1-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఇవాళ ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వడగండ్ల వర్షం కురిసే అవకాశం
TELANGANA NEWS UPDATES TODAY (ETV Bharat)
1-04-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలు
ఇవాళ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణశాఖ వెల్లడించింది. గంటకు 40 నుంచి 50 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురు గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వెల్లడించింది. ఇవాళ కామారెడ్డి, సంగారెడ్డి, మెదక్, వికారాబాద్ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ హెచ్చరికలను జారీ చేసింది. హైదరాబాద్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షం కురిసే అవకాశం ఉన్నట్లుగా పేర్కొంది. రాత్రి వేళల్లో ఉక్కపోత వాతావరణం ఉంటుందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది.