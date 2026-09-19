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19-09-2026 Telangana News Today Live Updates : శంషాబాద్‌లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, నలుగురు మృతి

Telangana live updates
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 19, 2026 at 6:42 AM IST

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Updated : September 19, 2026 at 6:56 AM IST

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19-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:52 AM, 19 Sep 2026 (IST)

భవిష్యత్తులో మరిన్ని వార్తా సంస్థలపైనా వేటు తప్పదన్న ట్రంప్‌

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. వైట్‌హౌస్‌లోకి సీఎన్‌ఎన్, ఎంఎస్‌నౌ, పొలిటికో వార్తా సంస్థల ఎంట్రీపై నిషేధం విధించారు. తనపై తప్పుడు వార్తలు ప్రచురిస్తున్నందునే వేటు అని ట్రంప్‌ వెల్లడించారు. తనపై ప్రతికూల వార్తలు రాసే ఇతర మీడియా సంస్థలపైనా నిషేధం తప్పదని హెచ్చరించారు. భవిష్యత్తులో మరిన్ని వార్తా సంస్థలపైనా వేటు తప్పదని వెల్లడించారు.

6:50 AM, 19 Sep 2026 (IST)

గ్రీన్‌లాండ్‌కు సంబంధించి కీలక ప్రకటన చేసిన డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌

అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ గ్రీన్‌లాండ్‌కు సంబంధించి కీలక ప్రకటన చేశారు. గ్రీన్‌లాండ్ భద్రతపై అమెరికా శాశ్వత ఒప్పందం కుదిరిందన్నారు. డెన్మార్క్, గ్రీన్‌లాండ్‌లతో ఒప్పందం కుదిరిందని తెలిపారు. దీనిలో గ్రీన్‌లాండ్ భద్రత, ఇతర అవసరాలపై అమెరికాకు శాశ్వత నియంత్రణ ఉంటుందన్నారు. తమ అనుమతి లేకుండా ఏ దేశాల స్థావరాల ఏర్పాటు ఉండదని స్పష్టం చేశారు. త్వరలో గ్రీన్‌లాండ్‌లో భారీ సైనిక స్థావరం ఏర్పాటు చేస్తామని వెల్లడించారు.

6:49 AM, 19 Sep 2026 (IST)

నేడు జన్వాడ ఫాంహౌస్‌కు వెళ్లనున్న కాంగ్రెస్ ఎంపీలు

నేడు కాంగ్రెస్ ఎంపీలు జన్వాడ ఫాంహౌస్‌కు వెళ్లనున్నారు. ఎంపీలంతా ఉదయం ప్రజాభవన్ నుంచి బయల్దేరనున్నారు.

6:46 AM, 19 Sep 2026 (IST)

మెుత్తం 8 రోజులు జరిగిన శాసనసభ

తెలంగాణ అసెంబ్లీ వర్షాకాల సమావేశాలు ముగిశాయి. దీనిలో మెుత్తం 8 రోజులు సభ నిర్వహించారు. 51 గంటల 52 నిముషాలు అసెంబ్లీ నడిచింది. శాసనసభలో 25.38 గంటలు మంత్రులు మాట్లాడారు. శాసనసభలో కాంగ్రెస్‌ 12.21 గంటలు, బీఆర్‌ఎస్‌ 1.40 గంటలు, బీజేపీ 5 గంటలు, ఎంఐఎం 4.14 గంటలు, సీపీఐ 2.59 గంటలు వినియోగించుకున్నాయి.

6:45 AM, 19 Sep 2026 (IST)

హనుమకొండ: గుడెప్పాడ్ వద్ద రోడ్డుప్రమాదం - ఆటో డ్రైవర్ మృతి

హనుమకొండ: ఆత్మకూరు మండలం గుడెప్పాడ్ వద్ద రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఓ ఆటో లారీని ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఆటో డ్రైవర్ మృతి చెందారు.

6:44 AM, 19 Sep 2026 (IST)

మహబూబ్‌నగర్: జడ్చర్లలోని ఎర్రగుట్ట ప్రాంతంలో విషాదం

మహబూబ్‌నగర్ జడ్చర్లలోని ఎర్రగుట్ట ప్రాంతంలో విషాదం చోటుచేసుకొంది. ఇంటి నిర్మాణం కోసం తీసిన గుంతలో పడి ఐదేళ్ల బాబు మృతి చెందాడు.

6:43 AM, 19 Sep 2026 (IST)

కీలక ఘట్టానికి చేరుకోనున్న బ్రహ్మోత్సవాలు

తిరుమల శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు ఇవాళ సాయంత్రం కీలక ఘట్టానికి చేరుకోనున్నాయి. ఉదయం మోహినీ అవతారంలో మలయప్పస్వామిని ఊరేగించనున్నారు. తిరుమలలో సాయంత్రం గరుడసేవ నిర్వహించనున్నారు.

6:38 AM, 19 Sep 2026 (IST)

శంషాబాద్‌లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, నలుగురు మృతి

శంషాబాద్‌లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనలో కల్వర్టును కారు ఢీకొనగా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందారు. అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కనే ఉన్న కల్వర్టును కారు బలంగా ఢీకొంది. ఈ రోడ్డుప్రమాదంలో మరొకరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. వీరందరినీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతులంతా మహబూబ్‌నగర్‌లోని నవాబుపేట మండలం చౌడూరు గ్రామ వాసులుగా గుర్తించారు. మృతులు కేతావత్ లింబ్య, జమున, కేతావత్ మానసింగ్, కేతావత్ వాస్రామ్​గా గుర్తించారు. శంషాబాద్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహలు ఉస్మానియాకు తరలించారు.

Last Updated : September 19, 2026 at 6:56 AM IST

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