1st July 2026 News Today AP Live News Updates : నేడు అనంతపురానికి రానున్న రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము
1st July 2026 News Today AP Live News Updates : నేడు తిరుపతి జిల్లాలో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు. నేటి నుంచి మూడ్రోజుల పాటు తిరుపతి జిల్లాలో చంద్రబాబు పర్యటన. శ్రీ సిటీలో హీరో మోటోకార్ప్ సంస్థ ఏర్పాటు చేయనున్న గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్. సత్యవేడులో హీరో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్కు నేడు చంద్రబాబు భూమిపూజ.
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పల్నాడు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు సజీవ దహనం
పల్నాడు జిల్లా బోయపాలెం వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. రెండు లారీలు ఢీకొని మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు సజీవ దహనం అయ్యారు. ఆగిఉన్న లారీని వెనుకనుంచి మరో లారీ ఢీకొనడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఘటనాస్థలికి చేరుకొని అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలార్పుతున్నారు.
నేడు అనంతపురానికి రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము
ఆంధ్రప్రదేశ్ కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం తొలి స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు రాష్ట్రపతి ద్రౌపదీ ముర్ము నేడు అనంతపురానికి రానున్నారు. ఉదయం 9.30 గంటలకు బెంగళూరులోని హాల్ విమానాశ్రయం నుంచి హెలికాప్టర్ ద్వారా 10:30కి అనంతపురంలోని కేంద్రీయ విశ్వవిద్యాలయం ప్రాంగణానికి చేరుకుంటారు. 11 నుంచి 12 గంటల వరకు స్నాతకోత్సవంలో పాల్గొంటారు. కార్యక్రమం అనంతరం కెంపెగౌడ విమానాశ్రయానికి చేరుకుని, దిల్లీకి వెళతారని జిల్లా కలెక్టర్ ఓ.ఆనంద్ తెలిపారు.
నేడు తిరుపతి జిల్లాలో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
నేడు తిరుపతి జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. నేటి నుంచి మూడ్రోజుల పాటు తిరుపతి జిల్లాలో చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. శ్రీ సిటీలో హీరో మోటోకార్ప్ సంస్థ గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేయనున్నారు. నేడు సత్యవేడులో హీరో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్కు సీఎం చంద్రబాబు భూమిపూజ చేయనున్నారు. రూ.750 కోట్ల పెట్టుబడితో హీరో గ్లోబల్ పార్ట్స్ సెంటర్ ఏర్పాటు కానుంది. దీనిద్వారా దాదాపు 4 వేల మందికి ఉద్యోగ, ఉపాధి అవకాశాలు లభించే అవకాశముంది.