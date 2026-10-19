19-10-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు ఫ్యూచర్ సిటీలో పర్యటించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : October 19, 2026 at 6:39 AM IST|
Updated : October 19, 2026 at 6:50 AM IST
19-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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శ్రీశైలంలో తొమ్మిదోరోజు ఘనంగా శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు
శ్రీశైలంలో తొమ్మిదోరోజు ఘనంగా శ్రీదేవి శరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలు నిర్వహిస్తున్నారు. సిద్ధిద్దాయని అలంకారంలో అమ్మవారు భక్తులకు దర్శనమివ్వనున్నారు. రాత్రి 7.30 గం.కు స్వామి అమ్మవార్లకు కైలాస వాహన సేవ, గ్రామోత్సవం నిర్వహించనున్నారు.
ఇంద్రకీలాద్రిపై తొమ్మిదోరోజు వైభవంగా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు
ఇంద్రకీలాద్రిపై తొమ్మిదోరోజు వైభవంగా శరన్నవరాత్రి ఉత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. తొమ్మిదోరోజున శ్రీమహిషాసురమర్దిని అలంకరణలో అమ్మవారు దర్శనమివ్వనున్నారు. ఇంద్రకీలాద్రిపై ఉదయం 4 గంటల నుంచి దుర్గమ్మ దర్శనం ప్రారంభమైంది. నేడు ఇంద్రకీలాద్రిపై అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించనున్నారు. ఇవాళ భవానీలు భారీగా వస్తారని అధికారుల అంచనా వేస్తున్నారు.
నేడు ఫ్యూచర్ సిటీలో పర్యటించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
నేడు ఫ్యూచర్ సిటీలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. నేడు ఫ్యూచర్సిటీ పోలీస్ కమిషనరేట్ను ప్రారంభించనున్నారు. మ. 3.30 గం.కు ఇబ్రహీంపట్నంలో పోలీసు కమిషనరేట్ ప్రారంభించనున్నారు. ఇవాళ యంగ్ ఇండియా స్కిల్ వర్సిటీని సందర్శించనున్నారు. సా. 5.30 గం.కు భారత్ ఫ్యూచర్ సిటీలో స్కిల్ వర్సిటీ సందర్శించనున్నారు. ఎన్ఐయూఎం క్యాంపస్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. ఫ్యూచర్ సిటీ అభివృద్ధిపై సమీక్ష చేయనున్నారు.
నేడు తిరుమల శ్రీవారికి స్వర్ణరథోత్సవం
తిరుమలలో వైభవంగా శ్రీవారి నవరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాలు కొనసాగుతున్నాయి. నేడు తిరుమల శ్రీవారికి స్వర్ణరథోత్సవం నిర్వహించనున్నారు. ఉదయం 7 గం.కు శ్రీదేవి, భూదేవి సమేత మలయప్పస్వామికి విశేష సమర్పణ ఉంటుంది. అనంతరం శ్రీవారి స్వర్ణరథోత్సవం ముందుకు కదుతుంది.
ముంబయి: బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై కాల్పులు
బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్పై దుండగులు కాల్పులు జరిపారు. రాత్రి జుహూ ప్రాంతంలో టైగర్ ష్రాఫ్ కారులో వెళ్తుండగా కాల్పులు జరిపారు. ఘటనలో కారు డ్రైవర్ ఫిర్దౌస్, ఆటో డ్రైవర్ చౌహాన్కు గాయాలయ్యాయి. నిందితుల కోసం ముంబయి పోలీసులు విస్తృత గాలిస్తున్నారు. 15 ప్రత్యేక బృందాలుగా ముంబయి క్రైమ్ బ్రాంచ్, స్థానిక పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. ఘటనాస్థలిలోని సీసీటీవీ ఫుటేజీలను పరిశీలిస్తున్నారు. దాడి వెనుక లారెన్స్ బిష్ణోయ్ గ్యాంగ్ ఉన్నట్టు పోలీసుల అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ఫ్రాన్స్లో హింసాత్మకంగా మారిన ఆందోళనలు
ఫ్రాన్స్లో ఆందోళనలు హింసాత్మకంగా మారాయి. ఆందోళనలపై ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఇమ్మాన్యుయేల్ మెక్రాన్ ఉన్నతాధికారులతో సమీక్ష నిర్వహించారు. హింసకు పాల్పడిన వారు మూల్యం చెల్లించుకోక తప్పదని హెచ్చరించారు. అల్లరిమూకలతో కలిసి వామపక్ష గ్రూపులు విధ్వంసం సృష్టించాయని ఆరోపించారు. ఆందోళనల ముసుగులో అల్లరిమూకలు ప్రజా ఆస్తులకు నష్టం కలిగిస్తున్నాయి. లిమోజెస్ నగరంలో 19వ శతాబ్దానికి చెందిన సిటీ హాల్కు అల్లరిమూకలు నిప్పుపెట్టారు.
కెనడాలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం, నలుగురు సైనికులు మృతి
కెనడాలో ఘోర అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో నలుగురు సైనికులు మృతి చెందారు. అల్బెర్టా ప్రావిన్స్లోని సైనిక స్థావరంలో మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో నలుగురు సైనికులు మృతి చెందగా మరికొందరికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. కెనడా చరిత్రలోనే ఇదొక విషాదకర సంఘటన అని ఆ దేశ ప్రధాని మార్క్ కార్నీ పేర్కొన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలిపారు. ఈ ప్రమాదం వెనుక ఎలాంటి ఉగ్రవాద కోణం లేదని కెనడా సైన్యం స్పష్టం చేసింది.