20-11-2026 Telangana News Today Live Updates : కోకాపేట ఓఆర్ఆర్పై రోడ్డుప్రమాదం
Published : November 20, 2026 at 6:41 AM IST|
Updated : November 20, 2026 at 6:55 AM IST
20-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
కోకాపేట ఓఆర్ఆర్పై రోడ్డుప్రమాదం
హైదరాబాద్ కోకాపేట ఓఆర్ఆర్పై రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కారు ఓ లారీని ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. శంషాబాద్ నుంచి కోకాపేట వైపు వెళ్తుండగా ఘటన చోటుచేసుకుంది. ప్రమాద సమయంలో కారులో ఇద్దరు ప్రయాణికులున్నారు. వారికేమీ కాకపోవడంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు.
ఉత్తరాంధ్ర- దక్షిణ ఒడిశా తీరాలను తాకిన అక్వాన్ తీవ్ర తుపాన్ బాహ్యవలయం
అక్వాన్ తీవ్ర తుపాన్ బాహ్యవలయం ఉత్తరాంధ్ర- దక్షిణ ఒడిశా తీరాలను తాకింది. అక్వాన్ తీవ్రతుపాను తీరం దాటే ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. గోపాల్పూర్ సమీపంలో పూర్తిగా తీరం దాటనుంది. అక్వాన్ తీవ్ర తుపాను గడిచిన 6 గంటల్లో గంటకు 21 కి.మీ. వేగంతో కదులుతోంది. ప్రస్తుతం కళింగపట్నానికి 110 కి.మీ., విశాఖకి 170కి.మీ., గోపాల్పూర్కు 170 కి.మీ., పూరీకి 250 కి.మీ., దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. తుపాను ప్రభావంతో ఇవాళ ఏపీలోని శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముంది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి.
ఇంద్రకీలాద్రిపై నేటి నుంచి భవానీ మండల దీక్షలు ప్రారంభం
ఇంద్రకీలాద్రిపై నేటి నుంచి భవానీ మండల దీక్షలు ప్రారంభమయ్యాయి. భవానీ మండల దీక్షల కోసం ఆలయ అధికారులు ప్రత్యేక ఏర్పాట్లు చేశారు. దీక్షాధారులకు మాలధారణ కార్యక్రమం నిర్వహించనున్న అర్చక స్వాములు వెల్లడించారు. దీక్షధారులు నేటి నుంచి ఈనెల 24 వరకు మండల దీక్షలు చేపట్టనున్నారు. దీక్షధారులు డిసెంబరు 10-14 వరకు అర్ధమండల దీక్షలు చేయనున్నారు. డిసెంబరు 30-జనవరి 3 వరకు దీక్షల విరమణ షెడ్యూల్ను దేవస్థానం విడుదల చేసింది.
రాష్ట్రాలకు ఏఐసీసీ కార్యదర్శులను నియమించిన కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం
కాంగ్రెస్ అధిష్ఠానం రాష్ట్రాలకు ఏఐసీసీ కార్యదర్శులను నియమించింది. తెలంగాణ రాష్ట్రానికి సచిన్ సావంత్తో పాటు సైమన్ అలెక్స్ను నియామించింది. తెలంగాణకు చెందిన ముగ్గురికి ఏఐసీసీ కార్యదర్శులుగా అవకాశం కల్పించింది. ఒడిశాకు ఏఐసీసీ కార్యదర్శిగా కుసుమ్కుమార్ను నియామించింది. కర్ణాటకకు ఏఐసీసీ కార్యదర్శిగా సయ్యద్ అజ్మాతుల్లా హుస్సేనీకి అవకాశం కల్పించింది.
నేటి నుంచి కొండగట్టు అంజన్న నిజరూప దర్శనం
నేటి నుంచి కొండగట్టు అంజన్న నిజరూప దర్శనమివ్వనున్నారు. నేటితో కొండగట్టు అంజన్న చందనోత్సవం ముగియనుంది. అర్చకులు కొండగట్టు అంజన్న ఆలయం గర్భగుడిలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. పూజా కార్యక్రమాలు ముగిసిన అనంతరం భక్తులకు స్వామివారి నిజరూప దర్శనమిచ్చారు. భక్తులు అధిక సంఖ్యలో వచ్చే అవకాశం ఉందని ఆలయ అధికారులు తెలిపారు.