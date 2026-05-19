19th May 2026 News Today AP Live News Updates: తిరుమలలో మూడంతస్తుల భవనం పైనుంచి పడి కార్మికుడు మృతి

Published : May 19, 2026 at 7:00 AM IST

Updated : May 19, 2026 at 10:24 AM IST

19th May 2026 AP Live News Updates: నేడు నెల్లూరు జిల్లా కావలిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. తుమ్మలపెంట వేదికగా 'మత్స్యకారుల సేవ' కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. వేట నిషేధ సమయంలో మత్స్యకారులకు సీఎం ఆర్థిక సాయం చేయనున్నారు. రూ.20వేల చొప్పున ఆర్థిక సహాయాన్ని విడుదల చేయనున్నారు. 1,30,796 మత్స్యకార కుటుంబాలకు రూ.262 కోట్ల ఆర్థిక సాయం అందజేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం గ్రామంలోని మత్య్సకార కుటుంబాలతో సీఎం భేటీకానున్నారు. అనంతరం టీడీపీ శ్రేణులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించనున్నారు.

10:23 AM, 19 May 2026 (IST)

తిరుమలలో మూడంతస్తుల భవనం పైనుంచి కిందపడి కార్మికుడు మృతి

తిరుమలలో మూడంతస్తుల భవనం పైనుంచి కిందపడి కార్మికుడు మృతి చెందాడ. అవధూత దత్తపీఠం వద్ద నిన్న రాత్రి ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. వాటర్ ట్యాంక్ మరమ్మతు చేస్తుండగా కార్మికుడు కాలుజారి కిందపడ్డాడు. వెంటనే తిరుపతి రుయా ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ కార్మికుడు మృతి చెందాడు. మృతుడు తమిళనాడు తిరుపత్తూర్ వనియంబాడికి చెందిన మణికంఠన్(35)గా గుర్తించారు.

10:22 AM, 19 May 2026 (IST)

థర్మాకోల్ గోదాములో అగ్ని ప్రమాదం

ఏలూరు జిల్లా చేబ్రోలులోని థర్మాకోల్ పరిశ్రమ గోదాములో అగ్ని ప్రమాదం చేటుచేసుకుంది. తెల్లవారుజామున గోదాములో మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. దీంతో గోదాములో ఉంచిన 60 వేలకు పైగా థర్మాకోల్ పెట్టెలు దగ్ధమయ్యాయి. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న భీమడోలు అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలను అదుపు చేశారు.

10:22 AM, 19 May 2026 (IST)

పాస్టర్ ఆనంద్ ఎస్సీ హోదా రద్దుపై నేడు కలెక్టర్ ప్రకటన

బాపట్ల జిల్లా పాస్టర్ ఆనంద్ ఎస్సీ హోదా రద్దుపై నేడు కలెక్టర్ ప్రకటన చేయనున్నారు. ఇప్పటికే జాయింట్ కలెక్టర్ కమిటీ నివేదిక కలెక్టర్‌కు చేరింది. నివేదిక ప్రకారం నేడు కలెక్టర్ వినోద్‌కుమార్ అధికారిక ప్రకటన చేయనున్నారు. పాస్టర్ ఆనంద్ ఎస్సీ హోదా రద్దు చేయాలని అక్కల రామిరెడ్డి కోర్టులో పిటీషన్ వేశారు. దీంతో పాస్టర్ ఆనంద్ ఎస్సీ హోదా రద్దుచేయాలని సుప్రీంకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. సుప్రీం తీర్పు ప్రకారం బాపట్ల జిల్లా జాయింట్ కలెక్టర్ విచారణ జరిపారు.

10:16 AM, 19 May 2026 (IST)

దుగ్గిరాల పసుపు యార్డులో నిలిచిన కొనుగోళ్లు

గుంటూరు జిల్లా దుగ్గిరాల పసుపు మార్కెట్ యార్డులో వ్యాపారులు కుమ్మక్కై కొనుగోళ్లను నిలుపుదల చేశారు. టెండర్లు ధర ప్రకారం రైతులు, అధికారులు కొనుగోలు చేయాలని వ్యాపారులకు తెల్చి చెప్పారు. దీంతో వ్యాపారులంతా కూడబలుకొని పసుపు కొనుగోలు చేయకుండా వెళ్లిపోయారు. కొనుగోలు నిలిచిపోవడంతో దూర ప్రాంతం నుంచి పసుపు తీసుకొచ్చిన రైతులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పసుపు ధర బాగుందని మంచి లాభాలు వస్తాయని ఆశించినట్లు రైతులు తెలిపారు. వ్యాపారుల నిర్వాకంతో పసుపు రైతులు తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బాగా పండిన పంటను ప్రభుత్వం సూచించిన ధరకు కాకుండా తమకు నచ్చిన ధరకు కొనుగోలు చేయాలని వ్యాపారులు చూస్తున్నారని రైతుల ఆరోపిస్తున్నారు.

8:59 AM, 19 May 2026 (IST)

రేపు కుప్పంలో పర్యటించనున్న సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు

రేపు కుప్పంలో సీఎం చంద్రబాబు దంపతులు పర్యటించనున్నారు. రేపు మ. 12 గం.కు శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమాంబ ఆలయాన్ని సందర్శించనున్నారు. గంగమాంబ అమ్మవారికి పట్టువస్త్రాలు చంద్రబాబు దంపతులు సమర్పించనున్నారు. అనంతరం ప్రత్యేక పూజల్లో పాల్గొననున్నారు. దర్శనం తర్వాత కడపల్లె నివాసానికి చంద్రబాబు తిరుగు ప్రయాణం అవుతారు. రేపు మధ్యాహ్నం 3 గం.కు తుంసి నుంచి బెంగళూరుకు వెళ్లి సా. 4.25 గం.కు ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఇంటర్నేషనల్ కార్యక్రమానికి హాజరుకాన్నారు. రేపు రాత్రి 9.45 గం.కు విజయవాడ చేరుకుని ఉండవల్లిలోని నివాసానికి వెళ్లనున్నారు.

8:59 AM, 19 May 2026 (IST)

నిత్యానందరెడ్డిని 2 రోజులు కస్టడీలోకి తీసుకోనున్న పోలీసులు

వైసీపీ కార్యకర్త, స్థిరాస్తి వ్యాపారి పెద్దదస్తగిరి హత్య కేసులో నిత్యానందరెడ్డిని పోలీసులు రెండు రోజులు కస్టడీలోకి తీసుకోనున్నారు. గతనెల 6న అలంఖాన్‌పల్లెకు చెందిన పెద్దదస్తగిరి హత్యకు గురైన విషయం తెలిసిందే. అయితే ఈ కేసులో 11 మంది నిందితులను పోలీసులు ఇప్పటికే అరెస్టు చేశారు. మాజీ డిప్యూటీ మేయర్ నిత్యానందరెడ్డి ఈ కేసులో ఏ13గా ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో వారం క్రితం ఎస్పీ నచికేత్ విశ్వనాథ్ ఎదుట నిత్యానందరెడ్డి లొంగిపోయారు. అనంతరం కడప మొబైల్ కోర్టు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించింది. ప్రస్తుతం నిత్యానందరెడ్డి కడప కేంద్ర కారాగారంలో ఉన్నారు. ఈ క్రమంలో రిమ్స్ స్టేషన్‌ పోలీసులు కస్టడీకి కోరుతూ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. వాదనల అనంతరం రెండు రోజుల కస్టడీకి మొబైల్ కోర్టు అనుమతించింది. ఇవాళ, రేపు నిత్యానందరెడ్డిని పోలీసులు ప్రశ్నించనున్నారు.

8:59 AM, 19 May 2026 (IST)

టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మహానాడు తీర్మానాల కమిటీ సమావేశం

నేడు టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో మహానాడు తీర్మానాల కమిటీ సమావేశం కానుంది. సీనియర్ నేత యనమల అధ్యక్షతన ఉదయం 11 గంటలకు సమావేశం కానున్నారు. మహానాడులో పెట్టాల్సిన తీర్మానాలపై కమిటీ చర్చించనునుంది. ఈనెల 27, 28 తేదీల్లో హైబ్రిడ్ విధానంలో మహానాడు జరగనునుంది.

6:51 AM, 19 May 2026 (IST)

గుంటూరులాలో రోడ్డు ప్రమాదం - ఇద్దరు మృతి

గుంటూరులాలో రాత్రి లాల్ పురం వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. జాతీయ రహదారిపై ఆగిన బైక్‌ను వెనుక నుంచి కారు ఢీకొట్టింది. మృతులు రమ్యశ్రీ(19), మహమద్ గౌస్ (25) గా గుర్తించారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

