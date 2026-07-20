20th July 2026 AP News Today Live Updates : నంద్యాలలో తప్పిపోయిన నాలుగేళ్ల చిన్నారి ఆచూకీ గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 20, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : July 20, 2026 at 8:13 AM IST
20th July 2026 AP News Today Live Updates : నంద్యాలలో తప్పిపోయిన నాలుగేళ్ల చిన్నారి ఆచూకీ గుర్తింపు. పొలాల్లో పడుకొని ఉన్న చిన్నారిని గుర్తించిన పోలీసులు.
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నంద్యాలలో తప్పిపోయిన నాలుగేళ్ల చిన్నారి ఆచూకీ గుర్తింపు
నంద్యాలలో తప్పిపోయిన నాలుగేళ్ల చిన్నారి ఆచూకీ లభించింది. పొలాల్లో పడుకొని ఉన్న చిన్నారిని పోలీసులు గుర్తించారు. చిన్నారిని తల్లి కల్యాణికి అప్పజెప్పారు. నంద్యాలలో నిన్న రాత్రి నుంచి ప్రణవి కనిపించకుండాపోయింది. ఎస్పీ సునీల్ షోరాన్ ఆధ్వర్యంలో రాత్రంతా గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. ఈరోజు ఉదయం చిన్నారిని గుర్తించిన పోలీసులు తల్లికి అప్పగించారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. ఆదివారం నాడు శ్రీవారిని 90,956 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా 33,046 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.05 కోట్లు వచ్చింది.
పాడేరు ఘాట్ రోడ్ వద్ద ప్రమాదం - ఇద్దరు మృతి
అల్లూరి జిల్లా పాడేరు ఘాట్ రోడ్ కోమలమ్మ పనుకు మలుపులో జరిగిన బొలెరో వ్యాన్ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. అనకాపల్లి జిల్లా రోలుగుంట మండలం గుర్రాలపాలెంనకు చెందిన రెండు వాహనాల్లో పాడేరు అమ్మవారి పాదాలు వద్ద పండుగ చేసుకున్నారు. ఆదివారం సాయంత్రం తిరిగి వెళ్తున్న సమయంలో ఘాటి మార్గంలో బ్రేకులు ఫెయిలై బొలెరో వ్యాన్ బోల్తా పడింది. ఒకరు చనిపోగా, పదిమందికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను మాడుగుల ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ మరొకరు మృతి చెందారు. మృతులు దివి చలపతిరావు, సూరిశెట్టి అప్పారావు గారు గుర్తించారు.