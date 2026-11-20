20th November 2026 News Today AP Live News Updates : విశాఖ మేయర్ ముక్కా శ్రావణికి పితృవియోగం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 20, 2026 at 7:15 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 9:11 AM IST
20th November 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News : బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'అక్వాన్' తీవ్ర తుపాను తీరం దాటే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. తుపాను బాహ్యవలయం ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాలను తాకడంతో భూభాగంపై దీని ప్రభావం మొదలైంది. ప్రస్తుతం తుపాను కేంద్రం ఇంకా పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలోనే ఉందని, ఇది ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయానికి ఉత్తరాంధ్ర-దక్షిణ ఒడిశా తీరాల మధ్య గోపాల్పూర్కు సమీపంలో పూర్తిగా తీరం దాటవచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది.
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చీమలపాడు సిలువగట్టు వద్ద పెద్దపులి సంచారం
ఎన్టీఆర్ జిల్లా చీమలపాడు సిలువగట్టు వద్ద పెద్దపులి సంచారం కలకలం రేపుతోంది. రెడ్డిగూడెం మండలంలోని గ్రామాల మీదుగా చీమలపాడు సిలువగట్టుకు పులి చేరుకుంది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీశాఖ అధికారులు సూచించారు. పశువులను భద్రంగా ఉంచుకోవాలని, ఒంటరిగా బయట తిరగవద్దని హెచ్చరించారు. పులి కనిపిస్తే వెంటనే సమాచారం అందించాలని అధికారులు విజ్ఞప్తి చేశారు.
నేడు పిఠాపురంలో అపోలో ఆసుపత్రి గ్రూప్ వైస్ఛైర్మన్ ఉపాసన పర్యటన
నేడు పిఠాపురంలో అపోలో ఆసుపత్రి గ్రూప్ వైస్ఛైర్మన్ ఉపాసన పర్యటించనున్నారు. పిఠాపురం అగ్రహారంలో మోడల్ అంగన్వాడీ కేంద్రం ఏర్పాటు చేశారు. అపోలో ఫౌండేషన్ ఆధ్వర్యంలో మోడల్ అంగన్వాడీ కేంద్రం నిర్మాణం జరిగింది. మోడల్ అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని ఉపాసన, స్మృతి ఇరానీ ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్రంలో 109 అంగన్వాడీ కేంద్రాల అభివృద్ధికి అపోలో ఫౌండేషన్ శ్రీకారం చుట్టింది. తొలి మోడల్ కేంద్రాన్ని పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో నిర్మించారు.
రాష్ట్రంలో 28 జిల్లా పరిషత్లకు ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నిక
రాష్ట్రంలో 28 జిల్లా పరిషత్లకు ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నిక జరుగుతోంది. గతంలో ఉన్న 13 జిల్లా పరిషత్లను 28కి పెంచిన తర్వాత జరుగుతున్న తొలి ఎన్నిక ఇది. 15 జిల్లాల ఏర్పాటు తర్వాత జిల్లా పరిషత్లకు తొలిసారి ఛైర్మన్ ఎన్నిక జరుగుతోంది. రాష్ట్రంలో అతి చిన్న జిల్లా పరిషత్గా విశాఖపట్నం నిలిచింది. రాష్ట్రంలో ఎక్కువ మంది జడ్పీ సభ్యులున్న జిల్లా పరిషత్గా కడప ఉంది. ఉదయం 11 గంటలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ, 12 గంటలకు ఎన్నిక జరుగుతుంది.
విశాఖ మేయర్ ముక్కా శ్రావణికి పితృవియోగం
విశాఖ మేయర్ ముక్కా శ్రావణికి పితృవియోగం కలిగింది. ఆమె తండ్రి ముక్కా ముత్యాల నాయుడు గుండెపోటుతో మృతి చెందారు. 2007లో కార్పొరేటర్గా ఆయన సేవలు అందించారు. ముక్కా ముత్యాలనాయుడు మృతి పట్ల పల్లా శ్రీనివాసరావు, ఎంపీ భరత్ సంతాపం తెలిపారు. వెలగపూడి, విష్ణుకుమార్రాజు సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. గంటా శ్రీనివాసరావు, వంశీకృష్ణ, గణబాబు సంతాపం తెలిపారు.
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సింగపూర్ మంత్రి షణ్ముగం
తిరుమల శ్రీవారిని సింగపూర్ మంత్రి షణ్ముగం దర్శించుకున్నారు. అభిషేక సేవలో మంత్రి నారాయణతో కలిసి షణ్ముగం పాల్గొన్నారు. అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి స్వాగతం పలికి దర్శన ఏర్పాట్లు చేశారు. దర్శనం తర్వాత స్వామివారి తీర్థప్రసాదాలను అదనపు ఈవో అందజేశారు."తిరుమలకు రావడం చాలా ఆనందంగా ఉంది" అని సింగపూర్ మంత్రి షణ్ముగం అన్నారు.
ఆగమ పాఠశాల వద్ద మైదానంలో కోటి దీపోత్సవం
శ్రీశైలం ఆగమ పాఠశాల వద్ద మైదానంలో కోటి దీపోత్సవం జరగనుంది. సాయంత్రం 6 గంటలకు కోటి దీపోత్సవం ప్రారంభమవుతుంది. పాల్గొనే భక్తులకు ఉచితంగా ప్రమిదలు, పూజా సామాగ్రి ఏర్పాటు చేశారు. కోటి దీపోత్సవం కార్యక్రమంలో సినీ గాయకుడు మనో పాల్గొననున్నారు.
రేపు సాయంత్రం తూ.గో. జిల్లా అనపర్తిలో 'ఈటీవీ' కార్తిక దీపోత్సవం
రేపు సాయంత్రం తూ.గో. జిల్లా అనపర్తిలో 'ఈటీవీ' కార్తిక దీపోత్సవం జరగనుంది. కార్తిక దీపోత్సవానికి ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఉచితంగా పాస్ల పంపిణీ చేస్తారు. అనపర్తి కెనాల్ రోడ్డులోని ఆర్ఎమ్జీ రాయల్ సిటీ లేఅవుట్ వద్ద పాస్లు పంపిణీ చేస్తారు. పాస్లు పరిమితంగా ఉన్నాయి, ముందుగా వచ్చినవారికే ప్రాధాన్యం ఉంటుంది. రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకు 'ఈటీవీ' కార్తిక దీపోత్సవం ప్రారంభమవుతుంది.
వేదిక: అనపర్తి కెనాల్ రోడ్డులోని ఆర్ఎమ్జీ రాయల్ సిటీ లేఅవుట్ (ద్వారపూడి వైపు వెళ్లే దారిలో). ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈటీవీ తెలంగాణ, ఈటీవీ లైఫ్ ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ ఆధ్వర్యంలో దీపోత్సవం జరుగుతుంది. ఈటీవీ ఛానళ్లలో రేపు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు ప్రత్యక్ష ప్రసారం అవుతుంది.
ఆంధ్రా- ఒడిశా సరిహద్దు తీర ప్రాంతంలో ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలెర్ట్ జారీ
ఆంధ్రా - ఒడిశా సరిహద్దు తీర ప్రాంతంలో ఫ్లాష్ ఫ్లడ్ అలెర్ట్ జారీ చేశారు. గంజాం - పూరీ మధ్య అక్వాన్ తుపాను తీరం దాటుతోంది. పూర్తిగా తీరం దాటడానికి రెండు గంటల సమయం పడుతుందని ఐఎండీ తెలిపింది. తీరం దాటిన తరువాత నాలుగు జిల్లాల్లో మాత్రమే ప్రభావం ఉంటుందని అధికారులు వెల్లడించారు.
టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 16 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 67,915 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.61 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 23,399 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
బలహీనపడి తీరం దాటనున్న అక్వాన్
అక్వాన్ తుపాను బలహీనపడి తీరం దాటనుంది.అక్వాన్ ప్రభావంతో పార్వతీపురం మన్యం, శ్రీకాకుళం జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. విజయనగరం, అల్లూరి జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేశారు.
కొనసాగుతున్న 'అక్వాన్' తుపాను తీరం దాటే ప్రక్రియ - శ్రీకాకుళంలో భారీ వర్షాలు
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన 'అక్వాన్' తీవ్ర తుపాను తీరం దాటే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. తుపాను బాహ్యవలయం ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీర ప్రాంతాలను తాకడంతో భూభాగంపై దీని ప్రభావం మొదలైంది. ప్రస్తుతం తుపాను కేంద్రం ఇంకా పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలోనే ఉందని, ఇది ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయానికి ఉత్తరాంధ్ర-దక్షిణ ఒడిశా తీరాల మధ్య గోపాల్పూర్కు సమీపంలో పూర్తిగా తీరం దాటవచ్చని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా కళింగపట్నానికి 80 కి.మీ., ఒడిశాలోని గోపాల్పూర్కు దక్షిణంగా 140 కి.మీ., విశాఖకు తూర్పు-ఈశాన్యంగా 160 కి.మీ. దూరంలో తుపాను కేంద్రీకృతమై ఉంది. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 70–80 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. తుపాను ప్రభావంతో ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో, ప్రధానంగా ఒడిశాను ఆనుకుని ఉన్న శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది. శ్రీకాకుళం జిల్లా ఇచ్ఛాపురం మండలంలో అత్యధికంగా 16 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. కంచిలి, కవిటిలో 10 సెం.మీ., పలాసలో 9.9 సెం.మీ., సోంపేటలో 9.2 సెం.మీ., వజ్రపుకొత్తూరులో 4.9 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. మందస మండలంలోనూ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
ఇంద్రకీలాద్రిపై ప్రారంభమైన భవానీ మండల దీక్షలు
విజయవాడ ఇంద్రకీలాద్రిపై నేటి (నవంబర్ 20) నుంచి భవానీ మండల దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. భక్తుల కోసం ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. అర్చక స్వాములు దీక్షాధారులకు మాలధారణ కార్యక్రమం నిర్వహిస్తున్నారు.
దేవస్థానం విడుదల చేసిన షెడ్యూల్ ప్రకారం:
- మండల దీక్షలు: నవంబర్ 20 నుంచి 24 వరకు
- అర్ధమండల దీక్షలు: డిసెంబర్ 10 నుంచి 14 వరకు
- దీక్షల విరమణ: డిసెంబర్ 30 నుంచి జనవరి 3 వరకు
జడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థులను ఖరారు చేసిన టీడీపీ - కూటమిలో సీట్ల పంపకం పూర్తి
జిల్లా పరిషత్ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ పదవులకు టీడీపీ అధిష్టానం అభ్యర్థులను ఖరారు చేసింది. కూటమి భాగస్వామ్య పక్షాల మధ్య సీట్ల పంపకం పూర్తయింది.
- టీడీపీ: 22 జడ్పీ ఛైర్మన్లు, 20 వైస్ ఛైర్మన్లు.
- జనసేన: 4 ఛైర్మన్లు (శ్రీకాకుళం, మన్యం, అనకాపల్లి, కాకినాడ), 5 వైస్ ఛైర్మన్లు (తూ.గో., కోనసీమ, బాపట్ల, ప్రకాశం, సత్యసాయి).
- బీజేపీ: 1 ఛైర్మన్ (కృష్ణా), 2 వైస్ ఛైర్మన్లు (ఎన్టీఆర్, తిరుపతి).
(జనసేన, బీజేపీ తమకు కేటాయించిన స్థానాలకు అభ్యర్థులను ప్రకటించాల్సి ఉంది. జనసేనకు ఛైర్మన్లు కేటాయించిన జిల్లాల్లో టీడీపీ నేతలకు వైస్ ఛైర్మన్ పదవులు దక్కాయి).
సామాజిక సమీకరణాలు & ప్రత్యేకతలు:
టీడీపీ అభ్యర్థుల ఎంపికలో సామాజిక న్యాయానికి, మహిళలకు పెద్దపీట వేసింది.
- ఛైర్మన్ స్థానాల్లో: జనరల్ 9, బీసీ 6, ఎస్సీ 5, ఎస్టీ 1, ముస్లిం 1.
- వైస్ ఛైర్మన్ స్థానాల్లో: బీసీ 11, జనరల్ 4, ఎస్టీ 2, ముస్లిం 2, ఎస్సీ 1.
- మహిళలకు ప్రాధాన్యం: మొత్తం 12 ఛైర్పర్సన్, 11 వైస్ ఛైర్పర్సన్ స్థానాలను మహిళలకు కేటాయించారు.
నలుగురు మాజీ ఎమ్మెల్యేలు (వంతల రాజేశ్వరి, పిల్లి అనంతలక్ష్మి, హేమలత, పోలంరెడ్డి శ్రీనివాసరెడ్డి), మాజీ ఎమ్మెల్సీ పుత్తా నరసింహారెడ్డితో పాటు రాజకీయ కుటుంబాల వారసులైన పరిటాల శ్రీరామ్, మజ్జి సిరి సహస్ర, వీరేశ్ చంద్రదేవ్, గొల్లపల్లి అమూల్య, చింతమనేని సాయి నవ్యశ్రీ, నల్లపాటి కీర్తన, కందుల రామిరెడ్డి, సుగవాసి ప్రసాద్బాబులకు అవకాశం కల్పించారు.
టీడీపీ ప్రకటించిన జడ్పీ ఛైర్మన్, వైస్ ఛైర్మన్ అభ్యర్థుల జాబితా:
|జిల్లా
|ఛైర్మన్ / ఛైర్పర్సన్
|వైస్ ఛైర్మన్ / వైస్ ఛైర్పర్సన్
|శ్రీకాకుళం
|(జనసేనకు కేటాయింపు)
|గుంటు విజయ్కుమార్
|విజయనగరం
|మజ్జి సిరి సహస్ర
|పసల నీరజ
|మన్యం
|(జనసేనకు కేటాయింపు)
|వైరిచర్ల వీరేశ్చంద్ర దేవ్
|విశాఖపట్నం
|గాడు అలివేణి
|సుకవాసి అజయ్
|అనకాపల్లి
|(జనసేనకు కేటాయింపు)
|పెంటకోట స్వాతి
|పోలవరం
|వంతల రాజేశ్వరి
|తీగల ప్రభ
|కాకినాడ
|(జనసేనకు కేటాయింపు)
|పిల్లి అనంతలక్ష్మి
|తూర్పు గోదావరి
|కాడ పద్మ
|(జనసేనకు కేటాయింపు)
|కోనసీమ
|గొల్లపల్లి అమూల్య
|(జనసేనకు కేటాయింపు)
|పశ్చిమ గోదావరి
|ఇందుకూరి రామకృష్ణంరాజు
|సిరగాని నాగేశ్వరరావు
|ఏలూరు
|చింతమనేని సాయి నవ్యశ్రీ
|బొర్రా చలమయ్య
|కృష్ణా
|(బీజేపీకి కేటాయింపు)
|దండమూడి పూజిత
|ఎన్టీఆర్
|కోట పుల్లమ్మ
|(బీజేపీకి కేటాయింపు)
|గుంటూరు
|ధార అరుణ
|తల్లా అశోక్ కుమార్
|పల్నాడు
|పుచ్చకాయల రమాదేవి
|నల్లపాటి కీర్తన
|బాపట్ల
|పుషడపు రోహిణి
|(జనసేనకు కేటాయింపు)
|ప్రకాశం
|కొక్కిలిగడ్డ ప్రభాకరరావు
|(జనసేనకు కేటాయింపు)
|మార్కాపురం
|కందుల రామిరెడ్డి
|జి.వి. శ్రీనివాస వర్మ
|నెల్లూరు
|పోలంరెడ్డి శ్రీనివాసులు రెడ్డి
|పొట్టెల్ల ప్రసాద్
|కర్నూలు
|చూడి ఉలిగయ్య
|షేక్ షాదిక
|నంద్యాల
|షేక్ బ్రుహానుద్దీన్
|కె. శ్రీకాంత్రెడ్డి
|అనంతపురం
|గంజే నాగరాజు
|వెన్నపూస లలిత
|శ్రీసత్యసాయి
|పరిటాల శ్రీరామ్
|(జనసేనకు కేటాయింపు)
|కడప
|పుత్తా నరసింహారెడ్డి
|హబీబున్నీసా చాంద్ బాయి గారి
|అన్నమయ్య
|సుగవాసి ప్రసాద్ బాబు
|తలారి శరణ్య
|తిరుపతి
|హేమలత
|(బీజేపీకి కేటాయింపు)
|చిత్తూరు
|మాదలం శైలజ
|ఎస్. మంజుప్రియ వెంకటేశ్