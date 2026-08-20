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20th August 2026 News Today AP Live News Updates : సిద్దిపేట జిల్లాలో విషాదం, అదుపుతప్పి బావిలో పడిన కారు - నలుగురు మృతి

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AP LIVE NEWS UPDATES (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 20, 2026 at 7:09 AM IST

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20th August 2026 News Today AP Live News Updates : సిద్ధిపేట జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం - నలుగురు మృి

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7:06 AM, 20 Aug 2026 (IST)

సిద్దిపేట జిల్లాలో విషాదం, అదుపుతప్పి బావిలో పడిన కారు - నలుగురు మృతి

తెలంగాణలోని సిద్దిపేట జిల్లాలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. కారు అదుపు తప్పి బావిలో పడింది. ఈ ప్రమాదంలో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందారు. మృతుల్లో భార్యభర్తలు భాగ్య, రాజు, ఇద్దరు చిన్నారులు ఉన్నారు. సిద్దిపేట జిల్లా దుబ్బాక మండలం అప్పనపల్లిలో ఘటన చోటు చేసుకుంది. పోలీసులు బావిలో నుంచి నలుగురి మృతదేహాలు వెలికి తీశారు. దుబ్బాక ఆస్పత్రికి నలుగురి మృతదేహాలు తరలించారు.

6:49 AM, 20 Aug 2026 (IST)

పల్నాడు జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం, భార్యభర్తలు మృతి

పల్నాడు జిల్లాలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో భార్యభర్తలు మృతి చెందారు. వెల్లటూరు రోడ్డులోని హనుమాన్‌నగర్ వద్ద బైక్‌ను వెనుక నుంచి జీపు బలంగా ఢీకొట్టింది. ఘటనలో అక్కడికక్కడే ఇద్దరు మృతి చెందారు. మృతులు వల్లూరి రవి(58), సావిత్రి(55)గా గుర్తించారు. ఎమ్మెల్యే జీవీ ఆంజనేయులు ఇంట్లో సావిత్రి వంట మనిషిగా పనిచేస్తున్నారు.

6:48 AM, 20 Aug 2026 (IST)

నేటితో ముగియనున్న శాసనసభ, మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు

నేటితో శాసనసభ, మండలి వర్షాకాల సమావేశాలు ముగియనున్నాయి. ఇవాళ అసెంబ్లీలో సూపర్‌ సిక్స్ పథకాల అమలుపై చర్చించనున్నారు. కాగా అసెంబ్లీలో ఇప్పటికే పలు బిల్లులు ఆమోదం పొందాయి.

6:46 AM, 20 Aug 2026 (IST)

అసెంబ్లీలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాలు

అసెంబ్లీలో ఇవాళ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో విద్యసేవల నిలుపుదలపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. అలాగే నిరుద్యోగభృతి, తిరుపతిలో గృహనిర్మాణాల క్రమబద్దీకరణ, సమీకృత కలెక్టరేట్ కార్యాలయ సముదాయం, ప్రైవేట్ ఆస్పత్రుల్లో విద్యసేవల నిలుపుదలపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానం చెప్పనున్నారు. నిరుద్యోగభృతి, తిరుపతిలో గృహనిర్మాణాల క్రమబద్దీకరణ, సమీకృత కలెక్టరేట్ కార్యాలయ సముదాయం ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానం ఇస్తారు.

6:45 AM, 20 Aug 2026 (IST)

శాసనమండలిలో నేటి ప్రశ్నోత్తరాలు

శాసనమండలిలో ఇవాళ పీఎం విద్యాలక్ష్మి పథకం, గోదావరి పుష్కరాలకు నిధులపై ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానం ఇవ్వనున్నారు. కాపు కార్పొరేషన్‌కు నిధులు, విద్య హక్కు చట్టం, మహిళలకు ఆర్థికసాయం ప్రశ్నలకు మంత్రుల సమాధానం చెప్పనున్నారు.

6:43 AM, 20 Aug 2026 (IST)

అహోబిలం నల్లమల అడవిలో తప్పిపోయిన ఆరుగురు భక్తులు

నంద్యాల జిల్లా అహోబిలం నల్లమల అడవిలో ఆరుగురు భక్తులు తప్పిపోయారు. పది మంది భక్తులు పావన నరసింహస్వామి దర్శనానికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో నరసింహస్వామిని దర్శించుకుని తిరిగివస్తుండగా భక్తులు తప్పిపోయారు. తప్పిపోయినవారిలో ఐదుగురు మహిళలు, ఒక పురుషుడు ఉన్నారు. భక్తుల ఆచూకీ కోసం పోలీసులు, అటవీశాఖ సిబ్బంది గాలిస్తున్నారు. తప్పిపోయినవారంతా ప్రొద్దుటూరుకు చెందినవారుగా గుర్తించారు.

6:39 AM, 20 Aug 2026 (IST)

నేడు మహాబలిపురంలో దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి సమావేశం

నేడు మహాబలిపురంలో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్ షా నేతృత్వంలో దక్షిణ ప్రాంతీయ మండలి సమావేశం జరగనుంది. సమావేశానికి ఏపీ, తెలంగాణ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ, పుదుచ్చేరి రాష్ట్రాల ప్రతినిధులు హాజరుకానున్నారు. ఇందులో సీఎంలు, సీనియర్‌ మంత్రులు, సీఎస్‌లు, ఎల్జీలు పాల్గొననున్నారు. ఈ సందర్భంగా రూ.52,474 కోట్ల ప్రత్యేక ప్యాకేజీని సీఎం చంద్రబాబు కోరనున్నారు. రాష్ట్రాలు, కేంద్ర-రాష్ట్రాల మధ్య ఉన్న సమస్యలు, వివాదాల పరిష్కారంపై చర్చ జరగనుంది. ఏపీ విభజన చట్టంలోని వివిధ అంశాలపై ప్రతినిధులు చర్చించనున్నారు. కేంద్రం, రాష్ట్రాల మధ్య సమన్వయమే సమావేశం లక్ష్యమన్న కేంద్ర హోంశాఖ తెలిపింది.

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