ఇది మరింత బలపడి పశ్చిమ వాయువ్య దిశలో కదులుతూ ఈనెల 21న తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో వాయుగుండంగా మారనుంది. 22న పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది దక్షిణ ఒడిశా -ఉత్తర కోస్తా సమీపంలో 23న తీరం దాటే అవకాశం ఉంది. దీని ప్రభావంతో రేపు కాకినాడ, యానాం అల్లూరి, అనకాపల్లి, ప్రకాశం, నెల్లూరు, తిరుపతి, అన్నమయ్య, కడప, శ్రీ సత్యసాయి జిల్లాలకి ఎల్లో అలెర్ట్ జారీ చేశారు. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలో వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉండటంతో మత్స్య కారులు వేటకు వెళ్లరాదని వాతావరణ నిపుణులు తెలిపారు.

6:50 AM, 20 Sep 2026 (IST)

నేడు డబ్ల్యూఏపీఎల్‌లో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్‌, రాయలసీమ జెన్‌ స్టార్స్‌ మ్యాచ్‌

నేడు డబ్ల్యూఏపీఎల్‌లో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్‌, రాయలసీమ జెన్‌ స్టార్స్​తో తలపడనుంది. మధ్యాహ్నం 1.30 నుంచి అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్‌, రాయలసీమ జెన్‌ స్టార్స్‌ మ్యాచ్‌ జరగనుంది. నేడు డబ్ల్యూఏపీఎల్‌లో గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్‌, వైజాగ్‌ ఫైర్‌బర్డ్స్‌ జట్లు బరిలోకి దిగనున్నాయి. రాత్రి 6 నుంచి గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్‌, వైజాగ్‌ ఫైర్‌బర్డ్స్‌ మ్యాచ్‌ మొదలుకానుంది.

6:48 AM, 20 Sep 2026 (IST)

మహిళల ఏపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లో అమరావతి ఈ-ఛాంపియన్స్‌ శుభారంభం

అమరావతి: మంగళగిరి స్టేడియంలో మహిళల ఏపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లో అమరావతి ఈ-ఛాంపియన్స్‌ శుభారంభం. తొలి మ్యాచ్‌లో వైజాగ్ ఫైర్ బర్డ్స్‌పై 17 పరుగుల తేడాతో గెలుపొందింది. శతకంతో చెలరేగిన ఓపెనర్ రంగలక్ష్మి టీమ్‌ విజయంలో కీలక పాత్ర పోషించింది. అమరావతి ఈ-ఛాంపియన్స్‌ 163/4, వైజాగ్ ఫైర్‌బర్డ్స్ 146/6.

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