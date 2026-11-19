19th November 2026 News Today AP Live News Updates : రాష్ట్రానికి తప్పిన అక్వాన్ తుపాను ముప్పు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 19, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : November 19, 2026 at 7:34 AM IST
19th November 2026 News Today AP Live News Updates Telugu Breaking News : ఆంధ్రప్రదేశ్కు 'అక్వాన్' తుపాను ప్రధాన ముప్పు తప్పింది. ఉప ఉష్ణమండల అధిక పీడన ప్రభావంతో తుపాను దిశ మార్చుకుని ఒడిశా వైపు పయనిస్తున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. మొదట మచిలీపట్నం-చెన్నై మధ్య, ఆ తర్వాత కాకినాడ-విశాఖ మధ్య తీరం దాటుతుందని అంచనా వేసినప్పటికీ, తాజాగా ఇది దిశ మార్చుకుంది. ప్రస్తుతం బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా కొనసాగుతున్న అక్వాన్, నరసాపురానికి 500 కి.మీ, కళింగపట్నానికి 540 కి.మీ, గోపాల్పుర్కు 630 కి.మీ, పూరీకి 690 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
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తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 8 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 25 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు.నిన్న శ్రీవారిని 77,092 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.55 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 27,615 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
రాష్ట్రానికి తప్పిన 'అక్వాన్' తుపాను ముప్పు - ఒడిశా వైపు పయనం
ఆంధ్రప్రదేశ్కు 'అక్వాన్' తుపాను ప్రధాన ముప్పు తప్పింది. ఉప ఉష్ణమండల అధిక పీడన ప్రభావంతో తుపాను దిశ మార్చుకుని ఒడిశా వైపు పయనిస్తున్నట్లు వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. మొదట మచిలీపట్నం-చెన్నై మధ్య, ఆ తర్వాత కాకినాడ-విశాఖ మధ్య తీరం దాటుతుందని అంచనా వేసినప్పటికీ, తాజాగా ఇది దిశ మార్చుకుంది. ప్రస్తుతం బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర తుపానుగా కొనసాగుతున్న అక్వాన్, నరసాపురానికి 500 కి.మీ, కళింగపట్నానికి 540 కి.మీ, గోపాల్పుర్కు 630 కి.మీ, పూరీకి 690 కి.మీ దూరంలో కేంద్రీకృతమై ఉంది.
ఈ అర్ధరాత్రి వరకు తీవ్ర తుపానుగానే కొనసాగి, రేపు (నవంబర్ 20) మధ్యాహ్నానికి నరసాపురం-పూరీ మధ్య తీరం దాటే అవకాశం ఉందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. ఒకవేళ దిశలో స్వల్ప మార్పులు జరిగితే శ్రీకాకుళం-పూరీ మధ్య తీరం దాటవచ్చు. తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 90 నుంచి 100 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయి. దీని ప్రభావంతో నేడు శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, అల్లూరి, అనకాపల్లి, కాకినాడ జిల్లాల్లో అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
ప్రజలకు విపత్తుల సంస్థ కీలక సూచనలు :
- అత్యవసర పరిస్థితుల్లో సహాయం కోసం 95523 00009 (మనమిత్ర) లేదా విపత్తుల సంస్థ హెల్ప్లైన్ నంబర్లు 112, 1070, 18004250101కు ఫోన్ చేయాలి.
- సామాజిక మాధ్యమాల్లో వచ్చే పుకార్లను నమ్మవద్దు.
- విలువైన పత్రాలను వాటర్ప్రూఫ్ కవర్లలో భద్రపరుచుకోవాలి. వారానికి సరిపడా ఆహార పదార్థాలు, తాగునీరు సిద్ధం చేసుకోవాలి.
- తుపాను సమయంలో ఎలక్ట్రిక్ మెయిన్ స్విచ్ ఆఫ్ చేసి, తలుపులు, కిటికీలు మూసి ఉంచాలి.
- లోతట్టు ప్రాంతాల ప్రజలు సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలివెళ్లాలి. చెట్లు, హోర్డింగ్లు, విద్యుత్ స్తంభాల కింద నిలబడవద్దని అధికారులు హెచ్చరించారు.
నేడు ఎంపీపీ, రేపు జడ్పీ ఛైర్మన్ల ఎన్నికలు
రాష్ట్రంలోని ఎంపీపీలు, వైస్ ఎంపీపీలు, జడ్పీ ఛైర్మన్లు, వైస్ ఛైర్మన్ల ఎన్నికలకు రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ అనిల్ చంద్ర పునేఠా నోటిఫికేషన్ జారీ చేశారు. ఇందులో భాగంగా రాష్ట్రంలోని 659 ఎంపీపీ పదవులతో పాటు వైస్ ఎంపీపీ పదవులకు నేడు ఎంపీటీసీలు పరోక్ష పద్ధతిలో ఎన్నికలు నిర్వహించనున్నారు. అలాగే రేపు (నవంబర్ 20) రాష్ట్రంలోని 28 జిల్లాల్లో జడ్పీ ఛైర్మన్లు, వైస్ ఛైర్మన్లను జడ్పీటీసీలు ఎన్నుకోనున్నారు.
తిరుపతి సమీపంలో 5 వేల ఎకరాల్లో సెమీకండక్టర్ పార్కు
సెమీకండక్టర్ రంగంలో భారీ పెట్టుబడులను ఆకర్షించడమే లక్ష్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కీలక అడుగులు వేస్తోంది. తిరుపతి సమీపంలో 5 వేల ఎకరాల విస్తీర్ణంలో భారీ సెమీకండక్టర్ పార్కును పీపీపీ విధానంలో అభివృద్ధి చేయాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. కేంద్ర ప్రభుత్వ 'ఇండియా సెమీకండక్టర్ మిషన్ 2.0'కు అనుగుణంగా రాష్ట్ర పాలసీలోనూ ప్రత్యేక ప్రోత్సాహకాలు కల్పిస్తూ, ఏపీని సెమీకండక్టర్ పెట్టుబడులకు ప్రధాన కేంద్రంగా తీర్చిదిద్దేందుకు చర్యలు చేపట్టింది.
ఉద్యోగాల పేరుతో మోసం - సీఐడీ అదుపులో నిమ్మకాయల పెద్దిరాజు
ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు ఇప్పిస్తామని నమ్మించి డబ్బు వసూలు చేసిన కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న నిమ్మకాయల పెద్దిరాజును గుంటూరులో సీఐడీ అధికారులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ మోసం కేసులో ప్రధాన నిందితురాలిగా ఉన్న బోడపాటి ధరణి కృష్ణ కోసం సీఐడీ బృందాలు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నాయి.