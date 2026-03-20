20 march 2026 andhrapradesh news today live updates: పోలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 20, 2026 at 6:55 AM IST

Updated : March 20, 2026 at 8:54 AM IST

20 march 2026 andhrapradesh news today live updates: వచ్చిన దారిలోనే వెనక్కి ప్రయాణిస్తున్న పెద్దపులి

8:54 AM, 20 Mar 2026 (IST)

పోలవరం జిల్లా వీరభద్రపురం పరిసరాల్లో పెద్దపులి సంచారం

  • పోలవరం జిల్లా వీరభద్రపురం పరిసరాల్లో పెద్దపులి సంచారం
  • వచ్చిన దారిలోనే వెనక్కి ప్రయాణిస్తున్న పెద్దపులి
  • రాజవొమ్మంగి నుంచి అడ్డతీగల మం. వీరభద్రపురం పరిసరాల్లోకి పెద్దపులి
  • కొనలోవ, గొండోలు, గవరయ్యపేట పరిసరాల ప్రజలకు అప్రమత్తత సూచనలు
  • మళ్లీ ఏలేరు జలాశయం పరివాహక ప్రాంతానికి చేరే అవకాశం ఉందని అధికారుల అంచనా
  • అడ్డతీగల మండలం తిమ్మాపురం, డి.కృష్ణవరంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి
  • పోలవరం జిల్లా డీఎఫ్‌వో శివకుమార్, అడ్డతీగల సబ్ డీఎఫ్‌వో సుబ్బారెడ్డి పర్యవేక్షణలో నిఘా
  • హనుమాన్, ట్రాంక్విలైజింగ్ బృందాల నిరంతర పర్యవేక్షణ

8:53 AM, 20 Mar 2026 (IST)

శ్రీశైలంలో చివరి రోజుకు చేరుకున్న ఉగాది మహోత్సవాలు

  • శ్రీశైలంలో చివరి రోజుకు చేరుకున్న ఉగాది మహోత్సవాలు
  • శ్రీశైలం: ఉదయం 8.45 గంటలకు ఉత్సవాలకు పూర్ణాహుతి
  • ఆలయ పుష్కరిణి వద్ద చండీశ్వరునికి అవభృధ, త్రిశూల స్నానం, వసంతోత్సవం
  • శ్రీశైలం: రాత్రి 7 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు అశ్వవాహనసేవ
  • శ్రీశైలం: రాత్రి 7 గం.కు నిజరూప అలంకారంలో భ్రమరాంబ దర్శనం

8:53 AM, 20 Mar 2026 (IST)

తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి

  • తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి
  • ఉగాది సందర్భంగా వేంకటేశుని ఆశీస్సుల కోసం వచ్చాను: కేంద్రమంత్రి కిషన్‌రెడ్డి
  • ప్రపంచమంతా యుద్ధభూమిలో ఉంటే భారతదేశం సేఫ్ జోన్‌లో ఉంది: కిషన్‌రెడ్డి
  • ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో ఆధ్యాత్మికత, శాంతి, అభివృద్ధి నడుస్తోంది: కిషన్‌రెడ్డి

8:53 AM, 20 Mar 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో నిండిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు
  • కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్‌లో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 57,272 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.37 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 23,842 మంది భక్తులు

8:53 AM, 20 Mar 2026 (IST)

శ్రీవారి దర్శనార్థం నేడు తిరుమలకు సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం

  • శ్రీవారి దర్శనార్థం నేడు తిరుమలకు సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం
  • సాయంత్రం తిరుమల చేరుకోనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
  • రాత్రికి గాయత్రీ నిలయం అతిథిగృహంలో బస చేయనున్న సీఎం
  • రేపు ఉదయం కుటుంబసభ్యులతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్న సీఎం
  • మనవడు దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా రేపు ఒక్కరోజు అన్నవితరణకు విరాళం
  • ఒక్కరోజుకు అయ్యే ఖర్చు రూ.44 లక్షలను ఎస్వీ అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు విరాళం
  • అన్నప్రసాద కేంద్రంలో భక్తులకు అన్నవితరణ చేయనున్న సీఎం కుటుంబం
  • రేపు ఉ. 10 గం.కు ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రాన్ని సందర్శించనున్న సీఎం
  • రేపు ఉదయం 10.45 గం.కు టీటీడీ వాటర్, ఫుడ్ అనాలసిస్ ల్యాబ్‌ ప్రారంభం
  • స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
  • రేపు ఉదయం 11.30 గంటలకు తిరుమల నుంచి సీఎం తిరుగుపయనం
  • సీఎం పర్యటన సందర్భంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసిన పోలీసు శాఖ‌, టీటీడీ

6:53 AM, 20 Mar 2026 (IST)

రానున్న మూడు రోజులు రాష్ట్రంలో వర్షాలు

  • రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజులు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలు
  • ద్రోణి ప్రభావంతో వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయన్న విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అధికారులు
  • కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం
  • కృష్ణా, గుంటూరు , బాపట్ల జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం
  • ఇవాళ, రేపు ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం

6:52 AM, 20 Mar 2026 (IST)

6:51 AM, 20 Mar 2026 (IST)

21 న రంజాన్ సెలవు ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం

  • ఈ నెల 21 న రంజాన్ సెలవు ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
  • ఈ నెల 20కి బదులుగా 21 కి సెలవు మార్పు
  • ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయిప్రసాద్
