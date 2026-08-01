01-08-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న 3 నెలల రేషన్ పంపిణీ
01-08-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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భద్రాచలం వద్ద వేగంగా పెరుగుతున్న గోదావరి నీటిమట్టం
భద్రాచలం వద్ద గోదావరి నీటిమట్టం వేగంగా పెరుగుతుంది. ప్రస్తుతం గోదావరి నీటిమట్టం 55 అడుగులకు చేరింది. రాత్రి 12 గంటలకు 53 అడుగులకు చేరడంతో అధికారులు మూడో ప్రమాద హెచ్చరిక జారీ చేశారు. భద్రాచలం వద్ద చివరి హెచ్చరిక జారీ చేశారు. భద్రాచలం వద్ద గోదావరిలో 15.40 లక్షల క్యూసెక్కుల ప్రవాహిస్తుండగా నీటిమట్టంతో వరదలో స్నానఘట్టాలు, కల్యాణ కట్ట, విద్యుత్ స్తంభాలు మునిగాయి. వరద ఉద్ధృతితో పలు మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచాయి. చర్లలోని తూరుబాక వద్ద రోడ్డుపైకి నీరు చేరింది. వరద నీటితో చింతూరు, కూనవరం, వీఆర్పురం మండలాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
రాష్ట్రంలో మరో ఐదు రోజుల పాటు ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం
రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి మరో ఐదు రోజులపాటు ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. పలు ప్రాంతాల్లో గంటకు 30-40కి.మీ వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని సూచించింది.
భద్రాచలం: గోదావరి ఇసుక క్వారీలో చిక్కుకున్న 10 మంది గ్రామస్థులు
భద్రాచలం చర్ల మండలం గోదావరి ఇసుక క్వారీలో 10 మంది గ్రామస్థులు చిక్కుకున్నారు. సమాచారం అందుకుని అధికారులు హుటాహుటిన వెళ్లారు. ఇసుక క్వారీలో చిక్కుకున్నవారిని పడవల్లో తరలించారు.
నేడు నిజామాబాద్లో మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు పర్యటన
నేడు నిజామాబాద్లో మంత్రులు ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి, శ్రీధర్ బాబు పర్యటించనున్నారు. ఉత్తమ్, శ్రీధర్బాబు శ్రీరాంసాగర్ ప్రాజెక్టు సందర్శించనున్నారు. అలాగే మంత్రులు ప్రాజెక్టు ప్రస్తుత పరిస్థితిపై అధికారులతో మాట్లాడనున్నారు.
నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న 3 నెలల రేషన్ బియ్యం పంపిణీ
నేటి నుంచి మూడు నెలల రేషన్ కోటా బియ్యం ప్రారంభంకానున్నాయి. దేశవ్యాప్తంగా ఆగస్టు, సెప్టెంబరు, అక్టోబరు మాసాల రేషన్ బియ్యం పంపిణీ చేయనున్నారు. ఇది కేంద్ర ఆదేశాలతో రాష్ట్రంలోనూ రేషన్ బియ్యం పంపిణీ ప్రారంభం కానుంది. ప్రజాపంపిణీ వ్యవస్థ బియ్యంతో పాటు రూ.7 గోధుమలు పంపిణీ చేయనున్నారు.
నేడే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవం
నేడే భోగాపురం అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సర్వం సిద్ధమైంది. ప్రధాని మోదీ, చంద్రబాబు చేతులమీదుగా ఎయిర్పోర్టు ప్రారంభించనున్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవంలో పవన్కల్యాణ్, లోకేశ్ పాల్గొననున్నారు. అడుగడుగునా ఉత్తరాంధ్ర వైభవం ఉట్టిపడేలా భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు డిజైన్ చేశారు. ఎగిరే చేప ఆకారంలో ప్రయాణికుల టెర్మినల్ భవనం నిర్మాణం చేశారు. భోగాపురం ఎయిర్పోర్టులో 3,800 మీటర్ల పొడవైన కోడ్-ఇ రన్వే ఇది. దేశంలోనే అతిపెద్ద రన్వేల్లో భోగాపురం ఎయిర్పోర్టు రన్వే ఒకటి.
మరో వీడియో విడుదల చేసిన మోదీ
మోదీ మరో వీడియో విడుదల చేశారు. జంతర్ మంతర్ వద్ద కొందరు యువత చేసిన వ్యాఖ్యలు, చేష్టలపై మోదీ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. 'జంతర్ మంతర్ వద్ద ఏం జరిగిందో దేశం, ప్రపంచం చూసింది. కొందరు యువత సభ్యసమాజం తలదించుకునే విధంగా మాట్లాడారు. నన్ను, మరణించిన నా తల్లిని కూడా దూషించారు. చిన్నప్పుడు మనం తప్పులు చేసి ఉంటాం వాటిని సరిదిద్దుకోవాలి. సమస్య నాకు అర్థం అయింది. యువత ఇలాంటి భాష వాడటం బాధగా ఉంది. ఇలాంటి భాష వాడుతున్న వారిని దండించే ఆలోచన మాకు లేదు. పిల్లలు దారి తప్పినప్పుడు మార్గనిర్దేశం చేయాలని మోదీ వీడియోలో మాట్లాడారు.
పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ అక్రమాల నియంత్రణ బిల్లు చట్ట రూపం
పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ అక్రమాల నియంత్రణ బిల్లు చట్టం పార్లమెంట్ ఉభయసభల ఆమోదంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రపతికి పంపింది. దీంతో పబ్లిక్ ఎగ్జామ్స్ అక్రమాల నియంత్రణ బిల్లుకు రాష్ట్రపతి ఆమోద ముద్ర వేశారు. రాష్ట్రపతి ఆమోదంతో న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేసింది.
కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో గంట వ్యవధిలో భారత్కు రెండు స్వర్ణాలు
కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో గంట వ్యవధిలో భారత్కు రెండు స్వర్ణాలు దక్కాయి. పురుషుల జూడో విభాగంలో హర్ష్ సింగ్ స్వర్ణం సాధించారు. 60 కిలోల జూడో విభాగంలో హర్ష్ సింగ్, 48 కిలోల విభాగంలో జూడోలో అస్మిత డే స్వర్ణం గెలిచారు.
గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో జావెలిన్ త్రో స్టార్ నీరజ్ చోప్రాకు రజతం
గ్లాస్గో కామన్వెల్త్ క్రీడల్లో జావెలిన్ త్రో స్టార్ నీరజ్ చోప్రాకు రజతం దక్కింది. పురుషుల జావెలిన్ త్రో ఫైనల్లో నీరజ్ చోప్రా 85.83 మీటర్లు త్రో విసరగా, 85.41 మీటర్లు త్రో విసిరి యశ్వీర్సింగ్ కాంస్యం దక్కించుకున్నారు.