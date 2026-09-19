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19th September 2026 AP News Today Live Updates: నేడు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన

19th September 2026 AP News Today Live Updates
ఏపీ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 19, 2026 at 7:05 AM IST

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19th September 2026 AP News Today Live Updates : నేడు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం విశాఖకు సీఎం చేరుకోనున్నారు. ఆర్‌కే బీచ్‌ వద్ద పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, ప్రజలతో సీఎం ముఖాముఖి నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం ఏయూ కాలేజీ గ్రౌండ్‌లో లబ్ధిదారులకు పట్టాల పంపిణీ చేయనున్నారు. మౌలిక సదుపాయాల ప్రారంభ కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొననున్నారు.

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6:51 AM, 19 Sep 2026 (IST)

శంషాబాద్‌లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం - నలుగురు మృతి

హైదరాబాద్: శంషాబాద్‌లో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం చోచుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనలో కల్వర్టును కారు ఢీకొనగా ఒకే కుటుంబానికి చెందిన నలుగురు మృతి చెందారు. అదుపుతప్పి రోడ్డు పక్కనే ఉన్న కల్వర్టును కారు బలంగా ఢీకొంది. ఈ రోడ్డుప్రమాదంలో మరొకరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. వీరందరినీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతులంతా మహబూబ్‌నగర్‌లోని నవాబుపేట మండలం చౌడూరు గ్రామ వాసులుగా గుర్తించారు. మృతులు కేతావత్ లింబ్య, జమున, కేతావత్ మానసింగ్, కేతావత్ వాస్రామ్​గా గుర్తించారు. శంషాబాద్‌ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోస్టుమార్టం నిమిత్తం మృతదేహలు ఉస్మానియాకు తరలించారు.

6:49 AM, 19 Sep 2026 (IST)

పల్నాడులో బాణసంచా దుకాణంలో మంటలు చెలరేగిన ఘటనలో యజమాని మృతి

పల్నాడులో చిలకలూరిపేట మండలం బొప్పూడి వద్ద ఘటన బాణసంచా దుకాణంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ఘటనలో యజమాని మృతి చెందాడు. ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ దుకాణం యజమాని సురేశ్‌(45) మరణించాడు. మంటలు చెలరేగిన ఘటనలో మస్తాన్‌రావు అనే వ్యక్తికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు అదుపు చేశారు.

6:45 AM, 19 Sep 2026 (IST)

మహిళల ఆంధ్రా ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ తొలి సీజన్‌కు సర్వం సిద్ధం

మహిళల ఆంధ్రా ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ తొలి సీజన్‌కు సర్వం సిద్ధమైంది. నేటి నుంచి ఈనెల 27 వరకు మంగళగిరిలో మహిళల ఆంధ్రా ప్రీమియర్‌ లీగ్‌ నిర్వహించనున్నారు. నేడు డబ్ల్యూఏపీఎల్‌లో రాయలసీమ జెన్‌ స్టార్స్‌, గోదావరి ఈగల్స్‌ మ్యాచ్‌ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 1.30 నుంచి రాయలసీమ జెన్‌ స్టార్స్‌, గోదావరి ఈగల్స్ జరగనుంది. ​రాత్రి 6 నుంచి అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్‌, వైజాగ్‌ ఫైర్‌బర్డ్స్‌ జట్లు తలపడనున్నాయి.

6:45 AM, 19 Sep 2026 (IST)

నేడు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన

నేడు విశాఖలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. మధ్యాహ్నం విశాఖకు సీఎం చేరుకోనున్నారు. ఆర్‌కే బీచ్‌ వద్ద పారిశుద్ధ్య కార్మికులు, ప్రజలతో సీఎం ముఖాముఖి నిర్వహించారు. మధ్యాహ్నం ఏయూ కాలేజీ గ్రౌండ్‌లో లబ్ధిదారులకు పట్టాల పంపిణీ చేయనున్నారు. మౌలిక సదుపాయాల ప్రారంభ కార్యక్రమాల్లో సీఎం పాల్గొననున్నారు.

6:43 AM, 19 Sep 2026 (IST)

నేడు ఉత్తర అండమాన్‌ ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం

నేడు ఉత్తర అండమాన్‌ ప్రాంతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశముందని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. అల్పపీడనం బలపడి 4 రోజుల్లో ఒడిశా, ఉత్తరాంధ్ర తీరం వైపు పయనించే అవకాశముందని తెలిపింది. ఇవాళ ఉమ్మడి విజయనగరం, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఉమ్మడి కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం జిల్లాల్లో వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది. మిగతా జిల్లాల్లో కొన్నిచోట్ల తేలికపాటి వర్షాలు కురవనున్నాయి. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండి, జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలన్న విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచించింది.

6:42 AM, 19 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ సాయంత్రం కీలక ఘట్టానికి చేరుకోనున్న బ్రహ్మోత్సవాలు

ఇవాళ సాయంత్రం బ్రహ్మోత్సవాలు కీలక ఘట్టానికి చేరుకోనున్నాయి. ఉదయం మోహినీ అవతారంలో మలయప్పస్వామి ఊరేగింపు జరగనుంది. తిరుమలలో సాయంత్రం గరుడసేవ నిర్వహించనున్నారు.

6:41 AM, 19 Sep 2026 (IST)

కడపలో ఎండీహెచ్‌ షోరూమ్‌లో ఉద్యోగుల అక్రమాలు

కడప: ఎండీహెచ్‌ షోరూమ్‌లో ఉద్యోగుల అక్రమాలకు పాల్పడ్డారు. ఐదేళ్లుగా రూ.13.3 కోట్లు ముగ్గురు ఉద్యోగులు స్వాహా చేశారు. వినియోగదారుల డబ్బును వ్యక్తిగత ఖాతాలోకి మళ్లించుకున్నారు. యజమాని ఫిర్యాదుతో మహమ్మద్ ఇస్మాయిల్, రాంబాబు, రాజేశ్​ను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు.

6:39 AM, 19 Sep 2026 (IST)

వినాయక నిమజ్జనంలో డీజే శబ్దాలకు మహిళ మృతి

కర్నూలు సమీపంలోని ఇ.తాండ్రపాడులో విషాదం చోటుచేసుకుంది. వినాయక నిమజ్జనంలో డీజే శబ్దాలకు శివమ్మ (36) అనే మహిళ మృతి చెందింది.

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