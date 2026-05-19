19-05-2026 Telangana News Today Live Updates : రెడ్హిల్స్ జలమండలి జీఎం కుమార్ నివాసంలో ఏసీబీ సోదాలు
Published : May 19, 2026 at 6:55 AM IST|
Updated : May 19, 2026 at 8:08 AM IST
హైదరాబాద్లో ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో రెడ్హిల్స్ జలమండలి జీఎం కుమార్ నివాసంలో ఏసీబీ సోదాలు చేస్తోంది. మల్లాపూర్లోని కుమార్ నివాసంలో తెల్లవారుజాము నుంచి ఏసీబీ అధికారులు సోదాలు ప్రారంభించారు. కుమార్తో పాటు ఆయన బంధువులు, కుటుంబసభ్యుల ఇళ్లలోనూ తనిఖీలు నిర్వహిస్తున్నారు.
వారంలో రెండోసారి పెరిగిన పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు
రెండోసారి పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలను లీటర్కు 90 పైసలు చొప్పున కేంద్ర పెంచింది. దీంతో ఈ వారంలో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు రెండోసారి పెరిగినట్ల అయ్యాయి.
హైకోర్టు జడ్జిపై అనుచిత పోస్ట్ చేసిన రాయసం దామోదర్ అరెస్టు
హైకోర్టు జడ్జిపై అనుచిత పోస్ట్ చేసిన రాయసం దామోదర్ అనే వ్యక్తిని పోలీసులు నెల్లూరులో అరెస్టు చేశారు. బండి భగీరథ్ కేసు విషయంలో జడ్జిపై సోషల్ మీడియాలో అనుచిత పోస్టు పెట్టిన సంగతి తెలిసిందే. హైకోర్టు జడ్జి భర్తకు ఛైర్మన్ పదవి ఇస్తారంటూ పోస్టు పెట్టిన అంశంపై హైకోర్టు రిజిస్ట్రార్ రాయసం దామోదర్పై సైబర్క్రైమ్ పీఎస్లో ఫిర్యాదు చేయడంతో కేసు నమోదు చేశారు.