20 march 2026 andhrapradesh news today live updates: పోలవరం జిల్లాలో పెద్దపులి సంచారం
20 march 2026 andhrapradesh news today live updates: వచ్చిన దారిలోనే వెనక్కి ప్రయాణిస్తున్న పెద్దపులి
పోలవరం జిల్లా వీరభద్రపురం పరిసరాల్లో పెద్దపులి సంచారం
- వచ్చిన దారిలోనే వెనక్కి ప్రయాణిస్తున్న పెద్దపులి
- రాజవొమ్మంగి నుంచి అడ్డతీగల మం. వీరభద్రపురం పరిసరాల్లోకి పెద్దపులి
- కొనలోవ, గొండోలు, గవరయ్యపేట పరిసరాల ప్రజలకు అప్రమత్తత సూచనలు
- మళ్లీ ఏలేరు జలాశయం పరివాహక ప్రాంతానికి చేరే అవకాశం ఉందని అధికారుల అంచనా
- అడ్డతీగల మండలం తిమ్మాపురం, డి.కృష్ణవరంలోనూ జాగ్రత్తగా ఉండాలని విజ్ఞప్తి
- పోలవరం జిల్లా డీఎఫ్వో శివకుమార్, అడ్డతీగల సబ్ డీఎఫ్వో సుబ్బారెడ్డి పర్యవేక్షణలో నిఘా
- హనుమాన్, ట్రాంక్విలైజింగ్ బృందాల నిరంతర పర్యవేక్షణ
శ్రీశైలంలో చివరి రోజుకు చేరుకున్న ఉగాది మహోత్సవాలు
- శ్రీశైలం: ఉదయం 8.45 గంటలకు ఉత్సవాలకు పూర్ణాహుతి
- ఆలయ పుష్కరిణి వద్ద చండీశ్వరునికి అవభృధ, త్రిశూల స్నానం, వసంతోత్సవం
- శ్రీశైలం: రాత్రి 7 గంటలకు స్వామి, అమ్మవార్లకు అశ్వవాహనసేవ
- శ్రీశైలం: రాత్రి 7 గం.కు నిజరూప అలంకారంలో భ్రమరాంబ దర్శనం
తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి
- ఉగాది సందర్భంగా వేంకటేశుని ఆశీస్సుల కోసం వచ్చాను: కేంద్రమంత్రి కిషన్రెడ్డి
- ప్రపంచమంతా యుద్ధభూమిలో ఉంటే భారతదేశం సేఫ్ జోన్లో ఉంది: కిషన్రెడ్డి
- ప్రధాని మోదీ నాయకత్వంలో ఆధ్యాత్మికత, శాంతి, అభివృద్ధి నడుస్తోంది: కిషన్రెడ్డి
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో నిండిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు
- కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్లో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 57,272 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.37 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 23,842 మంది భక్తులు
శ్రీవారి దర్శనార్థం నేడు తిరుమలకు సీఎం చంద్రబాబు కుటుంబం
- సాయంత్రం తిరుమల చేరుకోనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
- రాత్రికి గాయత్రీ నిలయం అతిథిగృహంలో బస చేయనున్న సీఎం
- రేపు ఉదయం కుటుంబసభ్యులతో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్న సీఎం
- మనవడు దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా రేపు ఒక్కరోజు అన్నవితరణకు విరాళం
- ఒక్కరోజుకు అయ్యే ఖర్చు రూ.44 లక్షలను ఎస్వీ అన్నప్రసాదం ట్రస్టుకు విరాళం
- అన్నప్రసాద కేంద్రంలో భక్తులకు అన్నవితరణ చేయనున్న సీఎం కుటుంబం
- రేపు ఉ. 10 గం.కు ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ కేంద్రాన్ని సందర్శించనున్న సీఎం
- రేపు ఉదయం 10.45 గం.కు టీటీడీ వాటర్, ఫుడ్ అనాలసిస్ ల్యాబ్ ప్రారంభం
- స్టేట్ ఫుడ్ ల్యాబ్ను ప్రారంభించనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
- రేపు ఉదయం 11.30 గంటలకు తిరుమల నుంచి సీఎం తిరుగుపయనం
- సీఎం పర్యటన సందర్భంగా భద్రతా ఏర్పాట్లు చేసిన పోలీసు శాఖ, టీటీడీ
రానున్న మూడు రోజులు రాష్ట్రంలో వర్షాలు
- రాష్ట్రంలో రానున్న మూడు రోజులు పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశాలు
- ద్రోణి ప్రభావంతో వర్షాలు పడే అవకాశాలు ఉన్నాయన్న విపత్తు నిర్వహణ శాఖ అధికారులు
- కోనసీమ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో వర్షాలు పడే అవకాశం
- కృష్ణా, గుంటూరు , బాపట్ల జిల్లాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం
- ఇవాళ, రేపు ఉత్తరాంధ్ర, కోస్తా జిల్లాల్లో పిడుగులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం
నేడు తిరుమలలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
- మనవడు నారా దేవాన్ష్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా శ్రీవారికి మొక్కులు
- రేపు కుటుంబసమేతంగా శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్న చంద్రబాబు
- దేవాన్ష్, నారా భునేశ్వరి, లోకేశ్, బ్రాహ్మణితో కలిసి శ్రీవారిని దర్శించుకోనున్న చంద్రబాబు
- తిరుమల: అన్నప్రసాద కేంద్రంలో భక్తులకు అన్నదానం చేయనున్న చంద్రబాబు
- ఇప్పటికే అన్నప్రసాద కేంద్రానికి దేవాన్ష్ పేరుతో రూ.44 లక్షల విరాళం అందజేత
- అనంతరం తిరుమలలో పలు అభివృద్ధి కార్యాక్రమాలు ప్రారంభించనున్న సీఎం
- తిరుమల అభివృద్ధిపై అధికారులతో సమీక్షించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
21 న రంజాన్ సెలవు ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
- ఈ నెల 21 న రంజాన్ సెలవు ప్రకటించిన రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
- ఈ నెల 20కి బదులుగా 21 కి సెలవు మార్పు
- ఈ మేరకు ఆదేశాలు జారీ చేసిన ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి జి. సాయిప్రసాద్
