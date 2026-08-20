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20-08-2026 Telangana News Today Live Updates : సిద్దిపేట జిల్లాలో విషాదం - కారు బావిలో పడి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి

LIVE UPDATES OF TELANGANA
LIVE UPDATES OF TELANGANA (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : August 20, 2026 at 7:00 AM IST

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20-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:51 AM, 20 Aug 2026 (IST)

సిద్దిపేట జిల్లాలో విషాదం - కారు బావిలో పడి ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి

సిద్దిపేట జిల్లాలో విషాదం, అదుపుతప్పి కారు బావిలో పడింది. ఈ ఘటనలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందారు. భార్యభర్తలు భాగ్య, రాజు, ఇద్దరు చిన్నారులు చనిపోయారు. దుబ్బాక మండలం అప్పనపల్లిలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. మృతులు బల్వంతపూర్ గ్రామానికి చెందిన వారిగా గుర్తించారు. దుబ్బాక సీఐ, ఎస్‌ఐ, పోలీసు సిబ్బంది సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్రేన్ సహాయంతో మృతదేహాలను బావిలో నుంచి వెలికితీశారు. మృత దేహాలను పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు.

6:48 AM, 20 Aug 2026 (IST)

యూకే, అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లిన ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి

ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌రెడ్డి యూకే, అమెరికా పర్యటనకు వెళ్లారు. ఈనెల 30 వరకు యూకే, అమెరికాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన చేయనున్నారు. ఇవాళ ఉదయం లండన్‌లో ఆక్స్‌ఫర్డ్ వర్సిటీని సీఎం సందర్శించనున్నారు. వర్సిటీలోని బ్లావట్నిక్‌ స్కూల్‌ ఆఫ్ గవర్నమెంట్‌ను సందర్శించనున్నారు. సాయంత్రం ఎమిరేట్స్ స్టేడియంలో ఫుట్‌బాల్ ప్రజెంటేషన్‌లో పాల్గొననున్నారు.

6:46 AM, 20 Aug 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు

రాష్ట్రంలో ఇవాళ ఉరుములు, మెరుపులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఉత్తర తెలంగాణ జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వెల్లడించింది. ఇవాళ ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, కరీంనగర్, ఖమ్మం జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ఇవాళ నిజామాబాద్, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉన్నట్లు తెలిపింది. వాతావరణశాఖ పై జిల్లాలకు పసుపు రంగు హెచ్చరిక జారీ చేసింది

6:42 AM, 20 Aug 2026 (IST)

నేడు మహాబలిపురంలో దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి సమావేశం

నేడు మహాబలిపురంలో దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి సమావేశం నిర్వహిస్తున్నారు. ఇది కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా నేతృత్వంలో జరగనుంది. ఈ సమావేశానికి ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. వీరితో పాటు తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరి ప్రతినిధులు పాల్గొననున్నారు. సీఎంలు, సీనియర్‌ మంత్రులు, సీఎస్‌లు, ఎల్జీలు హాజరుకానున్నారు. రాష్ట్రాలు, కేంద్ర-రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న సమస్యలు, వివాదాల పరిష్కారంపై చర్చ జరగనుంది. ఏపీ విభజన చట్టంలోని వివిధ అంశాలపై చర్చించనున్నారు. కేంద్రం, రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయమే సమావేశం లక్ష్యమని కేంద్ర హోంశాఖ పేర్కొంది.

6:40 AM, 20 Aug 2026 (IST)

నేడు క్యూర్‌ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల అర్హుల జాబితా ఖరారు

నేడు క్యూర్‌ పరిధిలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల అర్హుల జాబితా ఖరారయ్యింది. ఈనెల 23 వరకు అభ్యంతరాలు తెలియజేయవచ్చునని హౌసింగ్‌బోర్డు వైస్‌ఛైర్మన్ తెలిపారు. ఈనెల 25న ఇందిరమ్మ ఇళ్ల అర్హుల తుది వివరాలు ప్రకటించనున్నారు. ఈనెల 27 నుంచి 31 వరకు లాటరీ ద్వారా లబ్ధిదారులకు ఇళ్లు కేటాయించనున్నారు.

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