20th October 2026 AP News Today Live Updates : పాడేరు ఘాట్ రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు భవానీ భక్తుల మృతిపట్ల పవన్ విచారం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 20, 2026 at 7:02 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 10:10 AM IST
20th October 2026 AP News Today Live Updates : విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై జరుగుతున్న దసరా ఉత్సవాలు ఈరోజు, పవిత్రమైన విజయదశమి రోజున ముగుస్తున్నాయి. అమ్మవారిని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా అలంకరించారు, తెల్లవారుజామున 2:30 గంటల నుంచి భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తున్నారు.
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రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ విజయదశమి పర్వదిన శుభాకాంక్షలు: హోంమంత్రి అనిత
హోం మంత్రి అనిత రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. విజయదశమి చెడుపై మంచి సాధించిన విజయానికి ప్రతీక అని పేర్కొన్న ఆమె, రాష్ట్రంలోని ప్రతి ఇల్లు సిరిసంపదలతో, సంతోషంతో, శాంతితో నిండి ఉండాలని ఆకాంక్షించారు. ఎన్డీయే కూటమి ప్రభుత్వం రాష్ట్ర పునర్నిర్మాణం కోసం కృషి చేస్తోందని తెలిపిన ఆమె, దుర్గాదేవి ఆశీస్సులతో రాష్ట్రం సర్వతోముఖాభివృద్ధిని సాధించాలని ఆకాంక్షించారు.
బ్రహ్మోత్సవాల్లో 8 రోజులకు శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 6.47 లక్షలమంది భక్తులు
బ్రహ్మోత్సవాల సమయంలో 6.47 లక్షల మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఈ 8 రోజుల్లో తిరుమలలోని హుండీ ద్వారా రూ. 25.8 కోట్ల ఆదాయం సమకూరింది. అంతేకాకుండా ఈ 8 రోజుల వ్యవధిలో 2.44 లక్షల మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలను సమర్పించుకున్నారు.
రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు: టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు
టీడీపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పల్లా శ్రీనివాసరావు రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ విజయదశమి శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. దుర్గాదేవి ఆశీస్సులతో ప్రతి ఒక్కరి జీవితం సుఖసంతోషాలతో, ఐశ్వర్యంతో నిండాలని, అలాగే రాష్ట్రం అభివృద్ధి పథంలో మరింత ముందుకు సాగాలని ఆయన మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షించారు.
పాడేరు ఘాట్ రోడ్డు ప్రమాదంలో ఇద్దరు భవానీ భక్తుల మృతిపట్ల పవన్ విచారం
పాడేరు ఘాట్ రోడ్డులో జరిగిన ప్రమాదంలో ఇద్దరు భవానీ భక్తులు మరణించడం పట్ల ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతిని, విచారాన్ని వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. భక్తులు ప్రయాణిస్తున్న వాహనం మలుపు వద్ద బండరాయిని ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని, దీనికి గల కారణాల గురించి ఆయన జిల్లా కలెక్టర్ను అడిగి తెలుసుకున్నారు. అమ్మవారికి తమ మొక్కుబడులు చెల్లించుకుని తిరిగి వస్తుండగా ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించిన పవన్ కల్యాణ్, మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.
తిరుమలలో ముగిసిన నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
తిరుమలలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగిశాయి. ఆలయ పుష్కరిణిలో అర్చకులు 'చక్రస్నానం' (పవిత్ర స్నాన కార్యక్రమం) నిర్వహించారు. శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతులైన మలయప్ప స్వామికి , చక్రత్తాళ్వారుకు అభిషేకం చేశారు. అనంతరం చక్రత్తాళ్వారును పుష్కరిణిలో ముంచగా, ఆ పవిత్ర స్నానం తర్వాత భక్తులకు కూడా పుష్కరిణిలో పుణ్యస్నానాలు ఆచరించేందుకు అనుమతి కల్పించారు.
శ్రీశైలంలో చివరి రోజు దేవీ శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
శ్రీశైలంలో దేవీ శరణన్నవరాత్రి ఉత్సవాల చివరి రోజున, భ్రమరాంబా దేవి భక్తులకు తన 'నిజ రూపం'లో దర్శనమిస్తారు. సాయంత్రం 7:30 గంటలకు, ఆలయ ఉత్సవాల్లో భాగంగా ప్రధాన దైవాలైన శివయ్య, భ్రమరాంబా దేవిలను 'నంది వాహనం'పై ఊరేగింపుగా తీసుకువస్తారు.
కడపలో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి బండి దీప్తి ఇంటిపై దాడి
కడపలో వైఎస్సార్సీపీ మేయర్ అభ్యర్థి బండి దీప్తి నివాసంపై దాడి జరిగింది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు బీరు సీసాలతో ఆమె ఇంటిపై దాడి చేయడంతో కిటికీ అద్దాలు పగిలిపోయాయి. దుండగులు నంబర్ ప్లేట్లు లేని రెండు వాహనాల్లో వచ్చి ఈ దాడికి పాల్పడ్డారు.
నేటితో విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0 ముగింపు
నేటితో విజయవాడ ఉత్సవ్ 2.0 ముగింపు దశకు చేరుకుంది. ఈ రోజు సాయంత్రం 5.30కు ఏలూరు రోడ్డులోని ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాల వద్ద భారీ కార్నివాల్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. రెండు వేలమంది కళాకారులతో ప్రదర్శనలు కనువిందు చేయనున్నారు. వివిధ కళారూపాలు, జానపద నృత్యాలతో కార్నివాల్ సందడిగా జరగనుంది. ఎస్ఆర్ఆర్ కళాశాల నుంచి విశాలాంధ్ర రోడ్డు మీదుగా ఐజీఎం స్టేడియం వరకు ర్యాలీ కూడా నిర్వహించనున్నారు.
చెడుపై మంచి, అధర్మంపై ధర్మం సాధించిన విజయానికి ప్రతీక దసరా: బాలకృష్ణ
"చెడుపై మంచి, అధర్మంపై ధర్మం సాధించిన విజయానికి ప్రతీక దసరా. 9 రోజులపాటు జగన్మాతను వివిధ రూపాల్లో కొలవడం సంప్రదాయం.ఈ పర్వదినాన తెలుగు ప్రజలందరికి నా హృదయ పూర్వక శుభాకాంక్షలు.దుర్గమ్మ ఆశీస్సులతో అందరూ సుఖసంతోషాలతో ఉండాలని కోరుకుంటున్నా.ఆత్మవిశ్వాసంతో ముందుకుసాగి జీవితంలో ఉన్నత శిఖరాలు అధిరోహించాలి" - నందమూరి బాలకృష్ణ
విజయదశమి సందర్భంగా రాష్ట్ర ప్రజలకు దసరా శుభాకాంక్షలు: మంత్రి లోకేశ్
విజయదశమి సందర్భంగా, మంత్రి లోకేశ్ రాష్ట్ర ప్రజలకు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మహిషాసురుని ఓడించడం ద్వారా ధర్మం విజయం సాధించిన పవిత్రమైన రోజు ఇదేనని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ శుభదినాన ప్రతి ఒక్కరికీ దుర్గాదేవి ఆశీస్సులు లభించాలని, వారి ఇళ్లు సుఖసంతోషాలతో, సిరిసంపదలతో నిండిపోవాలని ఆయన ఆకాంక్షించారు. అలాగే, ప్రజలు చేపట్టే ప్రతి పనిలోనూ గొప్ప విజయం సాధించాలని ఆయన కోరుకున్నారు.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం
తిరుమలలో, టోకెన్లు లేని భక్తులకు 'సర్వ దర్శనం' కోసం వేచి ఉండే సమయం 6 గంటలుగా ఉంది. ప్రస్తుతం భక్తులు 6 కంపార్ట్మెంట్లలో తమ వంతు కోసం వేచి ఉన్నారు. నిన్న తిరుమలలో 85,431 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. నిన్న స్వామివారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.20 కోట్లుగా నమోదైంది. అంతేకాకుండా, నిన్న 22,966 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు.
విజయవాడలో ఇంద్రకీలాద్రిపై నేటితో ముగియనున్న దసరా ఉత్సవాలు
విజయవాడలోని ఇంద్రకీలాద్రిపై జరుగుతున్న దసరా ఉత్సవాలు ఈరోజు, పవిత్రమైన విజయదశమి రోజున ముగుస్తున్నాయి. అమ్మవారిని శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవిగా అలంకరించారు, తెల్లవారుజామున 2:30 గంటల నుంచి భక్తులకు దర్శనం కల్పిస్తున్నారు. దసరా ఉత్సవాల, మహా పూర్ణాహుతి (ఘనమైన ముగింపు కార్యక్రమం) ఉదయం 10:30 గంటలకు జరుగుతుంది. మధ్యాహ్నం గవర్నర్ అబ్దుల్ నజీర్ దర్శనమిచ్చి అమ్మవారి ఆశీర్వాదం పొందనున్నారు. మధ్యాహ్నం 3:45 గంటలకు, దేవాలయం నుంచి శివపార్వతుల నగరోత్సవం (నగరంలో ఊరేగింపు) ప్రారంభమవుతుంది. సాయంత్రం 5:30 గంటలకు, హంస వాహనంపై దేవతామూర్తులను ఉంచి కృష్ణా నదిపై తెప్పోత్సవం (ఒక ఉత్సవ పడవ ఊరేగింపు) నిర్వహిస్తారు. తెప్పోత్సవం అనంతరం, ఊరేగింపుగా దేవతా విగ్రహాలను వన్ టౌన్ పోలీస్ స్టేషన్కు తీసుకువెళతారు.
తిరుమలలో నేటితో ముగియనున్న శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నేటితో ముగియనున్నాయి. చివరి రోజు కార్యక్రమాల్లో భాగంగా 'పల్లకీ ఉత్సవం' (పల్లకి ఊరేగింపు), 'తిరుచి ఉత్సవం', 'చక్ర స్నానం' (సుదర్శన చక్రాన్ని ఆచార నిమజ్జనం) నిర్వహిస్తారు. శ్రీవారి పుష్కరిణి (ఆలయ ట్యాంక్) వద్ద దేవతకు 'స్నపన తిరుమంజనం' (పవిత్ర స్నానం) నిర్వహిస్తారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టిటిడి) ఈరోజు అన్ని వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు, 'ప్రివిలేజ్డ్' దర్శనాలను రద్దు చేసింది. ప్రోటోకాల్-అర్హత కలిగిన ప్రముఖుల దర్శనాలు మినహా. ఇంకా వృద్ధులు, వికలాంగులు, శిశువులు ఉన్న తల్లిదండ్రుల కోసం ప్రత్యేక దర్శన స్లాట్లు నిలిపేశారు. అదనంగా టీటీడీ అనేక 'ఆర్జిత సేవలు' (చెల్లింపుతో కూడిన ఆచారాలు)-అంటే అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ తిరుప్పావడ సేవ-అలాగే కల్యాణ ఉత్సవం, ఊంజల్ సేవ, సహస్ర దీపాలంకార సేవలను రద్దు చేసింది.