Published : February 20, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : February 20, 2026 at 7:56 AM IST
20-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
నేడు నిజామాబాద్లో పీసీసీ చీఫ్ మహేష్గౌడ్, మంత్రి కోమటిరెడ్డి పర్యటన
- నేడు నిజామాబాద్లో పీసీసీ చీఫ్ మహేష్గౌడ్, మంత్రి కోమటిరెడ్డి పర్యటన(Nizamabad Mayor)
- నిజామాబాద్ మేయర్ ఉమారాణి బాధ్యతల స్వీకరణ కార్యక్రమానికి హాజరు
- మేయర్ బాధ్యతల స్వీకరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న కోమటిరెడ్డి, మహేష్గౌడ్
- కామారెడ్డి జిల్లాలో మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు పర్యటన
- పాల్వంచలో ఆయిల్ పామ్ మొక్కల ప్లాంటేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న తుమ్మల
బాలాపూర్లో ముగ్గురు వ్యక్తులపై దాడి
- హైదరాబాద్: బాలాపూర్లో ముగ్గురు వ్యక్తులపై దాడి
- ముగ్గురిపై కర్రలు, ఇనుప రాడ్లతో దాడి చేసిన 20 మంది దుండగులు
- హైదరాబాద్: ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు
యాదగిరిగుట్టలో మూడోరోజు కొనసాగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు(Brahmotsavam)
- యాదగిరిగుట్టలో మూడోరోజు కొనసాగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు(Yadagirigutta)
- ఉదయం స్వామివారికి మత్స్యావతార అలంకార సేవ, వేదపారాయణం
- యాదగిరిగుట్ట: రాత్రి 7గంటలకు స్వామివారికి శేషవాహన సేవ
టీ20 ప్రపంచకప్: నేడు ఆస్ట్రేలియా, ఒమన్ మధ్య మ్యాచ్
- టీ20 ప్రపంచకప్: నేడు ఆస్ట్రేలియా, ఒమన్ మధ్య మ్యాచ్(T20 World Cup)
- పల్లెకెలెలో రాత్రి 7 గంటలకు ఆస్ట్రేలియా, ఒమన్ మ్యాచ్
వలసదారుల కట్టడికి కెనడా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
- వలసదారుల కట్టడికి కెనడా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
- శాశ్వత నివాస వలసదారుల సంఖ్యను పరిమితం చేస్తూ కెనడా నిర్ణయం
- ప్రతిభావంతులకు ఎక్కువగా ప్రవేశం కల్పించేలా నిబంధనల్లో కెనడా మార్పులు
- పరిశోధకులు, వైద్యులు, పైలట్ల కోసం ఎక్స్ప్రెస్ ఎంట్రీ
- నైపుణ్య కార్మికుల ఇమ్మిగ్రేషన్ దరఖాస్తులను పరిశీలించేందుకు ఏర్పాటు
- ప్రతిభావంతులు 6నెలలు, అంతకంటే తక్కువ వ్యవధిలోనే శాశ్వత నివాసం పొందేలా ఏర్పాట్లు
ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాలో సైన్యాన్ని మోహరిస్తున్నామన్న ట్రంప్
- అణు కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఇరాన్ తప్పనిసరిగా ఒప్పందం చేసుకోవాల్సిందే: ట్రంప్ (Trump)
- లేదంటే పరిస్థితులు మరింత దిగజారుతాయని ఇరాన్కు ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరికలు
- ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాలో సైన్యాన్ని మోహరిస్తున్నామన్న ట్రంప్
- ఒప్పందం చేసుకోలేదంటే మరింత ముందుకు వెళ్తాం: ట్రంప్
- 10 రోజుల్లో దాని ఫలితాన్ని మీరే చూస్తారని ఇరాన్ను ఉద్దేశించి ట్రంప్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు
'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్
- 'బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్(Board of Peace)
- గాజా పునరుద్ధరణకు కట్టుబడి ఉన్నామన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్
- గాజా పునరుద్ధరణకు తొమ్మిది సభ్య దేశాలు అంగీకరించాయి: ట్రంప్
- రూ.63వేల కోట్ల ప్యాకేజీ ఇచ్చేందుకు నిబద్ధతతో ఉన్నాం: ట్రంప్
- అమెరికా కూడా బోర్డ్ ఆఫ్ పీస్కు 10బి. డాలర్లు ఇస్తుందని ట్రంప్ హామీ
