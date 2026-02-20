ETV Bharat / state

20-02-2026 Telangana News Today Live : నేడు నిజామాబాద్‌లో పీసీసీ చీఫ్ మహేష్‌గౌడ్‌, మంత్రి కోమటిరెడ్డి పర్యటన

Published : February 20, 2026 at 7:00 AM IST

Updated : February 20, 2026 at 7:56 AM IST

20-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

7:55 AM, 20 Feb 2026 (IST)

నేడు నిజామాబాద్‌లో పీసీసీ చీఫ్ మహేష్‌గౌడ్‌, మంత్రి కోమటిరెడ్డి పర్యటన

  • నేడు నిజామాబాద్‌లో పీసీసీ చీఫ్ మహేష్‌గౌడ్‌, మంత్రి కోమటిరెడ్డి పర్యటన(Nizamabad Mayor)
  • నిజామాబాద్ మేయర్ ఉమారాణి బాధ్యతల స్వీకరణ కార్యక్రమానికి హాజరు
  • మేయర్‌ బాధ్యతల స్వీకరణ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న కోమటిరెడ్డి, మహేష్‌గౌడ్‌
  • కామారెడ్డి జిల్లాలో మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు పర్యటన
  • పాల్వంచలో ఆయిల్ పామ్ మొక్కల ప్లాంటేషన్ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్న తుమ్మల

7:54 AM, 20 Feb 2026 (IST)

బాలాపూర్‌లో ముగ్గురు వ్యక్తులపై దాడి

  • హైదరాబాద్: బాలాపూర్‌లో ముగ్గురు వ్యక్తులపై దాడి
  • ముగ్గురిపై కర్రలు, ఇనుప రాడ్లతో దాడి చేసిన 20 మంది దుండగులు
  • హైదరాబాద్: ముగ్గురికి తీవ్రగాయాలు, ఆస్పత్రికి తరలింపు

6:38 AM, 20 Feb 2026 (IST)

యాదగిరిగుట్టలో మూడోరోజు కొనసాగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు(Brahmotsavam)

  • యాదగిరిగుట్టలో మూడోరోజు కొనసాగుతున్న వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు(Yadagirigutta)
  • ఉదయం స్వామివారికి మత్స్యావతార అలంకార సేవ, వేదపారాయణం
  • యాదగిరిగుట్ట: రాత్రి 7గంటలకు స్వామివారికి శేషవాహన సేవ

6:38 AM, 20 Feb 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్‌: నేడు ఆస్ట్రేలియా, ఒమన్ మధ్య మ్యాచ్

  • టీ20 ప్రపంచకప్‌: నేడు ఆస్ట్రేలియా, ఒమన్ మధ్య మ్యాచ్(T20 World Cup)
  • పల్లెకెలెలో రాత్రి 7 గంటలకు ఆస్ట్రేలియా, ఒమన్ మ్యాచ్

6:37 AM, 20 Feb 2026 (IST)

వలసదారుల కట్టడికి కెనడా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం

  • వలసదారుల కట్టడికి కెనడా ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం
  • శాశ్వత నివాస వలసదారుల సంఖ్యను పరిమితం చేస్తూ కెనడా నిర్ణయం
  • ప్రతిభావంతులకు ఎక్కువగా ప్రవేశం కల్పించేలా నిబంధనల్లో కెనడా మార్పులు
  • పరిశోధకులు, వైద్యులు, పైలట్ల కోసం ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎంట్రీ
  • నైపుణ్య కార్మికుల ఇమ్మిగ్రేషన్ దరఖాస్తులను పరిశీలించేందుకు ఏర్పాటు
  • ప్రతిభావంతులు 6నెలలు, అంతకంటే తక్కువ వ్యవధిలోనే శాశ్వత నివాసం పొందేలా ఏర్పాట్లు

6:37 AM, 20 Feb 2026 (IST)

ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాలో సైన్యాన్ని మోహరిస్తున్నామన్న ట్రంప్

  • అణు కార్యక్రమానికి సంబంధించి ఇరాన్‌ తప్పనిసరిగా ఒప్పందం చేసుకోవాల్సిందే: ట్రంప్ (Trump)
  • లేదంటే పరిస్థితులు మరింత దిగజారుతాయని ఇరాన్‌కు ట్రంప్ తీవ్ర హెచ్చరికలు
  • ఇప్పటికే పశ్చిమాసియాలో సైన్యాన్ని మోహరిస్తున్నామన్న ట్రంప్
  • ఒప్పందం చేసుకోలేదంటే మరింత ముందుకు వెళ్తాం: ట్రంప్
  • 10 రోజుల్లో దాని ఫలితాన్ని మీరే చూస్తారని ఇరాన్‌ను ఉద్దేశించి ట్రంప్ ఘాటు వ్యాఖ్యలు

6:37 AM, 20 Feb 2026 (IST)

'బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ పీస్‌' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్

  • 'బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ పీస్‌' కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్(Board of Peace)
  • గాజా పునరుద్ధరణకు కట్టుబడి ఉన్నామన్న డొనాల్డ్ ట్రంప్
  • గాజా పునరుద్ధరణకు తొమ్మిది సభ్య దేశాలు అంగీకరించాయి: ట్రంప్‌
  • రూ.63వేల కోట్ల ప్యాకేజీ ఇచ్చేందుకు నిబద్ధతతో ఉన్నాం: ట్రంప్‌
  • అమెరికా కూడా బోర్డ్‌ ఆఫ్‌ పీస్‌కు 10బి. డాలర్లు ఇస్తుందని ట్రంప్ హామీ
Last Updated : February 20, 2026 at 7:56 AM IST

