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01-07-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్‌లోని ఓఆర్‌ఆర్‌పై కాల్పుల కలకలం

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 1, 2026 at 7:01 AM IST

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01-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:52 AM, 1 Jul 2026 (IST)

ఉపాధి హామీ స్థానంలో నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న వీబీ జీరామ్‌జీ

ఉపాధి హామీ స్థానంలో వీబీ జీరామ్​జీ నేటి నుంచి ప్రారంభం కానుంది. రాష్ట్రంలో అమలుపై రేపటి మంత్రిమండలి భేటీలో నిర్ణయం తీసుకోనుంది. కొత్త పథకం అమలుపై రేపు సమగ్రంగా చర్చించనున్నట్లు మంత్రిమండలి తెలిపింది. సమగ్రంగా చర్చించి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తుది నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

6:50 AM, 1 Jul 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌: ఓఆర్‌ఆర్‌పై కాల్పుల కలకలం

హైదరాబాద్‌లో ఓఆర్‌ఆర్‌పై కాల్పుల కలకలం రేపింది. దొంగను పట్టుకునే క్రమంలో పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. నల్గొండ పోలీసులు నాలుగు రోజులుగా దొంగ కోసం గాలిస్తున్నారు. ఆదిభట్ల వద్ద లారీలో దాక్కున్న దొంగను పట్టుకునే క్రమంలో కాల్పులు జరిగాయి. వనస్థలిపురం ఏరియా ఆసుపత్రికి దొంగను తరలించినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

6:48 AM, 1 Jul 2026 (IST)

యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానం ట్రస్టు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉత్తర్వులు

యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానం ట్రస్టు బోర్డు ఏర్పాటు చేస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. యాదగిరిగుట్ట దేవస్థానం ట్రస్టు బోర్డు ఛైర్మన్‌గా ఎం.సత్యనారాయణరెడ్డి, ఎమ్మెల్యే వినోద్ వెంకటస్వామి, కొణిదెల సురేఖ, సీహెచ్ విజయరాజాం, తూళ్ల విజయేందర్, పి.ఈశ్వరమ్మ యాదవ్, గుండు మల్లయ్య, స్వాతి కంఠమనేని, ఎం.రాఘవేంద్రరావు, డి.లక్ష్మీనారాయణ నాయక్ ట్రస్ట్​ సభ్యులుగా నియమించింది.

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