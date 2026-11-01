ETV Bharat / state

1-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈనెల 3న మరో విడత ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్ల కేటాయింపు లాటరీ

TELANGANA LIVE UPDATES
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 1, 2026 at 6:43 AM IST

|

Updated : November 1, 2026 at 7:02 AM IST

Choose ETV Bharat

1-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

6:47 AM, 1 Nov 2026 (IST)

రేపు హైదరాబాద్‌లో కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షా పర్యటన

కేంద్రహోంమంత్రి అమిత్‌ షా రేపు హైదరాబాద్‌లో పర్యటించనున్నారు. అమిత్‌ షా రేపు మధ్యాహ్నం బేగంపేట విమానాశ్రయానికి చేరుకోనున్నారు. రేపు మధ్యాహ్నం 2.05 గం.కు హోటల్ ఐటీసీ కాకతీయకు చేరుకోనున్నారు. రేపు బీజేపీ హైదరాబాద్‌లో మహాపాదయాత్ర నిర్వహించనుంది. నిజాం కాలేజీ నుంచి మొజాంజాహి మార్కెట్ వరకు పాదయాత్ర నిర్వహించనుంది. బీజేపీ మహాపాదయాత్రలో కేంద్రహోంమంత్రి అమిత్‌ షా పాల్గొననున్నారు. పాదయాత్ర అనంతరం మొజాంజాహీ మార్కెట్‌లో బీజేపీ బహిరంగసభ ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ఈ బహిరంగసభలో అమిత్‌ షా పాల్గొననున్నారు.

6:45 AM, 1 Nov 2026 (IST)

ఈనెల 3న మరో విడత ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్ల కేటాయింపు లాటరీ

ఈనెల 3న మరో విడత ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్ల కేటాయింపు లాటరీ తీయనున్నారు. నాలుగు నియోజకవర్గాల్లో ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్లకు లాటరీ తీయనున్నారు. ఈనెల 3న ముషీరాబాద్, ఎల్బీనగర్‌, చంద్రాయణగుట్ట, గోషామహల్‌లో ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్లకు డ్రా నిర్వహించనున్నారు. 16 నియోజకవర్గాల్లో రద్దయిన ఫ్లాట్లకు ఈనెల 4న మళ్లీ లాటరీ తీయనున్నారు.

6:44 AM, 1 Nov 2026 (IST)

విద్యుదాఘాతంతో ఐదేళ్ల చిన్నారి మృతి

మేడ్చల్‌ మల్కాజిగిరి జిల్లా ఉప్పరిగూడలో విషాదం చోటుచేసుకుంద. ఉప్పరిగూడ కమ్యూనిటీ హాల్‌లో విద్యుదాఘాతంతో ఐదేళ్ల చిన్నారి మృతి చెందింది. కమ్యూనిటీ హాల్‌పై ఏర్పాటు చేసిన లైటింగ్‌ ముట్టుకోవడంతో విద్యుదాఘాతానికి గురైంది. విద్యుదాఘాతంతో కీసరకు చెందిన రాజశేఖర్ కుమార్తె వైశాలి(5) మృతి చెందింది.

6:43 AM, 1 Nov 2026 (IST)

సదాశివపేట పరిధి సిద్ధాపూర్‌లో రాత్రి వ్యక్తి దారుణ హత్య

సంగారెడ్డి జిల్లా సదాశివపేట పరిధి సిద్ధాపూర్‌లో రాత్రి వ్యక్తి దారుణ హత్య చోటుచేసుకుంది. సదాశివపేటలో పాత కక్షలతో ఇద్దరు యువకుల మధ్య ఘర్షణ చెలరేగింది. అఫ్సర్‌ అనే యువకుడిని మహేశ్‌ కత్తితో పొడిచి చంపాడు. హత్య అనంతరం నిందితుడు పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయాడు.

6:39 AM, 1 Nov 2026 (IST)

'సర్‌'కు వ్యతిరేకంగా నేడు ఇండియా కూటమి చలో దిల్లీ

'సర్‌'కు వ్యతిరేకంగా నేడు ఇండియా కూటమి చలో దిల్లీ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించనుంది. సీఈసీ జ్ఞానేశ్‌కుమార్‌ రాజీనామా డిమాండ్‌తో మెగార్యాలీకి నిర్ణయించింది. దిల్లీలోని రాంలీలా మైదానంలో ఇండియా కూటమి చలో దిల్లీ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేసింది. మధ్యాహ్నం మింటో రోడ్‌-కనాట్‌ప్లేస్‌ కూడలి నుంచి చలో దిల్లీ ప్రారంభం కానుంది. సభా కార్యక్రమం సాయంత్రం వరకు కొనసాగనుంది. పోలీసులు ర్యాలీకి కట్టుదిట్టమైన భద్రతా ఏర్పాట్లు చేశారు.

Last Updated : November 1, 2026 at 7:02 AM IST

TAGGED:

TELANGANA NEWS TODAY
TELANGANA LIVE NEWS
TELANGANA TOP NEWS
తెలంగాణ తాజా వార్తలు
TELANGANA LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.