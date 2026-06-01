01-06-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన
01-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
LIVE FEED
వైభవ్కు ఐదు అవార్డులు - పంజాబ్కు ఫెయిర్ ప్లే
అవార్డులు అవార్డులు గెలుపొందిన వారు వీరే : సూపర్ స్ట్రైకర్ ఆఫ్ ది సీజన్ - వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఎమర్జింగ్ ప్లేయర్ ఆఫ్ ది సీజన్ - వైభవ్ సూర్యవంశీ, సూపర్ సిక్సెస్ ఆఫ్ ది సీజన్ - వైభవ్ సూర్యవంశీ (72 సిక్స్లు), మోస్ట్ వ్యాల్యుబుల్ ప్లేయర్ - వైభవ్ సూర్యవంశీ, ఆరెంజ్ క్యాప్ హోల్డర్ - వైభవ్ సూర్యవంశీ (776 పరుగులు), పర్పుల్ క్యాప్ - రబాడ ( గుజరాత్ బౌలర్ 29 వికెట్లు), మోస్ట్ డాట్ బాల్స్ ఆఫ్ ది సీజన్ - మహ్మద్ సిరాజ్ (172), ఫెయిర్ ప్లే అవార్డు - పంజాబ్ కింగ్స్
ఐపీఎల్-19 విజేత రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు
ఐపీఎల్-19 విజేతగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు నిలిచింది. ఆర్సీబీ వరుసగా రెండోసారి ట్రోఫీ నెగ్గింది. ఫైనల్లో గుజరాత్ టైటాన్స్పై 5 వికెట్ల తేడాతో గెలుపొందింది. స్కోర్లు: గుజరాత్-155/8, బెంగళూరు-161/5
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల హెల్త్ స్కీమ్పై నేడు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి సమీక్ష
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల హెల్త్ స్కీమ్పై నేడు సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్షించనున్నారు. హైదరాబాద్లో ఇవాళ ఈహెచ్ఎస్ ట్రస్ట్ సభ్యులను ప్రకటించే అవకాశం ఉంది.
నేడు కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
నేడు కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. రూ.112.14 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు జరగనున్నాయి. జిల్లాలో విద్యుత్ మౌలిక సదుపాయాలు, సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టుకు అలాగే ఆసిఫాబాద్లో మున్సిపల్ అభివృద్ధి పనులకు సీఎం శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. కొత్తారి గ్రామంలో ఇందిరమ్మ ఇల్లు గృహప్రవేశంలో సీఎం పాల్గొననున్నారు. రెండో విడత ఇందిరమ్మ ఇళ్ల ప్రారంభోత్సవానికి పైలాన్ ఆవిష్కరించనున్నారు.
ఐపీఎల్-19 విజేత ఆర్సీబీకి రూ.20 కోట్లు ప్రైజ్మనీ
ఐపీఎల్-19 విజేత ఆర్సీబీకి రూ.20 కోట్లు, రన్నరప్గా నిలిచిన గుజరాత్కు రూ.12.50 కోట్లు ప్రైజ్మనీ పొందారు.