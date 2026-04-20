20th April 2026 Today AP Live News Updates: పేదలతో కలిసి అల్పాహారం తీసుకున్న చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 20, 2026 at 7:48 AM IST

Updated : April 20, 2026 at 11:22 AM IST

20th April 2026 Today AP Live News Updates : సీఎం చంద్రబాబు పుట్టినరోజు సందర్భంగా నేడు అన్న క్యాంటీన్‌లో అల్పాహారం చేయనున్న సీఎం దంపతులు - తమిళనాడులో ఎన్డీఏ తరఫున నేడు, రేపు ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లనున్న సీఎం - మధ్యాహ్నం అమరావతి నుంచి కోయంబత్తూరు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు

11:15 AM, 20 Apr 2026 (IST)

పేదలతో కలిసి అల్పాహారం తీసుకున్న చంద్రబాబు, భువనేశ్వరి

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన జన్మదినోత్సవాన్ని పేదలతో కలిసి జరుపుకున్నారు. చంద్రబాబు 76వ పుట్టిన రోజు సందర్భంగా రాష్ట్రంలోని అన్న క్యాంటీన్లలో ఉచిత ఆహార వితరణకు భువనేశ్వరి రూ.76 లక్షలు విరాళం ఇచ్చిన నేపథ్యంలో విజయవాడ పటమటలోని అన్నక్యాంటీన్‌కు వెళ్లారు.

10 రూపాయలు ఇచ్చి సీఎం చంద్రబాబు రెండు టోకెన్లు తీసుకోబోగా ఇవాళ ఉచితమని నిర్వహకుడు చెప్పారు. చంద్రబాబు దంపతులు పేదలకు అల్పాహరం వడ్డించి, ఆ తర్వాత వారు కూడా సేవించారు. అన్న క్యాంటీన్లు ఎలా ఉన్నాయని అడిగి తీసుకున్నారు. ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల గురించీ ఆరా తీశారు.

10:02 AM, 20 Apr 2026 (IST)

నా ఆప్తమిత్రుడు చంద్రబాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు: ప్రధాని మోదీ

సీఎం చంద్రబాబుకు ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. "నా ఆప్తమిత్రుడు చంద్రబాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. చంద్రబాబు నాయకత్వంలో ఏపీ సరికొత్త శిఖరాలను అధిరోహిస్తోంది. ప్రజా సేవ కోసం చంద్రబాబుకు సంపూర్ణ ఆరోగ్యం కలగాలని కోరుకుంటున్నా" అని అన్నారు.

9:59 AM, 20 Apr 2026 (IST)

విజయనగరం జిల్లాలో నాటుబాంబు పేలుడు, తప్పిన ప్రాణనష్టం

విజయనగరం జిల్లాలో నాటుబాంబు పేలుడు కలకలం రేపింది. కాటకాపల్లి చెరువులో ఉపాధి హామీ పనిచేస్తుండగా నాటుబాంబు పేలింది. మట్టి పెకిలించే సమయంలో ఈ నాటుబాంబు పేలింది. బాంబులోని గాజుపెంకులు గుచ్చుకుని ముగ్గురు కూలీలకు గాయాలు అయ్యాయి. దీంతో పెందుర్తిలోని సీహెచ్‌సీకి క్షతగాత్రులను తరలించారు. ప్రాణనష్టం తప్పింది.

9:57 AM, 20 Apr 2026 (IST)

సీఎం చంద్రబాబుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపిన జగన్

సీఎం చంద్రబాబుకు జగన్ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. చంద్రబాబు నిండు నూరేళ్లు ఆరోగ్యంతో ఉండాలని కోరుకుంటున్న అని తెలిపారు. మరోవైపు చంద్రబాబు జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. మావయ్యకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు అని చెప్పారు. చంద్రబాబు నిండైన ఆరోగ్యం, సంతోషం, బలంతో ఉండాలన్నారు. ప్రజాసేవలో అదే దార్శనికత, అంకితభావంతో చంద్రబాబు పనిచేయాలి తెలిపారు. ఏపీ అభివృద్ధి, ఆత్మగౌరవంతో చంద్రబాబు నాయకత్వం కొనసాగాలని ఆకాంక్షించారు.

9:56 AM, 20 Apr 2026 (IST)

సామాజిక మాధ్యమంలో ట్రెండింగ్‌లో చంద్రబాబు పుట్టినరోజు హ్యాష్‌ట్యాగ్‌

సామాజిక మాధ్యమంలో ట్రెండింగ్‌లో చంద్రబాబు పుట్టినరోజు హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ కొనసాగుతుంది. సోషల్‌ మీడియాలో #HBDOneAndOnlyCBN హ్యాష్‌ట్యాగ్‌కు విశేష స్పందన వస్తోంది. ఎక్స్‌లో అగ్రస్థానంలో #HBDOneAndOnlyCBN హ్యాష్‌ట్యాగ్‌ కొనసాగుతుంది.

7:41 AM, 20 Apr 2026 (IST)

ఆరేళ్ల బాలికపై ఒడిశా కార్మికుడి అత్యాచారయత్నం

పల్నాడు జిల్లాలో ఆరేళ్ల బాలికపై ఒడిశా కార్మికుడి అత్యాచారయత్నం చేశాడు. నిందితుడు ప్రసాద్‌కు కార్మికులు దేహశుద్ధి చేసి కాల్చి వాతలు పెట్టారు. నిందితుడిపై పోలీసులు పోక్సో కేసు నమోదు చేశారు.

7:39 AM, 20 Apr 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి ప్రస్తుతం 6 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులు 8 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 76,406 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.45 కోట్లు వచ్చింది. అలాగే నిన్న శ్రీవారికి 28,463 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

7:38 AM, 20 Apr 2026 (IST)

నేడు అన్న క్యాంటీన్‌లో అల్పాహారం చేయనున్న సీఎం దంపతులు

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు విజయవాడ నగరంలోని పటమట అన్న క్యాంటీన్‌లో అల్పాహారం తీసుకోనున్నారు. చంద్రబాబు 76వ జన్మదినం సందర్భంగా ఆయన సతీమణి భువనేశ్వరి అన్న క్యాంటీన్‌ల ఒక రోజు ఖర్చు కోసం 76 లక్షల రూపాయలు విరాళంగా ఇచ్చారు. ఈ విరాళం ద్వారా రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 269 అన్న క్యాంటీన్లలో ఇవాళ 3 పూటలా ఉచితంగా ఆహారం అందించనున్నారు. ఈ సందర్భంగా సీఎం చంద్రబాబు కూడా సతీమణి భువనేశ్వరితో కలిసి పటమట హైస్కూల్‌ రోడ్డులో రైతుబజార్‌ వద్దనున్న అన్న క్యాంటీన్‌లో అల్పాహారం చేయనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా అన్ని అన్న క్యాంటీన్లలో జరిగే అన్నదాన కార్యక్రమంలో ఆయా ప్రాంతాల MLAలు, ఎంపీలు, మంత్రులు భాగస్వాములు కానున్నారు.

7:36 AM, 20 Apr 2026 (IST)

తమిళనాడులో ఎన్డీఏ తరఫున నేడు, రేపు ఎన్నికల ప్రచారానికి వెళ్లనున్న సీఎం

ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేటి నుంచి రెండు రోజులపాటు తమిళనాడులో పర్యటించనున్నారు. తమిళనాడులో ఎన్నికల నేపథ్యంలో NDA భాగస్వామ్య పక్షాల తరఫున ఆయన ప్రచారంలో పాల్గొననున్నారు. తమిళనాడులోని కోయంబత్తూరు, హోసూరు, తళ్లి, ఆవడి, మధురైలలో NDA అభ్యర్థుల తరఫున ప్రచారం నిర్వహించనున్నారు.

సీఎం చంద్రబాబు ఉదయం అమరావతి నుంచి బయల్దేరి కోయంబత్తూరు వెళ్లనున్నారు. మధ్యాహ్నం ఒంటి గంటకు కోయంబత్తూరులో ఎన్నికల ప్రచార సభలో పాల్గొంటారు. తర్వాత హోసూరు నుంచి తళ్లి చేరుకొని సాయంత్రం ప్రచార ర్యాలీకి హాజరవుతారు. రాత్రికి చెన్నై చేరుకొని ఆవడిలో రోడ్‌షోలో పాల్గొని NDA అభ్యర్థుల తరఫున ప్రచారం చేయనున్నారు. రాత్రికి అక్కడే బసచేస్తారు. 21వ తేదీ ఉదయం చెన్నై నుంచి బయల్దేరి మధురై చేరుకుంటారు. మధురై సమీపంలోని సాత్తూర్‌లో మధ్యాహ్నం వివిధ సామాజికవర్గాల నేతలతో సమావేశం నిర్వహిస్తారు. అనంతరం సాత్తూర్‌లోనే NDA అభ్యర్థి తరఫున ఎన్నికల ప్రచారంలో పాల్గొంటారు. బుధవారం సాయంత్రం చంద్రబాబు మధురై నుంచి హైదరాబాద్‌కు వెళ్తారు.

