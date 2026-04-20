20-04-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి పర్యటన

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 20, 2026 at 6:52 AM IST

Updated : April 20, 2026 at 7:05 AM IST

20-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

7:02 AM, 20 Apr 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: అత్తాపూర్‌లో సులేమాన్‌నగర్‌లో హత్యాయత్నం

  • హైదరాబాద్‌ అత్తాపూర్‌లో సులేమాన్‌నగర్‌లో హత్యాయత్నం జరిగింది. నిద్రిస్తున్న సమయంలో రెహానా అనే వ్యక్తిపై మరో వ్యక్తి హత్యాయత్నానికి యత్నించాడు. అతడు కత్తితో దాడి చేస్తున్న దృశ్యాలు సీసీటీవీలో రికార్డు అయ్యాయి. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే సంఘటన స్థలానికి చేరుకుని తీవ్రంగా గాయపడ్డ రెహనాను స్థానిక ఆసుపత్రికి తరలించారు. కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

6:57 AM, 20 Apr 2026 (IST)

నేడు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటన

  • నేడు జయశంకర్ భూపాలపల్లి జిల్లాలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం శ్రీకాళేశ్వర ముక్తేశ్వరస్వామిని దర్శించుకోనున్నారు. కాళేశ్వరం ఆలయ అభివృద్ధి పనులకు భూమిపూజ చేయనున్నారు. ఆపై కాళేశ్వరం ఆలయం నుంచి మేడిగడ్డకు చేరుకోనున్నారు. తదుపరి మేడిగడ్డ బ్యారేజీని పరిశీలించనున్నారు. తర్వాత అక్కడి అధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించి మీడియాతో మాట్లాడనున్నారు. మేడిగడ్డ కాటారం మండలం నస్తురపల్లిలో సభకు చేరుకోనున్నారు. బహిరంగ సభ వేదిక పైనుంచి సీఎం రేవంత్​రెడ్డి 'రైతు భరోసా' రెండో విడత నిధులను విడుదల చేయనున్నారు.

6:54 AM, 20 Apr 2026 (IST)

నేడు జగిత్యాల బహిరంగ సభకు హాజరుకానున్న కేసీఆర్‌

  • నేడు జగిత్యాల బహిరంగ సభకు మాజీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ హాజరుకానున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం 4:45కు ఎర్రవల్లి నుంచి జగిత్యాలకు బయలుదేరనున్నారు.
    జగిత్యాల కలెక్టర్ కార్యాలయం వద్ద హెలిప్యాడ్‌లో దిగనున్నారు. హెలిప్యాడ్ నుంచి జగిత్యాలలో బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యాలయానికి వెళ్లనున్నారు. బీఆర్​ఎస్​ నేతలంగా జగిత్యాల పార్టీ కార్యాలయంలో కేసీఆర్‌కు స్వాగతం పలకనున్నారు. అనంతరం హిందూ, ముస్లిం, క్రైస్తవుల సర్వమత ప్రార్థనలు చేయనున్నారు. తర్వాత ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ముఖ్య నేతలతో కేసీఆర్​ భేటీకానున్నారు. సాయంత్రం 6 గంటలకు పార్టీ కార్యాలయం నుంచి సభకు వెళ్లనున్నారు.

6:42 AM, 20 Apr 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో ఈ నెల 26 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం

  • రాష్ట్రంలో ఈనెల 26 వరకు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ పేర్కొంది. ఉపరితల ఆవర్తనం, క్యూములోనింబస్‌ మేఘాలతో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు చెబుతోంది. రాష్ట్రంలో పలు చోట్ల ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. ఇవాళ ఆదిలాబాద్‌, ఆసిఫాబాద్‌, మంచిర్యాల, కరీంనగర్‌ జిల్లాలకు వర్ష సూచనలు కనిసిస్తున్నట్లు పేర్కొంది. పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు, వికారాబాద్‌, సంగారెడ్డి, మెదక్‌, కామారెడ్డి జిల్లాలకు వర్ష సూచన ఉన్నట్లు వెల్లడించింది. వాతావరణశాఖ వర్షం కురిసే జిల్లాలకు ఎల్లో హెచ్చరికలు జారీ చేసింది. వర్షాలతో గరిష్ఠ ఉష్ణోగ్రతల్లో స్వల్ప మార్పు ఉండే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.
