ETV Bharat / state

2 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: పనులు చేయకుంటే ప్రభుత్వపరంగా గట్టిగా అడిగి తీరుతాం: మంత్రి నారాయణ

Andhra Pradesh News Today Live Updates
Andhra Pradesh News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 2, 2026 at 7:22 AM IST

|

Updated : March 2, 2026 at 9:49 AM IST

Choose ETV Bharat

2 March 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: అమరావతిపై వైఎస్సార్​సీపీ విమర్శలు అర్ధరహితం: మంత్రి నారాయణ

LIVE FEED

9:48 AM, 2 Mar 2026 (IST)

లక్ష్య నిర్దేశానికి అనుగుణంగా నిర్మాణ సంస్థలు పనిచేయాలి: మంత్రి నారాయణ

  • లక్ష్య నిర్దేశానికి అనుగుణంగా నిర్మాణ సంస్థలు పనిచేయాలి: మంత్రి నారాయణ
  • పనులు చేయకుంటే ప్రభుత్వపరంగా గట్టిగా అడిగి తీరుతాం: మంత్రి నారాయణ
  • అమరావతిపై వైఎస్సార్​సీపీ విమర్శలు అర్ధరహితం: మంత్రి నారాయణ
  • నిరాధార ఆరోపణలను ప్రజలు నమ్మే పరిస్థితిల్లో లేరు: మంత్రి నారాయణ
  • ఉద్యోగులకు నిర్మిస్తున్న 4,026 గృహాలు వివిధ దశల్లో ఉన్నాయి: మంత్రి నారాయణ
  • మౌలిక సదుపాయాల కల్పనపై దృష్టి పెట్టాం: మంత్రి నారాయణ
  • గత 3 నెలల్లో రాజధానిలో నిర్మాణ పనులు వేగం పుంజుకున్నాయి: మంత్రి నారాయణ
  • వచ్చే మూడేళ్లలో పరిపాలన భవనాలు అందుబాటులోకి తెస్తాం: మంత్రి నారాయణ
  • రహదారులు 3 నెలల్లో పూర్తి చేయాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాం: మంత్రి నారాయణ
  • వర్షాకాలంలో పనులకు ఇబ్బంది లేకుండా భూగర్భ పనులు ముందుగా పూర్తిచేస్తాం: నారాయణ

9:24 AM, 2 Mar 2026 (IST)

ఇజ్రాయెల్‌-ఇరాన్‌ యుద్ధంతో కోనసీమ జిల్లా వాసుల్లో తీవ్ర ఆందోళన

  • ఇజ్రాయెల్‌-ఇరాన్‌ యుద్ధంతో కోనసీమ జిల్లా వాసుల్లో తీవ్ర ఆందోళన
  • గల్ఫ్‌ దేశాల్లో సుమారు 2 లక్షల మంది ఉమ్మడి తూ.గో. జిల్లా వాసులు
  • గల్ఫ్‌ దేశాల్లో ఉపాధి పొందుతున్న సఖినేటిపల్లి, మలికిపురం, రాజోలు వాసులు
  • గల్ఫ్‌ దేశాల్లో ఉపాధి పొందుతున్న అల్లవరం, ఉప్పలగుప్తం, కమలాపురం వాసులు
  • యుద్ధ పరిస్థితులతో స్థానికంగా తీవ్ర ఆందోళన చెందుతున్న జిల్లా వాసులు
  • జాగ్రత్తగా ఉండాలని తమ వాళ్లకు సూచిస్తున్న కుటుంబసభ్యులు, బంధువులు

9:06 AM, 2 Mar 2026 (IST)

రాజధాని నిర్మాణ పనులు ఆలస్యం చేస్తున్నారంటూ మంత్రి నారాయణ ఆగ్రహం

  • రాజధాని నిర్మాణ పనులు ఆలస్యం చేస్తున్నారంటూ మంత్రి నారాయణ ఆగ్రహం
  • కాంట్రాక్టు సంస్థలపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి నారాయణ
  • రాజధాని ప్రాంతంలో పర్యటించిన మంత్రి నారాయణ
  • నేలపాడులో వివిధ నిర్మాణాలు పరిశీలించిన మంత్రి నారాయణ
  • పని చేయలేకపోతే వెళ్లిపోవాలని నిర్మాణ సంస్థ ప్రతినిధులపై మంత్రి అసహనం
  • షాపూర్ జీ పల్లోంజీ కన్‌స్ట్రక్షన్‌ నిర్మాణ సంస్థకు చెందిన ఇద్దరు ప్రతినిధులను పంపించేయాలని ఆదేశాలు
  • పనుల ఆలస్యంపై సంస్థ యాజమాన్యం సీఎం చంద్రబాబుకు సంజాయిషీ ఇవ్వాలని ఆదేశం

9:06 AM, 2 Mar 2026 (IST)

వ్యవసాయ విద్యుత్‌ కనెక్షన్లను 2 నెలల్లో అందుబాటులోకి తేవాలని ఆదేశించాం: మంత్రి గొట్టిపాటి

  • వ్యవసాయ విద్యుత్‌ కనెక్షన్లను 2 నెలల్లో అందుబాటులోకి తేవాలని ఆదేశించాం: మంత్రి గొట్టిపాటి
  • అవసరమైన సామగ్రిని విద్యుత్‌ సంస్థలు సమకూర్చుకుంటున్నాయి: మంత్రి గొట్టిపాటి
  • అంచనాలు తయారుచేసి, మంజూరుకు సిద్ధం చేసేలా చర్యలు తీసుకుంటున్నాం: మంత్రి గొట్టిపాటి
  • వ్యవసాయ విద్యుత్‌ కనెక్షన్ల కోసం నిరీక్షిస్తున్న రైతులకు ఊరట లభించనుంది: గొట్టిపాటి
  • 46,113 మంది రైతులు కొత్త కనెక్షన్ల కోసం దరఖాస్తు చేశారు: మంత్రి గొట్టిపాటి
  • వైసీపీ హయాంలో కనెక్షన్లు ఇవ్వకుండా పెండింగ్‌లో పెట్టింది: మంత్రి గొట్టిపాటి
  • కూటమి అధికారంలోకి వచ్చేనాటికి 50 వేల దరఖాస్తులు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి: మంత్రి
  • పెండింగ్‌తో కలిపి డిస్కంలు సుమారు 1.12 లక్షల కొత్త కనెక్షన్లు ఇచ్చాం: గొట్టిపాటి

9:05 AM, 2 Mar 2026 (IST)

ప్రభుత్వ వసతిగృహంలో విద్యార్థి బలవన్మరణం

  • ప్రొద్దుటూరు మోడంపల్లిలోని ప్రభుత్వ వసతిగృహంలో విద్యార్థి బలవన్మరణం
  • వసతిగృహంలోని చెట్టుకు ఉరేసుకుని విద్యార్థి నరసింహులు ఆత్మహత్య
  • వసతిగృహం సమీపంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలో పదో తరగతి చదువుతున్న విద్యార్థి
  • ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని ఆసుపత్రికి తరలించిన పోలీసులు
  • ప్రొద్దుటూరు: ఆత్మహత్యకు కారణాలపై ఆరా తీస్తున్న పోలీసులు
  • విద్యార్థి నరసింహులు స్వగ్రామం మైలవరం మండలం కల్లుట్ల

8:07 AM, 2 Mar 2026 (IST)

చంద్రగ్రహణం

  • తిరుమల: రేపు శ్రీవారిని ఆలయాన్ని మూసివేయనున్న టీటీడీ
  • చంద్రగ్రహణం కారణంగా సుమారు 10.30 గంటల పాటు ఆలయం మూసివేత
  • రేపు ఉదయం 9 గం.కు శ్రీవారి ఆలయ తలుపులను మూసివేయనున్న అర్చకులు
  • రేపు మధ్యాహ్నం 3.20 నుంచి సాయంత్రం 6.47 గంటల వరకు చంద్రగ్రహణ కాలం
  • రేపు ఉదయం 9 గంటలకు అన్నవితరణ కేంద్రాల్లో ప్రసాదాల తయారీ నిలిపివేత
  • రేపు సాయంత్రం గ్రహణం వీడాక శుద్ధి, పుణ్యాహవచనంతో దర్శనాలు ప్రారంభం
  • రేపటి బ్రేక్ దర్శనాలకు ఇవాళ సిఫార్సు బ్రేక్ లేఖల స్వీకరణ అనుమతి నిరాకరణ
  • రేపు శ్రీవారి ఆలయంలో పలు ఆర్జిత సేవలు రద్దు
  • ఇప్పటికే తిరుపతిలో సర్వదర్శన టోకెన్ల జారీ నిలిపివేత
  • ఈనెల 4న సర్వదర్శన టోకెన్లు జారీ పునఃప్రారంభం
  • రేపు శ్రీవాణి ట్రస్టు దాతల టికెట్ల విక్రయాలు నిలిపివేత
  • విమానాశ్రయంలో 200, రోజువారీ ఆన్‌లైన్‌ టికెట్ల జారీ నిలిపివేసిన టీటీడీ

7:21 AM, 2 Mar 2026 (IST)

టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో నిండిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు
  • కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 83,112 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.49 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 30,054 మంది భక్తులు

7:21 AM, 2 Mar 2026 (IST)

సత్తెనపల్లి గార్లపాడు సెంటర్‌లో ఎలక్ట్రికల్ దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం

  • సత్తెనపల్లి గార్లపాడు సెంటర్‌లో ఎలక్ట్రికల్ దుకాణంలో అగ్నిప్రమాదం
  • స్థానికుల సమాచారంతో మంటలు అదుపు చేసిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది

6:42 AM, 2 Mar 2026 (IST)

అమరావతిని ఆధునిక న్యాయనగరంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాం: సీఎం

  • అమరావతిని ఆధునిక న్యాయనగరంగా అభివృద్ధి చేస్తున్నాం: సీఎం
  • అమరావతిలో కోర్టులు, న్యాయశిక్షణ అకాడమీ నిర్మిస్తున్నాం: సీఎం
  • అమరావతిలో మధ్యవర్తిత్వ కేంద్రాలు, లీగల్ సర్వీసెస్ సంస్థలు: సీఎం
  • సీజేఐ జస్టిస్‌ సూర్యకాంత్‌ రాక అమరావతికి కీలక అడుగు: సీఎం చంద్రబాబు
  • అమరావతిలో న్యాయ, మౌలికవసతుల బలోపేతానికి ఇది మైలురాయి: సీఎం
Last Updated : March 2, 2026 at 9:49 AM IST

TAGGED:

TODAY TELUGU BREAKING NEWS
AP LATEST NEWS
ANDHRA PRADESH NEWS UPDATES
AP BREAKING NEWS LIVE UPDATES
AP NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.