ETV Bharat / state

20-02-2026 AndhraPradesh News Today Live: ఏఐ ఇంపాక్ట్‌ సమ్మిట్‌లో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు

20-02-2026 AndhraPradesh News Today Live
20-02-2026 AndhraPradesh News Today Live (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 20, 2026 at 7:26 AM IST

|

Updated : February 20, 2026 at 8:31 AM IST

Choose ETV Bharat

20-02-2026 AndhraPradesh News Today Live: ఏఐ ఇంపాక్ట్‌ సమ్మిట్‌లో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు

LIVE FEED

8:31 AM, 20 Feb 2026 (IST)

అనంతపురం జిల్లా గుత్తిలో రైలు ప్రయాణికురాలి నగలు దోపిడీ

  • అనంతపురం జిల్లా గుత్తిలో రైలు ప్రయాణికురాలి నగలు దోపిడీ
  • మైసూర్ నుంచి కాచిగూడకు వెళ్తున్న రైలులో దోపిడీ ఘటన
  • రైలు కిటికీ పక్కన కూర్చున్న అరుణ మెడలో నగలు లాక్కెళ్లిన దొంగ
  • అనంతపురం నుంచి కాచిగూడ వెళ్తున్న ప్రయాణికురాలు అరుణ
  • కర్నూలులో జీఆర్‌పీ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసిన బాధితురాలు అరుణ

8:30 AM, 20 Feb 2026 (IST)

టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం

  • తిరుమల: టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 12 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి కృష్ణతేజ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల:నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 57,682 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 3.65 కోట్ల రూపాయలు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 27,020 మంది భక్తులు

7:01 AM, 20 Feb 2026 (IST)

ఏపీని సాంకేతిక హబ్‌గా తీర్చిదిద్దేలా పారిశ్రామికవేత్తలతో భేటీ కానున్న సీఎం

  • దిల్లీ: ఇండియా ఏఐ ఇంపాక్ట్ సమ్మిట్ 2026కు నేడు హాజరుకానున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • ఏపీని సాంకేతిక హబ్‌గా తీర్చిదిద్దేలా పారిశ్రామికవేత్తలతో భేటీ కానున్న సీఎం
  • పలు సంస్థలతో ఒప్పందాలు చేసుకోనున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • 'ఏఐ యాక్సిలరేటర్స్‌, ఫ్యూయలింగ్‌ ఇండియాస్‌ ఎకనామిక్‌ గ్రోత్‌' పై మాట్లాడనున్న సీఎం
  • అసోం సీఎం, కేంద్రమంత్రి జితిన్‌ ప్రసాద, టీసీఎస్‌ ప్రతినిధులతో కలిసి పాల్గొననున్న సీఎం
  • ఏఐ, క్వాంటమ్‌ టెక్నాలజీ, సైబర్‌ సెక్యూరిటీ అంశాలపై మాట్లాడనున్న సీఎం
  • ఏఐ మౌలిక సదుపాయాలు, క్వాంటం నైపుణ్యాభివృద్ధికి సంబంధించి 7 ఒప్పందాలు
  • ఐబీఎం, యూఎన్ఐసీసీ, ఐఐటీ మద్రాస్, వైసర్ తదితర సంస్థలతో జరగనున్న ఒప్పందాలు
  • సీఎం చంద్రబాబు సమక్షంలో 7 ఒప్పందాలు చేసుకోనున్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం
  • కృత్రిమ మేధస్సు ద్వారా పోటీతత్వం అంశంపై సమావేశంలో పాల్గొననున్న సీఎం
  • అశ్వినీ వైష్ణవ్, డబ్ల్యూఈఎఫ్‌ సీఈవో బోర్గే బ్రెండేతో కలిసి సమావేశానికి సీఎం
  • యునైటెడ్ కింగ్డమ్ ప్రతినిధి బృందంతో భేటీకానున్న సీఎం చంద్రబాబు
  • అరాంకో, అడోబ్, ఆటో డెస్క్ కంపెనీల ఎండీ, సీఈవోలతోనూ భేటీకానున్న సీఎం
  • 10 లక్షల మందికి నైపుణ్య కల్పించేలా ఐబీఎంతో ఒప్పందం చేసుకోనున్న సీఎం
  • క్వాంటమ్‌ ఏఐ సెంటర్‌ ఆఫ్‌ ఎక్స్‌లెన్స్‌ కేంద్రం ఏర్పాటుకు యూనిసిస్‌ సంస్థతో ఒప్పందం
  • రాష్ట్రంలో క్వాంటమ్‌ ఏఐ వర్సిటీ ఏర్పాటుకు ఎన్‌ఐఈఎల్ఐటీతో ఎంవోయూ
  • ఆర్టిఫిషియల్‌ ఇంటెలిజెన్స్‌ ట్యూటర్‌ ఏర్పాటుకు ఐఐటీ మద్రాస్‌తో ఒప్పందం
  • ఎన్విడియా భాగస్వామ్యంతో ఏపీలో ఏఐ లివింగ్ ల్యాబ్స్ ఏర్పాటుపై ప్రకటన చేయనున్న సీఎం
  • వరల్డ్‌ ఎకనామిక్‌ ఫోరం నిర్వహించే రౌండ్‌ టేబుల్‌ సమావేశంలో పాల్గొనున్న సీఎం
  • అనంతరం యూకే ప్రతినిధులతో సమావేశం కానున్న సీఎం చంద్రబాబు

7:01 AM, 20 Feb 2026 (IST)

అసెంబ్లీలో శాఖల వారీగా బడ్జెట్‌ పద్దులపై చర్చ

  • అసెంబ్లీలో నేటి నుంచి శాఖల వారీగా బడ్జెట్‌ పద్దులపై చర్చ, ఆమోదం
  • నేడు విపత్తు నిర్వహణ, రెవెన్యూ, ఇంధన, న్యాయ శాఖల పద్దులపై అసెంబ్లీలో చర్చ
  • మండలిలోనూ బడ్జెట్‌ ప్రసంగంపై చర్చకు సమాధానం ఇవ్వనున్న ఆర్థికమంత్రి
  • అసెంబ్లీ ఆమోదించిన 7 బిల్లులు నేడు మండలిలో ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం

6:59 AM, 20 Feb 2026 (IST)

స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

  • స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో బీసీ రిజర్వేషన్ల ఖరారుకు ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
  • స్థానిక సంస్థల్లో బీసీలకు 34 శాతం రిజర్వేషన్ల అమలుకు వీలుగా ప్రత్యేక చర్యలు
  • బీసీల జనాభా, వెనుకబాటుతనం అధ్యయనానికి డెడికేటెడ్ కమిషన్‌ నియామకం
  • విశ్రాంత ఐఎఎస్ రాజీవ్ రంజన్ మిశ్రా నేతృత్వంలో డెడికేటెడ్ కమిషన్
  • కమిటీకి సెక్రటరీగా ఉంటూ సహకారం అందించనున్న బీసీ సంక్షేమ శాఖ అదనపు డైరెక్టర్ చంద్రశేఖరరాజు
  • రాష్ట్రవ్యాప్తంగా బీసీల జనాభా, వెనుకబాటుతనాన్ని అధ్యయనం చేయనున్న డెడికేషన్ కమిషన్
  • స్థానిక సంస్థల వారీగా రిజర్వేషన్ల నిష్పత్తిని నిర్ణయించేందుకు డెడికేషన్ కమిషన్ నియామకం
  • వేర్వేరు సంస్థలు, వ్యక్తుల సహాయం, సమాచారం, గణాంకాలు తీసుకోవచ్చన్న ప్రభుత్వం
  • అవసరమైన సమాచారం లేదా గణాంకాలు పొందేందుకు వీలు కల్పించిన ప్రభుత్వం
  • కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వ కార్యాలయాల నుంచి గణాంకాలు తీసుకోవచ్చని ఆదేశాలు
  • 45 రోజుల్లో అధ్యయన నివేదికను సమర్పించాలని స్పష్టం చేసిన ప్రభుత్వం
Last Updated : February 20, 2026 at 8:31 AM IST

TAGGED:

ANDHRA PRADESH NEWS
TODAY TELUGU BREAKING NEWS
ETV BHARAT LATES NEWS
ANDHRA PRADESH TOP NEWS
AP LIVE NEWS UPDATES TODAY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.