01-05-2026 Telangana News Today Live Updates : 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ.993 పెంపు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 1, 2026 at 6:46 AM IST

01-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

6:44 AM, 1 May 2026 (IST)

19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ.993 పెంపు

  • వాణిజ్య సిలిండర్ ధర భారీగా పెరిగింది. 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్ ధరను రూ.993 పెంచుతున్నట్లు కేంద్రం ఆదేశాలు జారీచేసింది. దీంతో ఈ సిలిండర్ ధర రూ.3,071 కి చేరింది. ఇదే సమయంలో గృహవినియోగ సిలిండర్‌ ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదని కేంద్రం తెలిపింది.

6:37 AM, 1 May 2026 (IST)

హైదరాబాద్: అర్ధరాత్రి బహదూర్‌పురాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం

  • హైదరాబాద్​ నగరంలోని బహదూర్​పురాలో అర్థరాత్రి వేళ భారీ అగ్నిప్రమాదం(Fire Accident) చోటుచేసుకుంది. తాడ్​బన్​లోని స్క్రాప్​ దుకాణంలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాద సమాాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ప్రమాదానికి కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.

6:35 AM, 1 May 2026 (IST)

నేడు ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో బీఆర్‌ఎస్‌ నేతలతో కేటీఆర్‌ భేటీ

  • ఇవాళ ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో బీఆర్ఎస్​ నేతలతో ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ సమావేశమవ్వనున్నారు. సర్​ ప్రక్రియ దృష్ట్యా పార్టీ పరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఆయన నేతలతో చర్చించనున్నారు. పలు కీలక సూచనలు చేయనున్నారు.

