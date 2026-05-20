20th May 2026 News Today AP Live News Updates: నేడు కుప్పంలో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు

20th May 2026 News Today AP Live News Updates

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 20, 2026 at 7:09 AM IST

20th May 2026 News Today AP Live News Updates: నేడు కుప్పంలో సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమాంబ ఆలయానికి వచ్చి అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు సమర్పించనున్నారు. అనంతరం ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొననున్నారు. దర్శనం అనంతరం కడపల్లె నివాసానికి చంద్రబాబు తిరుగు ప్రయాణం కానున్నారు. మధ్యాహ్నం 3 గంటలకు తుంసి నుంచి బెంగళూరుకు సాయంత్రం 4.25 గం.కు ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ సెంటర్‌కు సీఎం వెళ్లనున్నారు. సాయంత్రం 4.30 నుంచి రాత్రి 7.30 వరకు జరిగే ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ కార్యక్రమానికి సీఎం హాజరుకానున్నారు. రాత్రి 9.45 గం.కు విజయవాడ ఉండవల్లిలోని నివాసానికి సీఎం చేరుకుంటారు.

7:00 AM, 20 May 2026 (IST)

తల్లి, ముగ్గురు చిన్నారులు అదృశ్యం

కడపలోని రవీంద్రనగర్‌లో రాత్రి తల్లి, ముగ్గురు చిన్నారులు అదృశ్యమయ్యారు. తల్లి రకిబు పిల్లలు సైజ్, మైను, అబ్దుల్ అజీజ్ అదృశ్యమయ్యారు. అదృశ్యమైన తల్లి, పిల్లల కోసం పోలీసులు గాలిస్తున్నారు. భర్త వేధింపుల వల్లే మహిళ వెళ్లిపోయినట్లు పోలీసులు భావిస్తున్నారు.

నేడు దేశవ్యాప్తంగా మందుల దుకాణాల బంద్‌

నేడు దేశవ్యాప్తంగా మందుల దుకాణాల బంద్‌ అవనున్నాయి. ఆన్‌లైన్‌లో మందుల అమ్మకాలను వ్యతిరేకిస్తూ నిరసన చేయనున్నారు. ఆన్‌లైన్‌లో నకిలీ, ప్రమాదకర మందుల సరఫరా అరికట్టాలని డిమాండ్ ఉన్న నేపథ్యంలో ఆల్‌ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్‌ ఆఫ్ కెమిస్ట్‌, డ్రగ్గిస్ట్‌ బంద్‌కు పిలుపునిచ్చాయి. ఈ క్రమంలో రాష్ట్రంలో 40వేలకు పైగా మందుల దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా సుమారు 12లక్షలకు పైగా మెడికల్‌ దుకాణాలు మూతపడనున్నాయి. ప్రత్యామ్నాయ చర్యలు చేపడుతుని డ్రగ్స్ కంట్రోల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అధికారులు చెప్తున్నారు.

