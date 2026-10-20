20-10-2026 Telangana News Today Live Updates : నాగర్కర్నూల్: నేడు కొండారెడ్డిపల్లిలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
Published : October 20, 2026 at 6:36 AM IST|
Updated : October 20, 2026 at 6:47 AM IST
20-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నాగర్కర్నూల్: నేడు కొండారెడ్డిపల్లిలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
నేడు నాగర్కర్నూల్ జిల్లా కొండారెడ్డిపల్లిలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. దసరా వేడుకల కోసం సొంతూరికి వెళ్లనున్నారు. భూగర్భ మురుగు నీటిశుద్ధి కేంద్రం, పీహెచ్సీలను సీఎం ప్రారంభించనున్నారు. నేడు 3 ఏటీసీ కేంద్రాలకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
తిరుమలలో నేటితో ముగియనున్న శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు నేటితో ముగియనున్నాయి. బ్రహ్మోత్సవాలలో భాగంగా నేడు పల్లకి ఉత్సవం నిర్వహించనున్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా తిరుచ్చి ఉత్సవం, చక్రస్నానం జరపనున్నారు. శ్రీవారి పుష్కరిణి వద్ద స్వామివారికి స్నపన తిరుమంజనం చేయించనున్నారు. నేడు తిరుమలలో వీఐపీ బ్రేక్, ప్రివిలేజ్డ్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా ప్రోటోకాల్ ప్రముఖులకు మినహా వీఐపీ బ్రేక్ దర్శనాలు రద్దు చేశారు. భక్తుల రద్దీ దృష్ట్యా వృద్ధులు, దివ్యాంగుల తల్లిదండ్రులు దర్శనాలను రద్దు చేశారు. ఆర్జిత సేవలైన అష్టదళ పాదపద్మారాధన సేవ, తిరుప్పావడ, కల్యాణోత్సవం, ఊంజల్ సేవ, సహస్ర దీపాలంకరణ సేవలను టీటీడీ రద్దు చేసింది.
దిల్లీలోని జామామసీదు మెట్రో స్టేషన్లో హైడ్రామా
దిల్లీలోని జామామసీదు మెట్రో స్టేషన్లో హైడ్రామా నెలకొంది. 155 గ్రాముల బంగారం పేస్ట్ను తరలిస్తున్న నిందితుడిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. లోదుస్తుల కుట్లలో బంగారం దాచి స్మగ్లింగ్ చేస్తున్నారు. మహిళల తనిఖీ కేంద్రం నుంచి పారిపోతున్న వ్యక్తిని సీఐఎస్ఎఫ్ జవాన్ పట్టుకున్నారు. నిందితుడి లోదుస్తుల కుట్లలో 155 గ్రాముల బంగారు పేస్ట్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ప్రపంచ చరిత్రలోనే తొలిసారి ఉక్రెయిన్ అద్భుత రెస్క్యూ ఆపరేషన్
ప్రపంచ చరిత్రలోనే తొలిసారి ఉక్రెయిన్ అద్భుత రెస్క్యూ ఆపరేషన్ చేసింది. డ్రోన్ సాయంతో గాయపడిన సైనికుడిని ఎయిర్లిఫ్ట్ చేసింది. ఫ్రంట్లైన్లో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఓ జవాను ఉండిపోయాడు. రెస్క్యూ టీమ్లు వెళ్తే ప్రాణాలకే ప్రమాదమని ఆకాశమార్గంలో ఆపరేషన్ నిర్వహించారు.
ఫ్రాన్స్లో అల్లర్లపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు
ఫ్రాన్స్లో అల్లర్లపై అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. విధ్వంసానికి వలసదారులే కారణమని ఆరోపించారు. సరిహద్దులు మూసివేయకపోతే ఐరోపాకు నష్టమని హెచ్చరించారు. పారిస్ నగరం త్వరలోనే ఒక ముస్లిం నగరంగా మారనుందని చెప్పుకొచ్చారు. అల్లర్లు నేపథ్యంలో రాత్రి వేళ ఫ్రాన్స్ రాజధాని పారిస్లోని రెండు ప్రాంతాల్లో కర్ఫ్యూ విధించారు.