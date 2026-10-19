19th October 2026 AP News Today Live Updates : ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నేడు నోటిఫికేషన్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 8:46 AM IST
19th October 2026 AP News Today Live Updates : నేడు పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి నామినేషన్ల పరిశీలన జరుగుతుంది. చెల్లనివిగా తేలిన నామినేషన్ల వివరాలను రిటర్నింగ్ అధికారులు వెల్లడిస్తారు.
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అమ్మవారిని దర్శించుకున్న సినీ దర్శకుడు రాఘవేంద్రరావు
చిత్ర దర్శకుడు రాఘవేంద్ర రావు అమ్మవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై జరుగుతున్న దసరా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు రేపటితో ముగియనున్నాయి. ఉదయం 'పూర్ణాహుతి' కార్యక్రమం నిర్వహించనుండగా, సాయంత్రం కృష్ణా నదిలో 'హంస వాహన తెప్పోత్సవం' జరగనుంది. ఈ తెప్పోత్సవానికి సంబంధించి ఈరోజు మరోసారి ట్రయల్ రన్ నిర్వహిస్తారు. ఆ తర్వాత ఈ కార్యక్రమంపై అధికారిక ప్రకటన వెలువడుతుంది. 'భవానీలు' (దీక్షాధారులు) పెద్ద సంఖ్యలో తరలిరావడంతో, గత రెండు రోజులుగా ఇంద్రకీలాద్రి భక్తులతో కిటకిటలాడుతోంది.
మన్యం జిల్లా పార్వతీపురం మండలంలో ఏనుగుల సంచారం
మన్యం జిల్లా పార్వతీపురం మండలంలో ఏనుగులు సంచరించాయి. పులిగుమ్మి, చిన్నరాయుడిపేట మధ్య ఉన్న ప్రధాన రహదారిపై ఈ ఏనుగుల గుంపు సంచరించగా, అటవీశాఖ అధికారులు చుట్టుపక్కల గ్రామ ప్రజలను అప్రమత్తం చేశారు.
నంద్యాల జిల్లా ఆళ్లగడ్డలో అగ్నిప్రమాదం, దుకాణాలు దగ్ధం
నంద్యాల జిల్లా అల్లగడ్డలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. అహోబిలం లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయ పరిసరాల్లో అగ్నిప్రమాదం సంభవించడంతో, ఆలయానికి ఎదురుగా ఉన్న దుకాణాలు పూర్తిగా కాలిపోయాయి. అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపులోకి తెచ్చారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులు స్వామివారి 'సర్వ దర్శనం' కోసం 12 గంటల పాటు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ప్రస్తుతం భక్తులు తమ వంతు కోసం 31 కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న తిరుమలలో 76,422 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. ఆ రోజు హుండీ ఆదాయం రూ. 3.33 కోట్లుగా నమోదైంది. అలాగే 32,141 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించుకున్నారు.
తిరుమలలో ముగింపు దశకు చేరుకున్న నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు
తిరుమలలో నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు ముగింపు దశకు చేరుకున్నాయి. శ్రీ మలయప్ప స్వామి తన దేవేరులతో కలిసి స్వర్ణ రథంపై ఆసీనులై భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. భక్తురాళ్లు 'గోవిందా' నామస్మరణ చేస్తూ స్వర్ణ రథాన్ని లాగుతున్నారు. నేడు రాత్రి 7:00 గంటలకు అశ్వ వాహన సేవతో వాహన సేవలు ముగుస్తాయి. రేపు ఉదయం 6:00 గంటలకు ఆలయ పుష్కరిణిలో 'చక్ర స్నానం'కార్యక్రమం జరుగుతుంది.
నేడు పట్టణ స్థానిక సంస్థల నామినేషన్ల పరిశీలన
నేడు పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు సంబంధించి నామినేషన్ల పరిశీలన జరుగుతుంది. చెల్లనివిగా తేలిన నామినేషన్ల వివరాలను రిటర్నింగ్ అధికారులు వెల్లడిస్తారు. ఏదైనా స్థానానికి ఒకే ఒక్క నామినేషన్ చెల్లుబాటులో ఉంటే, ఆ స్థానానికి అభ్యర్థి ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికైనట్లు ప్రకటించే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ ఉదయం 11:30 గంటలకు విజయవాడలో మీడియా సమావేశం నిర్వహిస్తారు. నామినేషన్ల పరిశీలన ప్రక్రియ అంతా మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల లోపు పూర్తయ్యేలా షెడ్యూల్ చేశారు.
ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు నేడు నోటిఫికేషన్
ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికలకు సంబంధించిన నోటిఫికేషన్ ఈరోజు విడుదల కానుంది. ఈ నెల 21 నుంచి 23వ తేదీ వరకు నామినేషన్లను స్వీకరిస్తారు. 24న నామినేషన్ల పరిశీలన జరుగుతుంది. 27వ తేదీన నామినేషన్ల ఉపసంహరణకు అవకాశం ఉంటుంది. ఎంపీటీసీ, జెడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ నవంబర్ 3న జరుగుతుంది. ఆ తర్వాత నవంబర్ 5న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టి ఫలితాలను ప్రకటిస్తారు. ఈ నోటిఫికేషన్ 28 జిల్లాలకు చెందిన జిల్లా పరిషత్లు, 662 జెడ్పీటీసీ నియోజకవర్గాలు, 9,983 ఎంపీటీసీ నియోజకవర్గాలకు వర్తిస్తుంది. జిల్లా పరిషత్ చైర్పర్సన్లను ప్రత్యక్ష ఎన్నికల ప్రక్రియ ద్వారా ఎన్నుకుంటారు.
శ్రీశైలంలో తొమ్మిదోరోజు ఘనంగా శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
శ్రీశైలంలో శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా తొమ్మిదవ రోజుకు చేరుకున్నాయి. ఈ రోజున అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమిచ్చేందుకు 'సిద్ధిధాత్రి' అలంకారంలో కొలువుదీరారు. సాయంత్రం 7:30 గంటలకు స్వామి అమ్మవార్లు 'కైలాస వాహనం'పై పట్టణ వీధుల్లో ఊరేగింపుగా రానున్నారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై తొమ్మిదోరోజు వైభవంగా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు తొమ్మిదవ రోజుకు చేరుకుని, అత్యంత వైభవంగా కొనసాగుతున్నాయి. ఈ రోజున అమ్మవారు శ్రీ మహిషాసురమర్దిని రూపంలో భక్తులకు దర్శనమిస్తున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై తెల్లవారుజామున 4:00 గంటలకే అమ్మవారి దర్శనం ప్రారంభమైంది. నేడు అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ రోజు ఇంద్రకీలాద్రికి 'భవాని'లు (దుర్గాదేవి భక్తులు) భారీ సంఖ్యలో తరలివస్తారని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు.
నేడు తిరుమల శ్రీవారికి స్వర్ణరథోత్సవం
తిరుమలలో శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. నేడు తిరుమల దేవునికి స్వర్ణ రథోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 7:00 గంటలకు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేతులైన మలయప్ప స్వామికి ప్రత్యేక సమర్పణలు జరిపిన అనంతరం, స్వర్ణ రథోత్సవ ఊరేగింపు ప్రారంభమవుతుంది.
పురపోరుకు మూడు రోజుల్లో 25,819 నామినేషన్లు దాఖలు
మున్సిపల్ ఎన్నికల కోసం మూడు రోజుల్లో మొత్తం 25,819 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం ఈరోజు నామినేషన్ పత్రాలను పరిశీలించనుంది. ఈ నెల 21న నామినేషన్ల ఉపసంహరణ గడువు ముగిసిన తర్వాత, అభ్యర్థుల తుది జాబితాను విడుదల చేస్తారు. నిన్న చివరి రోజు కావడంతో, ఆ ఒక్క రోజులోనే 17,291 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి.