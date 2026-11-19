19-11-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు సిద్దిపేట జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
19-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నేడు సిద్దిపేట జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
నేడు సిద్దిపేట జిల్లాలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో ఆయన రాష్ట్ర ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను ప్రారంభించడంతో పాటు రూ.544.11 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. ఇందిరమ్మ కుటుంబ జీవిత బీమా పథకాన్నిఅధికారికంగా ప్రారంభిస్తారు.
దుబ్బాకలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్, సిద్దిపేటలో యంగ్ ఇండియా ఇంటిగ్రేటెడ్ రెసిడెన్షియల్ స్కూల్కు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు.
నేడు మరో 7 జిల్లాల్లో అంగన్వాడీ చిన్నారులకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అమలు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేడు మరో 7 జిల్లాల్లో ఇందిరమ్మ జయంతి సందర్భంగా అంగన్వాడీ చిన్నారులకు బ్రేక్ఫాస్ట్ అమలు కానుంది. దీనిద్వారా 43,657 మంది చిన్నారులకు ప్రతిరోజూ ఉదయం వేళ పౌష్టిక అల్పాహారం అందనుంది. భూపాలపల్లి, జనగామ, వనపర్తి, రాజన్న సిరిసిల్ల, హనుమకొండ, పెద్దపల్లి, వరంగల్ జిల్లాల్లోని అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో నేటి నుంచి ఈ పథకం అమల్లోకి వస్తోంది. ఇప్పటికే 7 జిల్లాల్లో 8,694 అంగన్వాడీ కేంద్రాల్లో 91,796 మందికి అల్పాహారం అందంగాఈ ఆర్థిక సంవత్సరంలోనే మిగిలిన 19 జిల్లాల్లోనూ తొలిముద్ద అమలు కానుంది.
నేటి నుంచి హైదరాబాద్లో ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ సదస్సు
హైదరాబాద్లోని ఇండియన్ రోడ్స్ కాంగ్రెస్ వార్షిక సదస్సు ఈరోజు ప్రారంభమవుతోంది. నేటి నుంచి నాలుగు రోజుల పాటు జరిగే ఈ సదస్సును కేంద్ర రోడ్డు రవాణా, జాతీయ రహదారుల శాఖ మంత్రి నితిన్ గడ్కరీ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్యఅతిథులుగా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రి కోమటిరెడ్డి వెంకట్రెడ్డి, సుమారు 3,500 మంది ప్రముఖులు పాల్గొననున్నారు. ఈ సదస్సులో పర్యావరణహిత రహదారుల నిర్మాణం, ఏఐ, డిజిటల్ టెక్నాలజీ వ్యవస్థలపై చర్చించనున్నారు.
టోలీచౌకి పీఎస్లో ఏసీబీ అధికారుల ఆకస్మిక దాడులు
హైదరాబాద్లోని టోలీచౌకి పోలీస్ స్టేషన్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎల్. రమేష్ నాయక్ రూ.20,000 లంచం తీసుకుంటూ అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులకు రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. అర్ధరాత్రి కూడా హోటల్ నడిపేందుకు అనుమతి కోసం నెలనెలా రూ.50 వేలు ఇవ్వాలని హోటల్ నిర్వాహకుడిని లంచం డిమాండ్ చేసినట్లు అధికారులు తెలిపారు.