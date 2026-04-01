1st April 2026 Today AP Live News Updates: ఇటు ఏపీ, అటు స్వతంత్ర భారత సమాఖ్య చరిత్రలో మైలురాయిగా అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : April 1, 2026 at 7:17 AM IST

1st April 2026 Today AP Live News Updates: సుమారు 2 గంటలపాటు చర్చించిన తర్వాత మూజువాణి ఓటుతో అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు ఆమోదించనున్న లోక్​సభ

6:58 AM, 1 Apr 2026 (IST)

లోక్​సభలో అమరావతి చట్టబద్ధత బిల్లు

అమరావతి (Amaravati) చట్టబద్ధత బిల్లు నేడు పార్లమెంటు ముందుకు రానుంది. 2024 జూన్‌ 2 నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్‌ రాజధానిగా అమరావతిని ప్రకటిస్తూ విభజన చట్టం- 2014లోని సెక్షన్‌ 5(2)కి సవరణ చేస్తూ కేంద్ర హోం శాఖ రూపొందించిన బిల్లును ఆ శాఖ సహాయ మంత్రి నిత్యానందరాయ్‌ లోక్‌సభ(Lok Sabha)లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. దీనిపై సుమారు రెండు గంటలపాటు చర్చించిన తర్వాత మూజువాణి ఓటుతో ఆమోదించనున్నారు. అనంతరం గురువారం ఈ బిల్లు రాజ్యసభ ముందుకు రానుంది. ఒక రాష్ట్ర రాజధానికి ప్రత్యేకంగా పార్లమెంటు(Parliament)చట్టబద్ధత కల్పించే ఈ బిల్లు ఇటు ఆంధ్రప్రదేశ్, అటు స్వతంత్ర భారత సమాఖ్య చరిత్రలో ఒక మైలురాయిగా నిలవనుంది. నేడు, రేపు ఉభయసభల్లో ఆమోదం పొందిన తర్వాత కేంద్ర కేబినెట్ పోస్ట్ ఫ్యాక్టో ర్యాటిఫికేషన్ చేయనుంది. అనంతరం రాష్ట్రపతి ఆమోదానికి పంపనుంది. రాష్ట్రపతి ఆమోదం అనంతరం గెజిట్ నోటిఫికేషన్ విడుదల చేయనుంది.

6:51 AM, 1 Apr 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పట్టింది. 4 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. మంగళవారం 73,519 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. రూ.4.30 కోట్ల హుండీ ఆదాయం రాగా, 21,564 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:49 AM, 1 Apr 2026 (IST)

నెల్లూరు, కడప జిల్లాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన

నేడు నెల్లూరు, కడప జిల్లాల్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు (CM Chandrababu) పర్యటించనున్నారు. ఉదయం నెల్లూరు జిల్లా వింజమూరులో పింఛన్ల పంపిణీ అనంతరం లబ్ధిదారులతో మాట్లాడి, బహిరంగసభలో పాల్గొననున్నారు. ఉదయగిరి నియోజకవర్గ పార్టీ శ్రేణులతో సీఎం ప్రత్యేకంగా భేటీ కానున్నారు. సాయంత్రం కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట చేరుకోనుని, కోదండరాముడికి పట్టువస్త్రాలు, ముత్యాల తలంబ్రాలు సమర్పించనున్నారు. రాత్రికి ఒంటిమిట్టలోని టీటీడీ కల్యాణమండపంలోనే సీఎం బస చేయనున్నారు.

6:45 AM, 1 Apr 2026 (IST)

నేతన్నలకు గుడ్​న్యూస్​- నేటి నుంచి ఉచిత విద్యుత్

రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేటి నుంచి నేతన్నలకు ఉచిత విద్యుత్(Free Current) పథకం అమలు చేయనున్నట్లు అధికారులు తెలుపుతున్నారు. చేనేత మగ్గం నేతన్నలకు 200 యూనిట్లు, మర మగ్గం వినియోగిస్తున్నవారికి 500 యూనిట్లు వరకు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వనున్నారు. ఈ పథకం అమలు కోసం ప్రభుత్వం ఏడాదికి రూ.150 కోట్ల వ్యయం ఖర్చు పెడుతుంది. దీని ద్వారా మగ్గం నేత కార్మికులకు రూ.8,640, మరమగ్గం నేతన్నలకు రూ.21,600 లబ్ధి చేకూరనుంది.

6:40 AM, 1 Apr 2026 (IST)

నేటి నుంచి ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవలు నిలిపివేత

బకాయిలు చెల్లించకపోవడంపై నిరసన తెలుపుతూ ఏపీ స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రుల సంఘం (ఆశా) రాష్ట్రంలోని స్పెషాలిటీ ఆస్పత్రుల్లో నేటి నుంచి ఎన్టీఆర్ వైద్యసేవలు(NTR Vaidya Seva) నిలిపివేయాలని నిర్ణయించుకున్నాయి. ఇప్పటివరకు రూ.3 వేల కోట్ల బకాయిలు చెల్లించాల్సి ఉందని ఆస్పత్రుల సంఘాలు తెలుపుతున్నాయి. యూనివర్సల్ హెల్త్ స్కీమ్ గురించి ప్రకటనలు చేయడంపై ఆశా అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. గత్యంతరం లేని పరిస్థితుల్లోనే సేవలు నిలిపివేస్తున్నట్లు ఆస్పత్రుల సంఘాలు పేర్కొన్నాయి.

