20-07-2026 Telangana News Today Live Updates :హైదరాబాద్: దోమలగూడలో ముగ్గురు బాలికల అదృశ్యం
20-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
హైదరాబాద్: దోమలగూడలో ముగ్గురు బాలికల అదృశ్యం
హైదరాబాద్: దోమలగూడలో ముగ్గురు బాలికలు అదృశ్యం కావడం కలకలం రేపింది. ఇంట్లో చెప్పకుండా స్నేహ, లలిత, లత బయటకు వెళ్లారు. హిమాయత్నగర్లో బాలికలు ఆటో ఎక్కినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. కాచిగూడ రైల్వేస్టేషన్ దగ్గర ఆటో దిగినట్లు సీసీటీవీలో నిర్ధారణతో ఛత్తీస్గఢ్కు చెందిన వలస కుటుంబాల బాలికలుగా గుర్తింపు చేశారు. తల్లిదండ్రుల ఫిర్యాదుతో దోమలగుడ పోలీసులు అదృశ్యం కేసు నమోదు చేశారు. బాలికల ఆచూకీ కోసం ప్రత్యేక పోలీస్ బృందాల గాలింపు చేశారు.
ఫిఫా ప్రపంచకప్-2026 విజేత స్పెయిన్
ఫిఫా ప్రపంచకప్-2026 విజేత స్పెయిన్. అర్జెంటీనాపై 1-0తో స్పెయిన్ ఫిఫా ప్రపంచకప్ గెలిచింది. ఫైనల్ మ్యాచ్లో ఏకైక గోల్ కొట్టి ఫెర్రాన్ టొర్రెస్ స్పెయిన్ను గెలిపించింది. 106వ నిమిషంలో స్పెయిన్ ఆటగాడు ఫెర్రాన్ టొర్రెస్ గోల్ కొట్టాడు.
ఫిఫా ప్రపంచకప్-2026లో అత్యధిక గోల్స్ కొట్టిన ఫ్రాన్స్ కెప్టెన్ క్లియాన్ ఎంబాపే
ఫిఫా ప్రపంచకప్-2026లో ఫ్రాన్స్ కెప్టెన్ క్లియాన్ ఎంబాపే అత్యధిక గోల్స్ కొట్టాడు. 10 గోల్స్తో గోల్డెన్ బూట్ ఫ్రాన్స్ స్టార్ స్ట్రైకర్ ఎంబాపే సొంతం చేసుకున్నాడు.
భారత్పై వన్డే సిరీస్ కైవసం చేసుకున్న ఇంగ్లాండ్
భారత్పై వన్డే సిరీస్ ఇంగ్లాండ్ కైవసం చేసుకుంది. లార్డ్స్ వన్డేలో భారత్పై 27 పరుగులు తేడాతో ఇంగ్లాండ్ విజయం సాధించింది. స్కోర్లు: ఇంగ్లాండ్ - 387/3, భారత్ - 360/7
ప్రారంభానికి సిద్ధమైన ప్రైవేటు సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమ
ప్రైవేటు సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమ ప్రారంభానికి సిద్ధమైంది. ఖమ్మం జిల్లా కొణిజర్ల మండలం అంజనాపురంలో గోద్రెజ్ ఆగ్రోవెట్ లిమిటెడ్ సంస్థ నిర్మాణం చేయనుంది. నేడు సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమను సీఎం రేవంత్రెడ్డి ప్రారంభించనున్నారు. రూ.300 కోట్ల పెట్టుబడితో సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమ ఏర్పాటైంది. సమీకృత ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమ ద్వారా 700 మంది వరకు ఉపాధి కలగనుంది. ఆయిల్పామ్ పరిశ్రమలో ఇప్పటికే నర్సరీ కార్యకలాపాలు మెుదలైయ్యాయి.
హైదరాబాద్లో నేడు ప్రారంభం కానున్న అల్పాదాయ వర్గాల హౌసింగ్ స్కీమ్
హైదరాబాద్లో నేడు అల్పాదాయ వర్గాల హౌసింగ్ స్కీమ్ ప్రారంభం కానునుంది. సచివాలయంలో ఉ. 11 గంటలకు ఎల్ఐజీ స్కీమ్ మంత్రులు పొంగులేటి, పొన్నం, శ్రీధర్బాబు, అజారుద్దీన్ ప్రారంభించనున్నారు. పథకం పేరు, విధివిధానాలు, అర్హతలు, దరఖాస్తుల ప్రక్రియపై నేడు ప్రకటన చేయనున్నారు.