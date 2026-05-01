01-05-2026 Telangana News Today Live Updates : 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్ ధర రూ.993 పెంపు
01-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
- వాణిజ్య సిలిండర్ ధర భారీగా పెరిగింది. 19 కిలోల వాణిజ్య సిలిండర్ ధరను రూ.993 పెంచుతున్నట్లు కేంద్రం ఆదేశాలు జారీచేసింది. దీంతో ఈ సిలిండర్ ధర రూ.3,071 కి చేరింది. ఇదే సమయంలో గృహవినియోగ సిలిండర్ ధరలో ఎలాంటి మార్పు లేదని కేంద్రం తెలిపింది.
హైదరాబాద్: అర్ధరాత్రి బహదూర్పురాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం
- హైదరాబాద్ నగరంలోని బహదూర్పురాలో అర్థరాత్రి వేళ భారీ అగ్నిప్రమాదం(Fire Accident) చోటుచేసుకుంది. తాడ్బన్లోని స్క్రాప్ దుకాణంలో భారీగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాద సమాాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది హుటాహుటిన ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ప్రమాదానికి కారణాలు తెలియాల్సి ఉంది.
నేడు ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ నేతలతో కేటీఆర్ భేటీ
- ఇవాళ ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లాలో బీఆర్ఎస్ నేతలతో ఆ పార్టీ కార్యనిర్వాహక అధ్యక్షుడు కేటీఆర్ సమావేశమవ్వనున్నారు. సర్ ప్రక్రియ దృష్ట్యా పార్టీ పరంగా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలపై ఆయన నేతలతో చర్చించనున్నారు. పలు కీలక సూచనలు చేయనున్నారు.