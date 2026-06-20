20th June 2026 AP Live Updates: ఉండవల్లి గుహల వద్ద యోగాంధ్ర కార్యక్రమం
20th June 2026 Today AP Live Updates : అమరావతి: నేడు ఉండవల్లి గుహల వద్ద యోగాంధ్ర కార్యక్రమం - యోగాంధ్రాకు హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు, యోగా గురువు బాబారామ్దేవ్
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కూటమిపై నిరాధార వ్యాఖ్యలు - ప్రణీత్రెడ్డిపై కదిరి పట్టణ పీఎస్లో కేసు నమోదు
వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా ప్రధాన కార్యదర్శి ప్రణీత్రెడ్డిపై కదిరి పట్టణ పీఎస్లో కేసు నమోదు చేశారు. కూటమిపై నిరాధార వ్యాఖ్యలు చేశారన్న టీడీపీ నేతల ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేశారు.
ఉండవల్లి గుహల వద్ద యోగాంధ్ర కార్యక్రమం - హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు, యోగా గురువు బాబారామ్దేవ్
నేడు ఉండవల్లి గుహల వద్ద యోగాంధ్ర కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. యోగాంధ్రా కార్యక్రమానికిి సీఎం చంద్రబాబు, యోగా గురువు బాబారామ్దేవ్ హాజరుకానున్నారు.
పల్నాడు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
నేడు పల్నాడు జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. ఉదయం ఉండవల్లి నుంచి హెలికాప్టర్లో బయల్దేరనున్నారు. మధ్యాహ్నం చిలకలూరిపేట మం. లింగంగుంట్లకు చేరుకోనున్నారు. మధ్యాహ్నం అంగన్వాడీ కేంద్రాన్ని సీఎం సందర్శించనున్నారు. ప్రకృతి సేద్య క్షేత్రాన్ని పరిశీలించడంతో పాటు రైతులలో సీఎం ముఖాముఖి నిర్వహణ కార్యక్రమం జరగనుంది. అనంతరం ప్రజావేదిక సభలో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. అన్నదాత సుఖీభవ నిధులు విడుదల సీఎం చంద్రబాబు చేయనున్నారు. సాయంత్రం చిలకలూరిపేటలోని టీడీపీ కార్యకర్తలతో సీఎం సమావేశం కానున్నారు.
కాకినాడలో పవన్కల్యాణ్ పర్యటన - జనవాణి తరహాలో 'మాటామంతీ' కార్యక్రమం
నేడు కాకినాడలో ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటించనున్నారు. జనవాణి తరహాలో పవన్ కల్యాణ్ 'మాటామంతీ' కార్యక్రమం నిర్వహించనున్నారు. ప్రజల నుంచి నేరుగా అర్జీలు స్వీకరించనున్నారు.
ఉద్యోగుల శాశ్వత బదిలీ - తెలంగాణకు ఏపీ ప్రభుత్వం లేఖ
ఉద్యోగుల శాశ్వత బదిలీపై తెలంగాణకు ఏపీ ప్రభుత్వం లేఖ రాసింది. గతంలో తెలంగాణ వెళ్లేందుకు 1,943 మంది ఉద్యోగులకు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు. తుది ఆప్షన్లలో 891 మందే ఉన్నారని ఏపీ ప్రభుత్వం లేఖలో వివరించింది.
నేడు మాక్డ్రిల్ నిర్వహించనున్న ఎన్టీఏ
నీట్ యూజీ పరీక్ష దృష్ట్యా నేడు ఎన్టీఏ మాక్డ్రిల్ నిర్వహించనున్నారు. గత పరీక్ష వేళ సమస్యలను ముందుగానే గుర్తించి చర్యలు చేపట్టేందుకు ఎన్టీఏ ఏర్పాట్లు చేస్తోంది. దేశవ్యాప్తంగా అన్ని కేంద్రాల వద్ద కట్టుదిట్టమైన ఏర్పాట్లు చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు.
పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల
నేడు 23వ విడత పీఎం కిసాన్ నిధులు విడుదల. పశ్చిమ బెంగాల్ హుగ్లీ జిల్లా తారకేశ్వర్లో ప్రధాని నరేంద్రమోదీ నిధులు విడుదల చేయనున్నారు. 23వ విడత కింద ఒక్కో రైతు ఖాతాలో రూ.2 వేల చొప్పున జమ కానున్నాయి.