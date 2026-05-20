20-05-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో మూతపడిన 25 వేలకు పైగా ఔషధ దుకాణాలు
Published : May 20, 2026 at 7:02 AM IST|
Updated : May 20, 2026 at 8:13 AM IST
20-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
తెలంగాణలో 25 వేలకు పైగా ఔషధ దుకాణాలు మూతపడ్డాయి. కేవలం ఒక్క హైదరాబాద్లోనే 12 వేలకు పైగా ఔషధ దుకాణాలు బంద్ ఉన్నాయి. ఆస్పత్రులకు అనుబంధంగా ఉన్న మెడికల్ షాపులకు మాత్రం మినహాయింపు ఉంది. బంద్ విషయంలో ప్రజలు ఆందోళన చెందవద్దని డీసీఏ ప్రకటించింది.
నల్గొండ: చందంపేట మండలం కోరుట్ల సమీపంలో హత్య
నల్గొండ: చందంపేట మండలం కోరుట్ల సమీపంలో రమావత్ నరసింహ (48) అనే వ్యక్తి హత్యకు గురయ్యారు. హత్య ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
ట్రాక్టర్ను ఢీకొన్న బైక్ ఇద్దరు యువకులు మృతి, మరో వ్యక్తికి తీవ్రగాయాలు
మహబూబాబాద్ జిల్ల తొర్రూరు మండలం వెలికట్టలో ట్రాక్టర్ను బైక్ ఢీకొంది. దీంతో బైక్పై వెళ్తున్న ఇద్దరు యువకులు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా మరో వ్యక్తికి తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి.
హైదరాబాద్: అత్తాపూర్లో యువతి అదృశ్యం ఘటన కలకలం
హైదరాబాద్లోని అత్తాపూర్లో యువతి అదృశ్యం ఘటన కలకలం రేపింది. కారులో వచ్చిన వ్యక్తులు యువతిని తీసుకెళ్లినట్లు సమాచారం. కాగా పరిసర ప్రాంతాల్లోని సీసీటీవీ ఫుటేజ్ పోలీసులు పరిశీలిస్తున్నారు.
రేపు జరగాల్సిన మంత్రివర్గ సమావేశం ఈ నెల 23కి వాయిదా
- కేబినెట్ భేటీ ఈ నెల 23కు వాయిదా పడింది. సరస్వతీ అంత్యపుష్కరాల వల్ల వాయిదా వేస్తున్నట్లు ప్రభుత్వం ప్రకటించింది.
ఆన్లైన్లో ఔషధాల డెలివరీని వ్యతిరేకిస్తూ మెడికల్ షాప్లు బంద్
- నేడు దేశవ్యాప్తంగా మెడికల్ దుకాణాలు బంద్ కానున్నాయి. ఆన్లైన్లో ఔషధాల డెలివరీని వ్యతిరేకిస్తూ మెడికల్ షాప్లు బంద్ నిర్వహిస్తున్నారు. ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కెమిస్ట్, డ్రగ్గిస్ట్ ఒకరోజు బంద్కు పిలుపునిచ్చింది. దీంతో దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 12లక్షలకు పైగా మెడికల్ దుకాణాలు మూత పడనున్నాయి. నేడు దేశవ్యాప్తంగా మెడికల్ షాపుల బంద్ దృష్ట్యా ప్రజలకు డీసీఏ పలు సూచనలు చేసింది. ఆస్పత్రులకు అనుబంధంగా ఉన్న మెడికల్ షాపులు తెరిచే ఉంటాయని, అత్యవసర మందులు దొరక్కపోతే డ్రగ్ కంట్రోల్ అధికారిని సంప్రదించాలని తెలిపింది. ప్రజలకు ఇబ్బంది లేకుండా చర్యలు చేపడతామని డీసీఏ హామీ ఇచ్చింది. అధికారుల నంబర్లు, చిరునామా డీసీఏ వెబ్సైట్లో ఉంటాయని స్పష్టం చేసింది. సహాయం కోసం సంప్రదించాల్సిన డీసీఏ టోల్ఫ్రీ నంబర్ 1800 599 6969.
నేటి నుంచి మరింత పెరగనున్న ఎండల తీవ్రత
- తెలంగాణలో భానుడి ఉగ్రరూపం దాల్చుతున్నాడు. 45 డిగ్రీల మేర గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. నేటి నుంచి ఎండల తీవ్రత మరింత పెరగనుంది. నేడు, రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్, కరీంనగర్, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాలకు రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేశారు. రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసిన జిల్లాల్లో 45 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదుకానున్నాయి. వచ్చే నాలుగైదు రోజులు ఉత్తర తెలంగాణలో వడ గాల్పులు వీచే అవకాశం ఉంది.
సూర్యాపేట: పోక్సో, అత్యాచారం కేసులో నిందితుడికి 33 ఏళ్ల జైలుశిక్ష
- సూర్యాపేట జిల్లా పోక్సో, అత్యాచారం కేసులో నిందితుడికి 33 ఏళ్ల జైలుశిక్ష పడింది. 2019 మే లో పెన్పహాడ్ పీఎస్లో పోక్సో కేసు నమోదైంది. బాలికకు మాయమాటలు చెప్పి నిందితుడు అలెందర్ అత్యాచారం చేశాడు. నేర నిరూపణ కావడంతో అలెందర్కు 33 ఏళ్ల జైలుశిక్ష, జరిమానా విధిస్తూ న్యాయస్థానం తీర్పు వెలువరించింది.