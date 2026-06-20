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20-06-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో నేడు, రేపు వడగాలులు వీచే అవకాశం

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 20, 2026 at 6:52 AM IST

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20-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:39 AM, 20 Jun 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో నేడు, రేపు వడగాలులు వీచే అవకాశం

రాష్ట్రంలో నేడు, రేపు వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ సూచించింది. ఉత్తర, దక్షిణ, మధ్య తెలంగాణ జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరిక జారీ చేసింది. కొన్ని జిల్లాల్లో ఈదురుగాలులు, ఉరుములతో మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెెలిపింది.

6:39 AM, 20 Jun 2026 (IST)

ఉద్యోగుల శాశ్వత బదిలీపై తెలంగాణకు లేఖ రాసిన ఏపీ ప్రభుత్వం

ఉద్యోగుల శాశ్వత బదిలీపై ఏపీ ప్రభుత్వం తెలంగాణకు లేఖ రాసింది. గతంలో తెలంగాణ వెళ్లేందుకు 1,943 మంది ఉద్యోగులకు ఆప్షన్లు ఇచ్చింది. అందులో తుది ఆప్షన్లలో 891 మందే ఉన్నారని ఏపీ ప్రభుత్వం లేఖలో వివరించింది.

6:39 AM, 20 Jun 2026 (IST)

హైదరాబాద్ : ప్రేమ పేరుతో యువతితో పాటు కుటుంబసభ్యులపై కత్తితో దాడి

హైదరాబాద్‌లో ప్రేమ పేరుతో యువతితో పాటు కుటుంబసభ్యులపై కత్తితో దాడి జరిగింది. ఈ ఘటన రాయదుర్గం పరిధి ఊర పోచమ్మ ఆలయం వద్ద చోటుచేసుకుంది. పక్కింటి భవనం పైనుంచి యువతి ఇంట్లోకి యువకుడు చొరబడి మొదట యువతి అక్క గొంతుపై కత్తి పెట్టి బెదిరించాడు. అడ్డుకోబోయిన యువతితో పాటు తల్లిదండ్రులపై అలాగే కాపాడేందుకు వచ్చిన యువతి బాబాయ్‌పైనా కత్తితో దాడి చేశాడు. బాధితుల కేకలతో వచ్చి స్థానికులు నిందితుడిని పట్టుకున్నారు. నిందితుడిని పట్టుకుని పోలీసులకు అప్పగించారు. గాయపడిన యువతి, కుటుంబసభ్యులను ఆస్పత్రికి తరలించారు. బాధితుల ఫిర్యాదుతో నిందితుడిపై హత్యాయత్నం కేసు నమోదు చేశారు.

6:38 AM, 20 Jun 2026 (IST)

నీట్ యూజీ పరీక్ష దృష్ట్యా నేడు మాక్‌డ్రిల్‌ నిర్వహించనున్న ఎన్‌టీఏ

నీట్ యూజీ పరీక్ష దృష్ట్యా ఎన్‌టీఏ నేడు మాక్‌డ్రిల్‌ నిర్వహించనుంది. గత పరీక్ష వేళ సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి చర్యలు చేపట్టేందుకు ఎన్‌టీఏ ఏర్పాట్లు చేసింది. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కేంద్రాల వద్ద కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.

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